L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 23 gennaio. Sul piatto della curiosità vi è il primo giorno della settimana, relativamente ai sei simboli inclusi nel filotto dalla Bilancia a Pesci. Il cielo del momento mostra un transito particolarmente appetibile per coloro con problematiche sentimentali da risolvere: la Luna in Pesci.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 23 gennaio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 23 gennaio, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Fascino solare, simpatia e buona propensione a stare con gli altri saranno elementi che caratterizzeranno la giornata di lunedì. Al lavoro o a scuola sarete pronti a sferrare l'attacco decisivo: siate ben decisi a non tollerare nessuno sopra di voi, anche a costo di correre quei rischi che, del resto, avete attentamente calcolato. Riuscirete a condurre in porto un vostro desiderato progetto. Vi aspetta un incontro romantico? L'amore in questi giorni potrebbe arrivare da lontano: spaziate oltre i soliti confini, se saran rose fioriranno. La sfera sentimentale quindi vi riserverà sorprese da cui difficilmente saprete sottrarvi, anche se potrebbero essere un po' pericolose, specie se avete già un rapporto consolidato.

Se non volete rischiare scelte troppo impulsive sarebbe saggio ascoltare il suggerimento del buon senso e tergiversare. .

Scorpione: ★★★★. Questo lunedì di prospetta abbastanza buono. In questo periodo c'è un contesto che calamita la vostra attenzione e concentra i pensieri su un unico soggetto. Se vi farà piacere, prendetevi una giornata di intervallo, che non farà certo male, anzi vi sarà utile per riflettere circa alcuni progetti futuri e magari anche mettere ordine in alcuni settori della vita.

Cambiamenti in vista in cui qualcuno si troverà bene in un certo ambiente e vorrà esplorarne di nuovi. Per chi cercasse consensi, sta per arrivare un periodo di buoni risultati. Le amicizie intanto promettono vere dimostrazioni d'affetto. Se siete single, è probabile il fiorire di un sentimento per una persona di età molto diversa dalla propria, con un finale a sorpresa.

Attiguo a una socialità viva e travolgente, riscoprirete il più sano degli opportunismi nel lavoro. Senza diventare egoisti verso i colleghi saprete gestire meglio i vostri interessi.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 23 gennaio mette in campo una bella previsione: cinque stelle per sottolineare un lunedì fortunato. Sfruttate la favorevole condizione planetaria per vivere meglio, non solo in termini economici, ma anche e soprattutto affettivi. Ci sarà un rilancio dei sentimenti, dei gesti teneri, delicati che fanno bene in tutte le relazioni. Il lavoro è un settore che vi può dare soddisfazioni. Sono giornate dinamiche e tutto va bene anche per coloro che svolgono un lavoro di routine. Potrete ottenere molto in campo pratico.

Nel settore lavorativo è tempo di portare a compimento un progetto: fate quel famoso passo avanti. Non disperdete preziosi attimi di lucidità mentale in faccende frivole. Potreste essere i primi a stupirvi della facilità con cui riuscirete a concludere un buon affare. Proposte di collaborazione, lavoretti e occasioni di guadagno extra vi permetteranno di fare una piccola, folle spesa.

Oroscopo e stelle del 23 gennaio, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★. In arrivo un sottotono generalizzato. Dunque sarà un inizio settimana da considerare sottotono, purtroppo. Mettete ordine negli affari e nelle competenze, così da poter procedere con un ritmo più pressato e concludere in breve tempo gli incarichi più urgenti.

Dedicate spazio ai progetti che attendono di essere portati alla luce una volta per tutte, evitando di rimandare come spesso vi capita. Chi lavora alle dipendenze altrui potrà affidarsi all'ottima energia mentale per snellire alcune pratiche. Attenetevi scrupolosamente all'ordine e a una perfetta organizzazione della vita privata, in particolare in quella professionale. Quando la vostra mente risulta serena vi mette in grado di agire con sottigliezza in ogni circostanza.

Acquario: ★★★★. Si prevede un lunedì abbastanza tranquillo, senza grandi clamori, in cui non mancherà certo la voglia di fare qualcosa che mantenga viva la curiosità. Siete passati attraverso un vasto numero di esperienze nel corso degli ultimi mesi e ora è il momento di dedicare un po' di tempo solo a voi stessi.

In questo periodo vorrete portare avanti alcuni progetti, sicuri di poterli vedere realizzati. In amore siete persone che amate ma, tendenzialmente, siete attratti da nuovi stimoli. Alcune novità oppure nuovi svaghi, che il periodo potrebbe portare, finiranno per farvi trascurare i doveri familiari. Ritagliatevi un po' di tempo da trascorre con i componenti della famiglia. Gelosi? Non imbrattate la mente con dubbi amletici sul partner e sulla sua fedeltà. Gli screzi, che nascono abitualmente in un rapporto datato, possono scomparire per sempre limitando certe pretese.

Pesci: 'top del giorno'. L'oroscopo del giorno, di lunedì 23 gennaio, mette in rilievo l'arrivo della Luna nel vostro segno. In questo momento vi è facile esprimere con gioia e libertà ogni intimo sentimento, anche i più audaci, verso la persona che vi ha rapito cuore e sensi.

Le configurazioni astrali di lunedì risveglieranno la passionalità e l'entusiasmo, anche nelle storie già un po' datate. Colpo di fulmine in arrivo per chi ha il cuore libero. La Luna aiuterà ad espandere i propri orizzonti mentali e sentimentali. Viaggi reali o surreali aiuteranno a scoprire nuovi mondi, nuove realtà. In generale potrete assistere ad un rialzo del vigore fisco e l'audacia sentimentale. Se dovete far fronte a una qualsiasi prova, affrontatela con ottimismo e a cuor leggero. Una buona disposizione d'animo è spesso la password di molti successi. Mente aperta, ottima concentrazione e loquacità.