L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 21 gennaio. In analisi la giornata di inizio weekend, spulciata a dovere dall'Astrologia del periodo. Ad essere messi 'sotto torchio' i simboli astrali compresi da Bilancia fino a Pesci. Curiosi di scoprire come andrà il periodo?

Iniziamo a togliere il velo all' oroscopo del giorno 21 gennaio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 21 gennaio, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Le stelle indicano che è il momento adatto per godere delle cose buone della vita, per lavorare realmente, senza troppi indugi e dicerie.

Per arrivare alla meta prefissata imparate a non farvi influenzare dagli altri e concentratevi di più sulle reali occasioni. Sfoderate la vostra abilità nella conversazione senza preoccuparvi troppo del giudizio di chi vi sta accanto. Siate lungimiranti. Oggi e domani sono preferiti tutti i settori della vita cari Bilancia! Se siete in attesa dell'anima gemella potrete contare su una serie di felici, favorevoli condizioni che potranno ben presto sfociare in un grande amore. Provate a guardare con occhi diversi quella che pensavate fosse solo una bella amicizia. Con tante stelle che riflettono i loro buoni influssi anche sul vostro segno, potrete contare su una massiccia dose di sensibilità,

Scorpione: ★★★★.

Con la Luna presente nella settima casa solare, ossia quella del Capricorno, la vita sociale è prevista in primo piano e acquisterà una certa importanza. Siate socievoli, disponibili al contatto e al confronto con il vostro prossimo. E così, potresti incontrare qualcuno che in futuro modificherà la tua quotidianità. Si tratta, molto probabilmente, di una persona in grado di darvi delle dritte per aumentare il vostro prestigio professionale.

Incontri curiosi, appuntamenti ben riusciti. La Luna nella casa del denaro favorirà la riscossione di crediti e qualche incasso imprevisto e gradito, da accantonare come risparmio per eventuali tempi bui. Quasi certamente non dovrebbe essercene, visto che potete contare su una speciale combinazione di favori regalata dai pianeti della fortuna.

Le stelle di oggi aiutano anche ad ottimizzare il vostro tempo. Non sprecare le tue risorse in imprese superficiali.

Sagittario : ★★★. L' oroscopo del 21 gennaio vede Mercurio in netto contrasto con Giove in Ariete, ciò porterà una nota di scarsa socievolezza, d'insofferenza nei confronti di chi vi vive accanto. Meglio indirizzare i vostri interessi su svaghi e passatempi rilassanti per scaricare la tensione e non incrinare una buona situazione affettiva con frasi che non vorreste mai aver detto. Possibili scene gratuite di gelosia nei riguardi di un ignaro partner. Se non siete ben preparati evitate esami o colloqui. Non siate troppo intransigenti in famiglia. Oggi potresti trovarti in una situazione piuttosto scomoda con un parente.

Per qualche motivo i doveri, le regole vi peseranno e, in modo particolare, farete fatica a sacrificarvi per loro. Bandite l'imprudenza, i modi bruschi ed esercitate l'arte di perdonare.

Oroscopo e stelle del 21 gennaio, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno : ★★★★. Con la Luna in Capricorno il divertimento sarà garantito per tutta la giornata. Che abbiate ricevuto o diramato inviti, farete comunque un figurone. Progetti, contatti e nuove collaborazioni vi metteranno di buonumore. Sarete ottimisti e cordiali anche al lavoro. Andranno alla grande tutte le attività commerciali. Prevedibile un aumento della clientela grazie ad una campagna pubblicitaria indovinata. In amore conversazione fluida e affettuosa con la persona del cuore.

Si parlerà dei problemi che alla fine vi angustiano senza imbarazzo o rimozione. Bisogno di rivendicare la libertà di movimento. Però valuta se il tuo fisico è così robusto per reggere le trasgressioni.

Acquario: 'top del giorno' . Le stelle di oggi vi rendono particolarmente sensibili ai richiami dell'amore e dell'amicizia, e faranno in modo di ricompensarvi delle rinunce e delle difficoltà incontrate in passato. Se siete single, l'influsso del vostro astro-guida (la Luna) potrebbe farvi incontrare la persona giusta con cui trascorre la vacanza di fine settimana. Fortuna materiale. Se hai un problema che ti assilla da tempo è questo un buon periodo per trovare una soluzione definitiva. Potrebbe trattarsi del vacillare della vostra relazione segreta con una persona che non potete presentare in pubblico perché già impegnata sul fronte sentimentale.

O forse vi state preoccupando per il vostro partner ufficiale che rifiuta di essere serio.

Pesci : ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di sabato 21 gennaio, vi vede tra i segni favoriti in amore. La Luna illumina il settore delle amicizie. Gli appuntamenti, i progetti in comune con loro e il desiderio di fare qualcosa di diverso dal solito, si faranno strada. Tutto vi sembrerà bello e ogni momento degno di essere vissuto. Non è escluso che molti Pesci decidano di trascorrere il weekend con gli amici di sempre, lontano dal partner e dal solito ambiente domestico. Stelle favorevoli vi infonderanno creatività, saggezza, fortuna materiale e vi permetteranno di attirare la stima e l'amore di chi vi interessa.

Siete spinti a prediligere la pace, l'armonia, la complicità mentale in ogni tipo di rapporto. Buoni auspici anche nella professione, settore in cui regna sovrana la saggezza. Espandete i vostri orizzonti esistenziali lasciandovi guidare dalla razionalità: non sbaglierete!