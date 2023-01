Secondo l'oroscopo del 21 gennaio i nati sotto il segno della Bilancia sono vulnerabili. I Gemelli, invece, sono molto riflessivi in questo periodo.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Bilancia: in amore siete poco coerenti, ma quando a parlare è il cuore, difficilmente si riesce a seguire un filo logico. Attenzione a non aprirvi troppo con le persone sbagliate. Siete vulnerabili.

11° Ariete: siete particolarmente emotivi e questo potrebbe portare alla nascita di qualche piccola incomprensione. Nel lavoro è importante non perdere la concentrazione.

10° Toro: secondo l'Oroscopo del giorno 21 gennaio, i nati sotto questo segno devono prepararsi a vivere dei momenti molto turbolenti dal ambito professionale. Forse ci sono delle decisioni da prendere.

9° Vergine: siete intraprendenti e dinamici in amore. Nel lavoro, invece, è necessario apportare delle modifiche per adattare le circostanze alle vostre necessità. Siate pazienti.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Gemelli: in amore siete molto riflessivi. Ci sono delle faccende in sospeso che andrebbero chiarite. Se siete indecisi su una decisione da prendere, meglio non essere frettolosi.

7° Scorpione: i nati sotto questo segno sentono il bisogno di allontanarsi un po' dalla routine quotidiana, forse sarebbe consigliato fare un piccolo viaggio.

Se potete, staccate un po' la spina.

6° Pesci: l'oroscopo del 21 gennaio vi invita ad essere più cauti nei rapporti interpersonali. Spesso tendete a fidarvi troppo delle persone e questo potrebbe portare alla nascita di qualche problema.

5° Acquario: ci sono delle novità in arrivo per quanto riguarda la sfera sentimentale. Se siete single, ricordate di osare.

Le coppie, invece, potrebbero ritrovare una certa intesa che sembrava un po' accantonata.

Oroscopo segni fortunati del 21 gennaio

4° in classifica Leone: ci sono delle opportunità in arrivo per voi. In ambito sentimentale vi sentite un po' chiusi, forse a causa di alcune cose che avete vissuto in passato. Adesso è tempo di osare.

3° Cancro: in amore ci sono delle cose da mettere in chiaro, ma al di là di questo, fate bene a godervi il momento. In ambito professionale ci sono dei progetti che stanno per decollare. Abbiate pazienza.

2° Sagittario: ci sono treni che non passano una seconda volta, ma in certi casi non è così. Se la vita ha deciso di darvi una seconda chance, non perdetela.

1° Capricorno: secondo l'oroscopo del 21 gennaio, i nati sotto questo segno possono levarvi qualche soddisfazione. In amore e nel lavoro stanno per arrivare delle gratificazioni, cogliete al volo questa occasione.