Le previsioni dell'oroscopo del 6 gennaio raccontano che i Sagittario dovranno essere più audaci, per gli Acquario sarà invece un momento molto proficuo mentre i nati sotto il segno del Cancro avranno a che fare con delle novità.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Sagittario: oggi vi sentite un po' fiacchi. Cercate di non abbattervi e non perdete tempo in chiacchiere. Nella vita ci vogliono audacia e scaltrezza, qualità che solitamente vi rappresentano. Utilizzatele.

11° Capricorno: secondo l'Oroscopo del 6 gennaio 2023 non dovreste sprecare occasioni.

Sia in amore sia nel lavoro siate propositivi e non ve ne pentirete.

10° Bilancia: ci potrebbe essere qualche discussione dal punto di vista sentimentale. Cercate di mantenere la calma e di adottare un comportamento più diplomatico.

9° Vergine: le stelle sono alquanto altalenanti in questo periodo. Da un lato siete pervasi dalla voglia di mettervi in gioco e di osare, mentre dall'altra avete paura di soffrire come magari accaduto in passato.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Cancro: le stelle si stanno gradualmente allineando per consentirvi un futuro molto florido dal punto di vista professionale. Naturalmente, voi dovrete impegnarvi per realizzare i vostri sogni.

7° Leone: l'oroscopo del 6 gennaio invita i nati sotto questo segno a levarsi qualche soddisfazione.

Non pensate troppo alle conseguenze delle vostre azioni e vivete di più alla giornata.

6° Toro: giornata molto produttiva sotto più punti di vista. In ambito professionale è importante essere sempre coraggiosi e non arrendersi dinanzi le difficoltà. In amore, invece, bisogna gettarsi senza riflettere troppo.

5° Ariete: buon momento per osare e per tentare la fortuna.

Naturalmente cercate di non esagerare e prestate attenzione alle persone che vi circondano. Ci sono dei cambiamenti all'orizzonte che dovreste valutare.

Oroscopo segni fortunati del 6 gennaio

4° in classifica Gemelli: giornata molto interessante per quanto riguarda l'amore. Se siete alla ricerca dell'anima gemella, potreste rimanere piacevolmente colpiti in questo periodo.

3° Scorpione: siete selettivi e organizzati, queste peculiarità si ripercuotono sia nella vita privata sia in quella professionale. Talvolta, però, è importante concedersi anche qualche strappo alla regola.

2° Pesci: in amore vince chi fugge, ma anche chi insiste e conquista. L'oroscopo del 6 gennaio vi invita ad essere un po' più espansivi, specie perché il periodo è molto favorevole per i nuovi incontri.

1° Acquario: ottimo momento per dimostrare a voi stessi e alle persone che vi circondano quanto valete. Non arrendetevi ai primi intoppi e vedrete che ne troverete giovamento.