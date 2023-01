Secondo l'oroscopo del 26 gennaio i nati sotto il segno della Vergine non devono sottovalutare l'importanza del dialogo. I Pesci, invece, sono un po' troppo emotivi.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Pesci: l'emotività spesso gioca dei brutti scherzi. Cercate di essere un po' più equilibrati e di capire quale sia il momento di distaccarsi un attimo dai problemi altrui.

11° Toro: bisogna essere risoluti e determinati per riuscire a realizzare i propri scopi. In amore potreste aver ricevuto qualche piccola batosta, cercate di non abbattervi dinanzi le difficoltà.

10° Scorpione: se avete avuto qualche disguido in questo periodo, cercate di risolvere le cose attraverso il dialogo. Non aspettate che siano sempre gli altri a fare il primo passo nei vostri confronti.

9° Cancro: le previsioni dell'Oroscopo del 26 gennaio invitano i nati sotto questo segno ad essere cauti. Dire tutto quello che vi passa per la testa non è sempre la scelta più saggia.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Gemelli: siete un po' indecisi sul futuro e chiedere consiglio potrebbe non fare altro che acuire ancor di più le vostre difficoltà. Cercate di ascoltare di più quello che dice il vostro cuore.

8° Sagittario: l'oroscopo del 26 gennaio vi invita ad essere un po' più determinati.

Siete persone molto lunatiche e volubili, ma in questo periodo questi aspetti sono un po' più sotto controllo.

7° Capricorno: dopo aver vissuto degli alti e bassi, adesso potete dire di essere finalmente sereni. Avete trovato il vostro equilibrio, tuttavia, non cullatevi tra gli allori e rimanete sempre in allerta.

6° Bilancia: giornata piena di soddisfazioni.

Dal punto di vista professionale stanno per arrivare delle gratifiche, mentre per quanto riguarda l'amore, dovete essere un po' più dinamici e intraprendenti.

Oroscopo segni fortunati del 26 gennaio

4° in classifica Acquario: ci vuole coraggio per raggiungere obiettivi elevati. In ambito professionale chi ha osato sarà ricompensato.

L'impresa potrebbe essere ardua per i più timidi.

3° Vergine: nella vita il dialogo è importante. Se volete risolvere qualche faccenda in sospeso, parlatene con calma e tranquillità. Dal punto di vista professionale, il consiglio è quello di non esporsi troppo.

2° Leone: non bisogna mettere limiti alla provvidenza. Andate avanti per la vostra strada e non vi fermate davanti a niente e a nessuno. Se volete ottenere un obiettivo, andate dritti al punto

1° Ariete: secondo l'oroscopo del 26 gennaio, i nati sotto questo segno sono molto decisi e lungimiranti. Ci sono delle buone nuove in arrivo per voi, sappiatele cogliere al volo.