L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 26 gennaio. In considerazione dal punto di vista Astrologico, in questo frangente, i segni interessanti la sestina da Bilancia fino a Pesci. Curiosi di conoscere in anteprima come potrebbe evolvere la giornata?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 26 gennaio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 26 gennaio, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★. Questo giovedì non tutto andrà come nella aspettative.

Prestate attenzione a non commettere infrazioni e non intestardirvi su questioni di poco conto. Nel lavoro trovate il modo di utilizzare le risorse rappresentate da colleghi e collaboratori preparati, competenti e bendisposti a dare una mano a migliorare le vostre capacità. Non lasciate niente al caso, soprattutto nelle questioni finanziarie. Precisione e metodo sono notati e apprezzati da clienti o superiori. Può essere che non tutto sia perfetto in amore, pertanto qualcosa potrebbe non piacere: non sarà questo il caso di eccedere con ipercritiche o intolleranze.

Scorpione: ★★★★★. Ottimo periodo per fare o eventualmente disfare in quasi ogni ambito. Giocate il tutto per tutto, con convinzione e forza.

Il fatto di dover procedere con impeto amplierà le vostre esperienze e vi offrirà una maggiore conoscenza. Da questo ne deriverà il fatto che, forse anche in breve tempo, vedrete modificati i vostri attuali valori e alcune vostri obbiettivi. Favoriti dagli ottimi moti planetari, questi ultimi giorni di gennaio regaleranno inattese soddisfazioni.

Non pochi i nati in Scorpione che potrebbero ritrovarsi a compiere un salto di qualità anche nel lavoro: nulla di scontato ma qualcosa di migliore.

Sagittario: "top del giorno": L'oroscopo del 26 gennaio mette in evidenza una splendida giornata, se non per tutti, almeno per una buonissima fetta di nativi. Diciamo allora che inizierà bene e terminerà ancora meglio questo giovedì.

Avrete concrete occasioni per essere apprezzati, corteggiati e al centro dell'attenzione soprattutto se siete ancora single (in cerca d'affetto). Gli incontri giusti non mancheranno, perciò se siete soli da tempo, approfittate di questa manna celeste per aprire all'amore la porta del cuore. Se invece siete già in coppia, una serie di piccole sorprese movimenterà il ménage, facendovi riscoprire di essere amati più di quanto possiate credere. Lavoro in ripresa.

Oroscopo e stelle del 26 gennaio, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. Le stelle del giovedì che sta per arrivare saranno a vostro pieno favore. Quale occasione migliore per movimentare la giornata! Avete tante idee creative per decidere cosa fare per voi stessi e per chi vi vuole bene: affidarsi a voi per dare una scossa alla giornata risulterà per molti un'ottima mossa!

Una Venere romantica, poi, farà innamorare molti single del segno, soprattutto coloro che attendono da tempo il vero amore. Fate il primo passo, se possibile: amare non è mai un errore, caso mai lo è il contrario. Nel lavoro, decisi come mai a proporvi con spirito rinnovato, potrete cogliere eventuali proposte in modo da archiviare ogni incertezza.

Acquario: ★★★★. Giovedì promettente per il settore pratico, un po' meno per quello sentimentale. Avrete la possibilità di mietere successi da single e, nel campo del lavoro, ottenere soddisfazioni professionali. Se la vostra attività avesse a che fare con il denaro altrui, aspettatevi una piacevole varietà di gratifiche. Si prevedono adeguati compensi in termini di riuscita, soprattutto se alla fantasia aggiungerete tempestività.

Le stelle sono in movimento riguardo il menage di coppia. Ci sono poche ma sufficienti sollecitazioni per muoversi tra i mille problemi quotidiani e tentare di risolverli: fatelo insieme a chi amate. La Luna presto regalerà meravigliose emozioni.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di giovedì 26 gennaio, prevede un periodo positivo e certamente accettabile. Anche in questa occasione ci saranno diverse opportunità da cogliere, malgrado la previsione per voi Pesci sia nella media positività. Le stelle promuoveranno brevi viaggi o programmi per il prossimo weekend. Saranno abbastanza favoriti eventuali nuovi incontri e la vita sociale potrebbe avvantaggiarsi di un salto di qualità davvero inatteso.

Clima sereno per chi avesse nel frattempo deciso di sottoporsi a colloqui oppure a esami. Avrete le idee abbastanza chiare e saprete mantenere discreta compostezza. Intraprendenza in amore: non state però con le mani in mano, ok?