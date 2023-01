Secondo l'oroscopo del 27 gennaio, i nati sotto il segno del Sagittario non si devono esporre tanto. Gli Ariete vivranno una giornata molto movimentata.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: la giornata potrebbe cominciare in maniera un po' troppo movimentata. Avete troppi grilli per la testa, pertanto, sarebbe il caso di fermarvi un attimo a riflettere prima di partire in quinta.

11° Gemelli: l'Oroscopo del 27 gennaio vi invoglia ad essere più risoluti. Anche nel caso in cui dovessero manifestarsi dei problemi, bisogna riuscire a gestirli con calma e senza agitazione.

10° Vergine: oggi vi sentite piuttosto energici. Ci sono delle novità all'orizzonte, soprattutto dal punto di vista professionale. In amore attenzione alle piccole incomprensioni che potrebbero far tremare un rapporto già labile.

9° Bilancia: non siete molto pazienti e la cosa potrebbe rendere il vostro umore un po' inquieto. Dal punto di vista sentimentale è importante capire che cosa volete davvero.

Oroscopo posizioni centrali

8° in classifica Toro: ci sono situazioni in cui l'amore non basta. Tra due persone deve esserci intesa, rispetto e stima, altrimenti non si va da nessuna parte. Giornata impegnativa per quanto riguarda il lavoro.

7° Cancro: c'è molto lavoro da smaltire. Avete molte cose da fare e poco tempo a disposizione.

Questo, inevitabilmente, vi porterà a fare dei tagli. Non è possibile riuscire a pensare a tutto.

6° Leone: le previsioni dell'oroscopo del 27 gennaio invogliano i nati sotto questo segno ad essere un po' più dinamici. In amore sono favoriti i single, in quanto è un ottimo momento per fare delle nuove conoscenze.

5° Scorpione: in amore non è necessario adoprare delle strategie, se son rose fioriranno sicuramente.

Dal punto di vista professionale bisogna fare un elenco di quelle che sono le vostre priorità.

Previsioni 27 gennaio primi quattro segni

4° in classifica Sagittario: siete molto curiosi. In amore difficilmente vi lasciate passare la mosca sotto al naso. Per quanto riguarda la sfera professionale, invece, è meglio non esporsi troppo.

3° Acquario: novità in arrivo soprattutto per quanto riguarda la sfera privata. Non è escluso che possiate dare luogo ad un trasloco, un matrimonio o un cambiamento radicale. Cercate di essere pronti a tutto.

2° Capricorno: siete molto determinati e socievoli. Soprattutto questo secondo aspetto vi favorirà dal punto di vista sentimentale. Nel lavoro, invece, non date confidenza a tutti.

1° Pesci: secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 27 gennaio, i nati sotto questo segno vivranno una giornata ricca di soddisfazioni. Dopo un inizio settimana caratterizzato da alti e bassi, adesso potete concedervi qualche sfizio.