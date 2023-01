L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 2 febbraio. Curiosi di sapere cosa riservano di buono le stelle di giovedì ai segni compresi dalla Bilancia fino a Pesci? Andiamo subito a scoprirlo insieme togliendo il velo all'oroscopo del giorno 2 febbraio consultando il responso delle stelle: focus su amore di coppia e single, nonché riguardante l'ambito lavorativo.

Previsioni zodiacali del 2 febbraio, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Giovedì sarà un giorno ricco di energia per voi Bilancia. L'amore di coppia sarà particolarmente intenso e appassionato e ci saranno buone possibilità per i single di fare nuovi incontri.

Il lavoro sarà ben sostenuto, e ci saranno buone occasioni per ottenere ottimi risultati. La salute sarà vigorosa, grazie alle energie positive che circolano, quindi sarà una buona occasione per fare attività fisica e curare il proprio benessere. Approfittate di queste energie positive anche per fare qualche cambiamento nella vostra vita, come ad esempio organizzare la vostra casa o mettere in pratica nuove idee. Approfittate di questa giornata per fare qualcosa di diverso e sperimentare qualcosa di nuovo.

Scorpione: ★★. Le cose potrebbero essere difficili in questa giornata. Tangibile una certa tensione nella relazione, ma se entrambi metterete da parte i vostri orgogli e vi impegnerete a capire le necessità dell'altro, si può arrivare certo a una buona soluzione.

Single, a voi questa giornata potrebbe essere di difficile interpretazione: forse il momento non è quello giusto, oppure i vostri sentimenti non sono ancora pronti a essere vissuti appieno. Prendetevi del tempo per riflettere su ciò che è realmente importante per voi. I risultati non saranno all'altezza delle vostre aspettative in questa giornata, ma non dovete disperarvi.

Non è il momento di prendere decisioni affrettate.

Sagittario: 'top del giorno'. L'oroscopo del 2 febbraio indica al segno del Sagittario una giornata eccezionale. In amore, le coppie che stanno insieme da tempo godranno di un'intensa connessione spirituale, il che li aiuterà a superare tutte le difficoltà. I single in cerca di affetto, invece, avranno un'ottima possibilità di incontrare la persona giusta.

Anche nel lavoro le cose andranno bene, con buone possibilità di successo. La salute sarà vigorosa, e si sentirà una grande energia. Approfittate di questa ottima giornata per portare avanti nuovi progetti e magari intraprendere qualcosa di mai tentato prima.

Oroscopo e stelle del 2 febbraio, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Giornata abbastanza positiva per voi del Capricorno. Potreste perseguire gli obiettivi che avete in mente da tempi e, magari, anche raggiunge risultati soddisfacenti. Se aveste dei progetti da portare avanti, questo potrebbe essere il momento giusto per iniziare a farlo. Sul lato sentimentale sentirete un senso di benessere, quasi di sicurezza interiore.

Il vostro comportamento sarà positivo, affronterete le sfide future con maggiore fiducia. Sarete pronti ad affrontare qualsiasi difficoltà che si dovesse presentare. In coppia, alcune relazioni saranno più forti che mai. Per i single sarà un giorno ideale per conoscere personaggi piacevoli e fare amicizia: approfittate di questa energia positiva! In ambito lavorativo sarete in grado di portare avanti progetti di successo.

Acquario: ★★. Questo giovedì alcune coppie, in cui uno dei due componenti risulti dell'Acquario, potrebbero essere un po' stressate a causa della situazione lavorativa incerta. Single, voialtri invece potreste fare delle belle conoscenze, ma non subito: abbiate pazienza. La fortuna potrebbe presto sorridervi, nell'attesa dovreste cercare di non sottovalutare alcune opportunità che potrebbero presentarsi all'improvviso, ok?

Fate attenzione intanto allo stress, in particolare al livello di ansia che potrebbe anche in alcuni casi persino aumentare: cercate di prendervi maggior cura di voi stessi. Avrete buone chance di guadagnare anche qualche soldo in più a fine giornata: se fosse, non sprecatelo in cose che non vi servono.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di giovedì 2 febbraio predice una giornata sufficientemente positiva. In amore, le coppie potrebbero sentirsi più unite che mai, mentre i single potrebbero incontrare qualcuno/a in grado di colpirli al cuore, e questa volta per davvero! Sul lavoro, ci saranno delle opportunità interessanti, ma dovrete affinare meglio le vostre capacità di comunicazione e soprattutto di sopportazione, giusto per renderle reali e credibili.

Ricordate inoltre di fare attenzione a non sforzarvi troppo fisicamente: lasciate un po' di spazio da dedicare a voi stessi. Inoltre, la salute in generale sarà in abbastanza in buone condizioni; seguite una dieta naturale facendo un po' d'esercizio fisico per mantenere uno stile di vita sano.