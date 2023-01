L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 1° febbraio. Sicuri di voler conoscere in anticipo come potrebbe andare il primo giorno del mese di febbraio? Focus in direzione di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci in merito alle attività professionali e sentimentali.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 1° febbraio consultando il responso delle stelle relativo ai segni compresi nella seconda sestina zodiacale.

Previsioni zodiacali del 1° febbraio, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★.

Riguardo la giornata del 1° febbraio, l'oroscopo non predice un periodo difficoltoso da superare, viste le quattro stelle positive, ma non vi sprona nemmeno a esultare. Diciamo che il tutto evolverà in una via di mezzo tra positività e lievi sprazzi di negatività. Riguardo l'amore, tanto per dirne una, potrebbe essere una giornata un pochino "malandrina", dunque favorevole a piccoli di colpi di scena non sempre gradevoli. Soprattutto in coppia, qualcuno tenterà di mantenere in stabilità l'intero periodo, a tratti riuscendoci anche benino. Nel lavoro infine, gli astri porteranno sicuramente opportunità o belle novità. Un'intuizione straordinaria potrà rivelarsi la più potente delle armi in vostro possesso.

Scorpione: ★★★. Giornata decisamente poco positiva, in questo caso valutata con le tre stelle relative ai periodi "sottotono". Dunque, inizio mese in stallo? Ebbene si, almeno questo è quanto estrapolato dalle effemeridi sul comparto. In merito all'amore, si presume possa esserci per molti un discreto rimescolio di emozioni, a volte piacevoli e in altre meno.

Diciamo che si preannuncia per molti di voi Scorpione una giornata da prendere abbastanza con le molle: certamente la noia e la solita routine passerà ben lontano dai vostri paraggi. Nel lavoro invece, l'invito è di avere fiducia nelle vostre possibilità: basterà muoversi con intraprendenza e furbizia, privilegiando dialoghi e nuove idee.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 1° febbraio per questa prima giornata di inizio mese vede la situazione astrale del vostro segno in linea con la normale routine quotidiana. In ambito sentimentale cercate di tenere un atteggiamento fiducioso, in tal modo sarete in grado di guardare ogni cosa in maniera positiva. Si consiglia calma e serenità di pensiero in coppia: chiarite subito eventuali dissapori in corso, altrimenti potrebbero dare vita a litigi senza fine. Questo mercoledì il partner potrebbe sentirsi trascurato: fate in modo che questo non avvenga, ok? Nel lavoro invece, concentrandovi con fiducia nella realizzazione di un profondo desiderio; di certo attirerete le energie necessarie per trasformarlo in realtà.

Novità discrete verso fine giornata.

Oroscopo e stelle del 1° febbraio, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★. Si profila un periodo per tanti del segno con poco o quasi nulla di positivo. Si evidenzia altresì il fatto che potrebbe essere inutile darsi troppi obbiettivi: alla fine non avrebbe senso farsi in quattro per poi scoprire di non essere in grado di portare a termine certe cose. In amore, parlando più in generale, inutile tergiversare all'infinito cercando alibi per andare avanti: se non vi sentite più motivati a frequentare/dare spago ad una persona, ditelo chiaramente senza alimentare false illusioni. Single, siate chiari con chi vi interessa, soprattutto chiarite a voi stessi cosa realmente cercate...

Nel lavoro invece, non dovete mai fermarvi di fronte agli ostacoli che la vita vi propone, a volte solo apparenti. Spesso basta girare l’angolo per veder cambiare la prospettiva delle cose.

Acquario: ★★★★. La giornata di partenza del nuovo mese di febbraio non si annuncia troppo impegnativa, anzi. Solo che sul fronte delle difficoltà emergenti è sempre la solita minestra, ossia "nulla di nuovo su questi schermi!". In amore, l'Astrologia del momento indica a molti del segno una giornata apparentemente soddisfacente. Chiarendo quei problemi che rischiano di incrinare irrimediabilmente il rapporto, senz'altro renderete più interessante il confronto con la persona amata sulle cose più urgenti da sistemare.

Single, Gli astri ricordano che il pessimismo è l'anticamera della disfatta e l'orgoglio è l'antidoto ideale... Nel lavoro avrete a portata di mano una buona soluzione, capace di dimezzate buona parte della fatica quotidiana.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di mercoledì 1° febbraio, indica che potrebbe davvero essere una splendida giornata per tanti di voi. Per quanto riguarda l'amore, desideri intriganti all'orizzonte già strizzano l'occhio a notti decisamente audaci. Lasciatevi guidare sapientemente dal cuore, in questa fase della vita assai determinante per molti già in coppia: chissà che non riusciate a risolvere anche qualche magagna di vecchia data. Single di vecchia data oppure separati da poco?

Ebbene, da adesso in avanti vi sentirete pronti a ricominciare una nuova vita. Nel lavoro intanto, state certamente per osservare una fase di trasformazione generale: potrebbero arrivare decisive opportunità, soprattutto entro metà/fine mese.