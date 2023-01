Secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 30 gennaio, i nati sotto il segno dei Pesci devono uscire un po' di più. I Vergine sono piuttosto indecisi.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Vergine: in amore vi sentite un po' indecisi. Forse le persone che vi circondano stanno influenzando il vostro modo di essere e di pensare, non premettetelo.

11° Acquario: giornata proficua sul lavoro, ma anche un po' altalenante dal punto di vista dell'umore. Cercate di mantenere la calma e di non esplodere anche alla minima cosa contraria al vostro modo di pensare.

10° Ariete: non si piò certo avere la pretesa di andare d'accordo con tutti in amore. Ad ogni modo, se volete vivere in maniera serena, dovete cercare di lasciarvi scivolare delle cose addosso.

9° Sagittario: l'Oroscopo del giorno 30 gennaio invita i nati sotto questo segno a cominciare questa settimana facendo un po' il punto della situazione. Dopo il fine settimana, infatti, potreste aver perso un po' la bussola.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Cancro: cercate di essere più pazienti. Spesso tendete a perdere le staffe anche per cose piuttosto futili, ebbene, questo non deve essere permesso. Dal punto di vista sentimentale dovete essere intraprendenti.

7° Bilancia: ci sono momenti nella vita in cui bisogna rialzarsi e riboccarsi le maniche.

Se avete ricevuto qualche delusione in amore, non preoccupatevi, ricordate che a tutto c'è rimedio e il tempo aggiusta ogni cosa.

6° Capricorno: talvolta non c'è limite al peggio e voi state cominciando ad abituarvi. Dal punto di vista sentimentale è importante essere decisi, ma al contempo venire in contro alle esigenze del partner.

5° Gemelli: le previsioni dell'oroscopo del 30 gennaio vi invitano ad essere temerari. Non fermatevi alle apparenze e cercate di andare avanti fino in fondo per riuscire a realizzare i vostri sogni.

Oroscopo segni fortunati del 30 gennaio

4° in classifica Pesci: siete stanchi, fiacchi e demotivati? Allora uscite e circondatevi di persone positive.

Questo è un ottimo momento dal punto di vista astrale, quindi sarebbe un peccato sprecarlo.

3° Leone: giornata molto interessante per quanto riguarda i sentimenti. Buon momento per cimentarsi in nuovi progetti e per allargare gli orizzonti. In amore ci vuole coraggio e determinazione.

2° Scorpione: secondo l'oroscopo del 30 gennaio, i nati sotto questo segno devono farsi valere. Se c'è qualcuno che non sta rispettando la vostra autorità sul lavoro, mettetelo subito in riga.

1° Toro: siete desiderosi di cimentarvi in nuove avventure. Siete passionali e pieni di spirito d'iniziativa. Queste caratteristiche vi favoriranno sia in amore sia nel lavoro.