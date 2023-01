L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 20 gennaio. Curiosi di sapere come andrà la giornata di venerdì per i simboli astrali appartenenti alla seconda metà dello zodiaco? Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 20 gennaio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 20 gennaio, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Splendida giornata in programma: pronti a gongolare? L'armonia con parenti e familiari sarà direttamente proporzionale alla fiducia che avete riposto nei loro confronti.

Dimostratevi sempre così come siete, e i problemi scenderanno a zero. Una buona dose di originalità e motivazioni profonde vi metteranno in grado di macinare enormi quantità di lavoro e di essere sempre all'erta, presenti in qualsiasi luogo sia necessario. L'Astrologia del periodo punta i riflettori su carriera e immagine pubblica. Non dimenticate di usare un approccio diplomatico verso ogni caso, evitando di prendere posizioni ad oltranza. Presto arriveranno novità decisamente molto appetibili.

Scorpione: ★★. Periodo decisamente poco positivo. Se volete mantenere buoni rapporti con chi vive e opera con voi, evitate toni di sfida e non lasciatevi dominare dal malcontento e dell'ansia. Non ponderate su discorsi o comportamenti altrui che non mirano certo a ferire come credete.

Non vi giunge mai il dubbio che siano i vostri occhi o la vostra mente che stanno travisando i fatti? Potreste essere confusi e malinconici: prendetevi una giornata di tutto riposo e staccate con i soliti impegni. Con calma, senza fretta: avete bisogno di evadere dalla routine quotidiana e immergervi in ambienti alternativi.

Capita a tutti una giornata no e il modo migliore per scacciare i pensieri neri è quello di respirare una boccata di aria nuova. Non date peso alle malinconie del passato.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 20 gennaio pronostica un periodo abbastanza buono, positivo quanto basta. Diciamo che sarà una giornata caratterizzata da buone influenze astrali, adatta al vostro temperamento dinamico.

Venerdì proficuo anche nel settore pratico: il vostro operato sarà valorizzato da una vena molto fertile. In amore sarete espansivi, decisi ad esporre un dialogo intrigante: sarete abili nel condurlo verso felici punti di arrivo. Non lamentatevi di quanto vi stia offrendo il periodo ma sappiatevi accontentare. I motivi di soddisfazione sono davvero tanti e vanno dall'intesa mentale a quella basata su ogni forma di piacere creativo. Nel settore professionale ci sono buone garanzie di successo per chi si presta con impegno e senza risparmiarsi. Carriera e immagine pubblica sotto buoni auspici astrali.

Oroscopo e stelle del 20 gennaio, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★.

Periodo decisamente molto fortunato. Proficua questa giornata che vede allargare i vostri orizzonti, sociali e creativi. Sarà sicuramente una fase molto interessante, offerta da una buona sicurezza in voi stessi e da un influsso lunare che incoraggia a vedere oltre il consueto, aiutando a potenziare la vostra capacità di socializzare. Il periodo vi metterà a disposizione risorse e aiuti di cui avete bisogno. Viaggiate, espandetevi, all'occorrenza offrite aiuto a chi lo chiedesse, senza sottrarvi, anche se le cose dovessero complicarsi. Solo grazie al vostro sostengo un amico o un'amica riuscirà a risolvere un suo problema. La vita interiore avrà bisogno di più chiarezza: se vi fa stare meglio, fermatevi un momento e guardatevi dentro per capire cosa c'è che vi tormenta.

Acquario: ★★★★★. Venerdì all'insegna della serenità a tutto tondo con la normale quotidianità. Amicizie in primo piano. organizzate qualcosa da fare con gli amici, ma non offendetevi se qualcuno di loro non accettasse il vostro invito. Cercate di non compromettere la situazione personale molto positiva con atteggiamenti vittimistici. Esaudite il vostro desiderio di comunicazione frequentando gli ambienti sociali adatti a questi obiettivi. Molti nati sotto il segno dell'Acquario potrebbero voler affrontare un processo di rinnovamento interiore che porti a mutare stile di vita. Ogni cambiamento dev'essere fatto con la consapevolezza che la fretta non è mai una buona consigliera. In generale, le stelle del periodo affineranno le capacità selettive nelle scelte, regalando maggiore coerenza negli impegni.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di venerdì 20 gennaio, mette sul piatto un periodo buono, da saper ben sfruttare. La vostra immagine pubblica sarà in netto rialzo e qualcuno già è pronto a dare una mano per farvi raggiungere alcune importanti mete. Sarete rapidi nell'avanzare nuove proposte e l'esperienza vi farà procedere con molta sicurezza, riuscendo a dare ottime prove di originalità e capacità organizzative. La vita mondana e gli amici vi regaleranno felici e fortunati eventi. Potreste essere costretti dalle circostanze a prendere le distanze da un problema che vi sta a cuore: non per questo dovrete auto-accusarvi di superficialità. A volte il distacco emotivo da certe situazioni aiuta a risolvere meglio certe questioni. Nonostante una situazione che potrebbe togliere energia fisica, riuscirete a portare a termine il lavoro assegnato. Fortuna materiale in arrivo.