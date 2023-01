L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 9 gennaio. Pronti a mettere in discussione i sei segni appartenenti alla seconda tranche zodiacale? Bene, vediamo cosa dicono gli astri in merito all'inizio della nuova settimana e come andrà nel lavoro e in campo sentimentale iniziando a togliere il velo all'oroscopo del giorno 9 gennaio 2023. Il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti da Bilancia a Pesci.

Previsioni zodiacali del 9 gennaio, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Le stelle, capitanate dalla Luna, Vi vedono ben inseriti nel vostro habitat abituale, aperti alla comunicazione e ai contatti umani.

In ogni ambiente siete ben apprezzati per la disponibilità d'animo, riscuotendo sempre simpatia e punti a favore. In ambito professionale sarà facile per molti di voi muoversi con savoir-faire, sapete interagire con persone molto esigenti, che si tratti di un superiore o di un cliente importante, poco conta. Adesso più che mai sapete davvero il fatto vostro! Probabili e certamente molto piacevoli degli incontri con persone insolite e originali. Vi lascerete affascinare da idee e consuetudini anche molto differenti dalle vostre.

Scorpione: ★★★. Un lunedì imperniato in generale su un sottotono difficile da debellare. Umore ballerino anche tra le pareti domestiche o con il partner di sempre: metterete l'accento su ogni piccola controversia che, se prese in considerazione in un altro giorno vi farebbero sorridere.

Non vale la pena di prendersela tanto. Anzi, con un po' di grazia vedete di addolcire l'atmosfera. Sarà un inizio settimana da dedicare al relax. La giusta e meritata pausa vissuta nel weekend lascerà posto alla frenetica settimana della ripresa lavorativa e scolastica. Una mini vacanza a fine mese consentirebbe di alleviare eventuali tensioni accumulate, offrendo perciò l'opportunità di riflettere meglio su alcune situazioni.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 9 gennaio promette un periodo abbastanza buono. Avrete a disposizione discrete energie da spendere, il che vi renderà maggiormente portati a fare bene, senza alcuna voglia di sbrigarsi: a che pro? Approfittate per ingranare una marcia in più nel caso aveste faccende personali da risolvere. Forti doti intellettuali, sensibilità e fascino andranno di pari passo ai nativi del segno in stato single: sfruttateli!

Disponete di un'eccellente abilità nel cogliere al volo le buone occasioni. Le scelte dovranno essere razionali, la mente un vulcano in piena attività che lascia fuoriuscire idee innovative e brillanti. Finalmente vi deciderete a uscire dalla tana. Osserverete il mondo con amore, trasmettendo gioia. Gli altri ricambieranno.

Oroscopo e stelle del 9 gennaio, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. Lunedì splendido, valutato col le cinque stelle della buona fortuna. Per molti del Capricorno potrebbe esserci la possibilità di estendere la cerchia delle conoscenze. Sappiate che proprio dai nuovi incontri potranno nascere delle nuove amicizie. Lasciate emergere lo spirito competitivo anche nel lavoro.

Eccellenti saranno i risultati in campo pratico. Successo in ambito scolastico. Nella sfera privata circondatevi di amici propositivi e seguite gli slanci del cuore, sempre sinceri e maestosi. Molto probabilmente anche in famiglia state vivendo una fase positiva, con buone opportunità ottenere buone soddisfazioni.

Acquario: ★★★★★. Gli influssi di Venere uniti nel trigono astrale con Marte aiuteranno a liberarsi da alcuni eventi pesanti, insoddisfacenti. Dimenticate il lato rigoroso della vita, l'inamovibile, apritevi verso il nuovo, con ottimismo. Lasciate cadere quella patina di pessimismo che situazioni avverse potrebbero aver addossato a molti di voi. Avrete buone stelle al vostro fianco pronte a dare maggior spazio all'affermazione personale.

Alcune grandi prove sono ormai superate. Sempre meno propenso a subire le limitazioni e le abitudini, in tanti sarete pronti a dare una bella svolta alla quotidianità, anche grazie all'aiuto di una persona importante entrata da poco a far parte della tua vita. E' tempo di dare all'amore il giusto spazio e la giusta importanza...

Pesci: top del giorno. L'oroscopo del giorno, di lunedì 9 gennaio, preannuncia un ottimo Sole in sestile a Nettuno. L'amore porterà in dono situazioni piacevoli. Non mancheranno occasioni per sfoderare il vostro fascino: per questo qualcuno si potrebbe innamorare perdutamente di qualcuno di voi (sperando siate single). Usate la personale, sbarazzina ma anche sensuale arte di sedurre, giusto per rinverdire la love story in corso.

Sfruttate le buone circostanze, immergetevi nella vita vivendola a tutto tondo. Vita sociale in primo piano con gli amici, quelli veri, pronti a recitare un ruolo fondamentale nella vostra vita. Spesso vi chiedete come fareste senza di loro: in questi giorni toccherete con mano il loro affetto sincero. Nel weekend è possibile che si aggiunga alla lista un nuovo amico (o amica).