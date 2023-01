L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 25 gennaio. Occhi e curiosità puntati in questo caso esclusivamente in direzione della seconda sestina dello zodiaco. Curiosi di mettere in evidenza i segni supportati dalle stelle in questo freddo martedì di gennaio? Certi della risposta, iniziamo pure a togliere il velo all'oroscopo del giorno 25 gennaio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 25 gennaio, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★.

Configurazioni abbastanza positive nel vostro cielo invitano a vivere la vita con fiducia. Gli astri convoglieranno parte dei loro favori anche sul vostro segno, indice di fortuna, espansione, di testimonianze di simpatia nei tuoi confronti. In preventivo probabilmente anche aiuti da parte di persone influenti oppure dagli amici più cari. Presto ci sarà un evento nella vostra vita privata (forse anche pubblica): tutto può accadere con le stelle di questi giorni e tutto volge al meglio, in ogni settore. Incalzate gli eventi con fiducia nel futuro: nei prossimi giorni, massimo entro due settimane arriverà una buona notizia.

Scorpione: ★★★★★. Gli influssi lunari non solo di questo mercoledì ma anche di giovedì saranno perfetti per prendersi cura del vostro fisico nonché del look.

A proposito di look: niente stravolgimenti della figura esteriore o del modo di vestire, se non sotto la guida di una persona amica molto esperta del settore. Sarete sollecitati dalla Luna, che creerà un'atmosfera adatta a ritrovare ogni tipo d'intesa e a vivere meglio il rapporto. Se siete single non mancheranno gli incontri, le giuste intuizioni su chi puntare le attenzioni e su chi scegliere.

Per molti potrebbe essere la volta buona...

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 25 gennaio promette una giornata fortunata e spera tanto che sia così. Vi sarà molto facile esprimere con gioia e libertà i vostri sentimenti, anche i più audaci, verso la persona che vi ha rapito cuore e sensi. Le configurazioni astrali in questi giorni risveglieranno i sensi e l'entusiasmo anche nelle storie d'amore di lunga data.

Se volete fare carriera e salvaguardare la vostra immagine pubblica sarebbe ideale iniziare a far piazza pulita di cose e situazioni stagnanti, ma sarebbe ugualmente saggio avere già un piano accurato di ricostruzione per non ritrovarsi spiazzati in futuro.

Oroscopo e stelle del 25 gennaio, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Si propone a molti del segno un giorno positivo, seppur non eccessivamente eclatante. Non saranno pochi i nati in Capricorno che in questo momento potrebbero decidere di dire addio a un uomo o a una donna che ultimamente si è preso gioco dei propri sentimenti. E' giusto e saggio fare una bella piazza pulita "alla spazzatura", anche perché le vostre scelte sono sempre ponderate, lontane da istinti irragionevoli: giusto non rinchiudersi nel guscio ma dare prova di carattere a chi merita e soprattutto a chi nn merita il vostro cuore!

Allargate la cerchia delle amicizie e organizzate qualcosa stuzzicante da fare con gli amici.

Acquario: ★★. Questo mercoledì proprio non porterà novità o protezioni positive. A questo giro purtroppo la Luna vi renderà abbastanza emotivi e vulnerabili, forse anche poco disponibili a capire le necessità di chi vi circonda, soprattutto se genitori o figli. Forse sarete troppo presi dai social, dalla mania dello shopping o da chissà quale diavoleria; probabile che il vostro desiderio di emergere sul gruppo sia troppo forte per restare vincolato a rapporti già fatti propri. Una chiarezza d'intenti aiuterà a superare ogni avversità. In amore vincerà il buon dialogo: mettete in chiaro tutto ciò che, secondo voi, non vi piace o andrebbe rivisto, ok?

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di mercoledì 25 gennaio, sottolinea la possibilità che arrivi un periodo abbastanza tranquillo, positivo quanto basta. Cercate di prendere con maggior filosofia le piccole avversità della vita sforzandovi di essere più indulgenti con le persone con le quali avete contatti ravvicinati: vedrete che l'armonia regnerà sovrana nell'ambiente dove vivete o dove operate ogni giorno. Ricordate altresì che dentro di voi c'è una forza speciale: imparate a seguire il flusso del lato più dolce e sensibile del vostro bel carattere che avete.