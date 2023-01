Secondo l'oroscopo del 9 gennaio 2023 i Toro sono dotati di tanto senso pratico. I nati sotto il segno del Sagittario, invece, farebbero bene a tenere gli occhi aperti poiché non tutti si stanno comportando in maniera sincera con voi.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Sagittario: l'Oroscopo del 9 gennaio vi invita ad aprire gli occhi. Ci sono persone che non si stanno comportando in maniera completamente sincera nei vostri riguardi.

11° Scorpione: le stelle sono un po' altalenanti. Ci sono momenti in cui vi sentite in forma e altri dove, invece, sentite il bisogno di riposare un po' e di essere capiti.

10° Leone: la Luna in opposizione potrebbe favorire delle insicurezze. Cercate di non mostrarle soprattutto in ambito professionale. In amore, invece, siate un po' più leggeri.

9° Cancro: siete molto curiosi e desiderosi di scoprire e di apprendere sempre cose nuove. Buttatevi a capofitto nelle nuove opportunità e cogliete l'attimo quando vi capita l'occasione.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Capricorno: giornata di alti e bassi dal punto di vista sentimentale. Ci sono delle faccende in sospeso che adesso è giunto il momento di risolvere.

7° Gemelli: ci sono momenti nella vita in cui è importante fare un po' il resoconto della situazione e capire fin dove è il caso di spingersi.

In amore, invece, dovete osare senza pensarci troppo su.

6° Ariete: sono favoriti gli incontri. L'oroscopo del 9 gennaio vi invita ad approfittare di questo momento per darvi da fare e per fare delle nuove conoscenze. Non siate troppo titubanti.

5° Pesci: le stelle sono contraddittorie. Cercate di mettere da parte l'orgoglio in amore poiché non è mai servito a niente in certe circostanze.

Se avete sbagliato, abbiate il coraggio di riconoscerlo e chiedere scusa.

Oroscopo segni fortunati del 9 gennaio

4° in classifica Vergine: per molti di voi è giunto il momento di lasciare il passato alle spalle e di concentrarsi solamente sul presente e sul futuro. Non permettete ai ricordi di prendere il sopravvento su di voi.

3° Bilancia: secondo l'oroscopo del 9 gennaio è giunto il tempo di mettere le carte in tavola. Liberatevi di tutti i dogmi, le paure e i dubbi e affrontate la vita così come viene, senza pensarci troppo su.

2° Acquario: oggi siete carichi e pieni di spirito di intraprendenza. Approfittatene per mettere a posto alcune aspetti della vostra vita che vi hanno un po' tormentato in passato.

1° Toro: giornata piena di sorprese quella di oggi. Siete intraprendenti e pieni di senso pratico. Approfittatene per dimostrare sul lavoro la vostra efficienza. In amore, invece, è tempo di agire.