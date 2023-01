L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali valide per il 19 gennaio. In questo contesto andremo a mettere in evidenza i segni relativi alla seconda tranche zodiacale: curiosi di scoprire chi avrà massima compatibilità con le stelle del giorno? Iniziamo subito a togliere il velo all'oroscopo del giorno 19 gennaio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti. Focus sulla sestina compresa da Bilancia a Pesci.

Previsioni zodiacali del 19 gennaio, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★.

Un buon periodo si appresta ad affacciarsi all'orizzonte. E' tempo di servirvi delle persone che rendono la vita piacevole: gli amici. Sembra che in questa giornata i vostri progetti inizino a prendere il via, dopo tanti sforzi fatti e qualche sacrificio in più. Situazione in netto miglioramento in campo sentimentale. Chi vuol essere protagonista di narrazioni amorose appassionanti, non stia in un angolo ad aspettare con sciocche, superate timidezze: si muova invece con lucida determinazione, raggiungendo il traguardo senza perder tempo.

Scorpione: ★★★. Un giovedì valutato sottotono. Opzioni strambe contrassegneranno una giornata abbastanza spossante, compresi dei contatti con un saccente arrogante a fare da guastafeste.

Tra coniugati o seriamente impegnati si insinueranno dei pensieri insoliti a causa di gelosie forse infondate: rischiate dei mordaci conflitti di vedute, perciò riflettete bene prima di sbottare con chi avete accanto. Un singolare episodio vedrà, direttamente od indirettamente, qualcuno della vostra famiglia impelagato in una situazione a dir poco disdicevole.

Il denaro scarseggia? La fine del tunnel è vicina.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 19 gennaio invoglia lo spirito verso una serenissima giornata. La dolcissima Luna in Capricorno vi invita a manifestare i sentimenti nella loro massima completezza, lasciando che la tenerezza si unisca all'intelligenza. Stupite il partner con una sorpresa d'amore o gli amici di sempre con un invito inaspettato.

E' una giornata importante anche sul piano delle realizzazioni professionali. Successi e ampie vedute esistenziali potrebbero finalmente far capolino nel vostro cammino quotidiano. In serata probabile incontro di routine con alcuni personaggi facenti parte della cerchia condominiale, forse amici o parenti alla lontana.

Oroscopo e stelle del 19 gennaio, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: 'top del giorno'. La Luna in arrivo nel segno del Capricorno porterà una vagonata di belle novità, sia in coppia che per i single. Il positivo movimento lunare sarà foriero di eventi positivi. Single in primo piano: buone carte da giocare se voleste concedervi dolci emozioni senza mettere in secondo piano eventuali responsabilità personali.

La capacità di godere pienamente del lato piacevole della vita non vi manca di sicuro: allora usatela! E' la giornata giusta per far rientrare crediti.

Acquario: ★★★★. Un'amichevole Luna aiuterà a rendere gradevole il contatto con il prossimo. L'intesa con chi vi vive accanto sarà agevolata da una naturale propensione alla condivisione degli interessi comuni. Una maggiore adattabilità aiuterà a superare eventuali screzi nel rapporto. Una sorpresa farà palpitare il cuore, forse una visita inattesa, un dono significativo o una rivelazione segreta. Saggio sarà chi riuscirà a moderare toni e azioni. In questi giorni di gennaio le stelle non amano scelte scriteriate: richiesti obiettivi poco ambiziosi perché puntare troppo in alto sarebbe controproducente.

Meglio esigere un equilibrio in grado di mantenere stabile ciò che già si possiede.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di giovedì 19 gennaio, prevede un periodo vincente per tantissimi del segno. Inizia bene la giornata: forniti di abilità pratica e originalità, saprete impostare con metodo le attività rendendo operativi i vostri progetti. Coerenti nelle azioni e nella dialettica, con una insolita calma e senza affrettare le soluzioni potrete arrivare dove volete. Le generose influenze della Luna promuoveranno buone occasioni per vivere ogni rapporto d'amore. Non è forse tempo di storie romantiche, ma qualche occasione fortunata capiterà anche al nativo più afflitto. Controllare i punti strategici della sfera emotiva consentirà scambi produttivi con persone interessanti.