L’Oroscopo del 6 gennaio è pronto a svelare le previsioni zodiacali del giorno della Befana. In primissimo piano è la festa tra le più amate dai bambini e forse anche da tanti adulti: l'Epifania. Un saggio detto recita "l'Epifania tutte le feste porta via": tale ricorrenza per molti - ovviamente non per tutti - fa da confine tra le gioiose vacanze di fine anno e la dura realtà del ritorno alle attività quotidiane.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 6 gennaio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti, relativamente alla seconda sestina zodiacale.

La giornata dell'Epifania vista dall'oroscopo del 6 gennaio

Bilancia: ★★★★★. Giornata più che positiva, ottima per festeggiare "la vecchietta sulla scopa". Popolarità tra gli amici, a iosa. Con loro potete trovare una buona sintonia facendo quelle cose che avete sempre sognato, ma mai realizzato. Uno spirito maggiormente libero in questa giornata di gennaio vi renderà esuberanti e fiducioso nel futuro. In alcuni casi sarete anche più costruttivi e accomodanti del solito, sia nelle nuove conoscenze che nelle relazioni di vecchia data. Successi nella vita pratica: potreste siglare un accordo o sottoscrivere un contratto davvero prelibato. Proverbio della Befana per il segno della Bilancia: "Befana mia befana, esci dalla tana, con le tue scarpette rosa, buttami giù qualche cosa".

Scorpione: ★★. Un venerdì poco positivo da affrontare! Calma, prendete il periodo con un sorriso: questo è il giorno delle streghe buone, perciò fate i buoni, se potete. Ritmi intensi quelli di questi giorni, perfetti per voi che amate vivere all'insegna del movimento, di eventi curiosi in grado di tenere desto il vostro interesse verso il mondo esterno.

La Luna in buon accordo con Urano presto aumenterà leggermente il successo nella vita di relazione. Nel frattempo cercate di superare questa giornata un po' così, guardando al futuro con più fiducia. Proverbio della Befana per lo Scorpione: "Di Pasqua Epifania il vento se ne va via".

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 6 gennaio mette in evidenza un venerdì davvero fortunato.

Preparatevi a trascorrere una Befana soprattutto se avete bambini da far felici. Si prevede un netto rialzo della socievolezza che va a favorire la vita sociale e mondana, e i rapporti con i parenti e con le persone che sono al vostro fianco ogni giorno, compresi collaboratori e colleghi. Se al lavoro qualcosa non vi convince, parlatene con le persone che contano e avrete modo di capire dove sbagliate e dove prendete abbagli. La tua situazione finanziaria si presenta positiva e rassicurante dal punto di vista astrologico. Salvo rare eccezioni dovute al tema di nascita, chi più chi meno può concedersi un acquisto sfizioso. Il proverbio della Befana per il Sagittario: "Di Befana la rapa è vana".

Oroscopo e stelle del giorno della Befana, previsioni astrologiche per il 6 gennaio

Capricorno: 'top del giorno'. Ottimo periodo in arrivo. Come, potrebbe sbottare qualcuno di voi, divertirsi con la Luna in opposizione al Sole? Ebbene si, visto che lo stesso Sole avrà uno scudo potente: Urano e Nettuno splendidamente in trigono e in sestile. Il vostro istinto diventerà un forte mezzo per esprimere la volontà di amare, di socializzare. Ogni esperienza relazionale sarà significativa e il fascino personale salirà a livelli considerevoli. Come vedete, è prevista una giornata da dedicare ai sentimenti, alle amicizie, alle relazioni interpersonali. Se siete al lavoro il tempo per il piacere sarà di certo poco: sfrutta questo periodo speciale per scovare una felice soluzione a un antico problema.

Il proverbio dell'Epifania per il Capricorno: "Di Pasqua Epifania il vento se ne va via".

Acquario: ★★★. Una festività valutata sottotono, ma non è affatto detto che dobbiate essere tristi. La vita va presa sempre con fiducia e col sorriso, anche quando gli eventi tendono a sfuggire di mano. Con accentuata disinvoltura riuscirete ad approfittare delle circostanze traendone notevoli vantaggi. Non lasciatevi frenare da niente e nessuno, non date retta ai ricatti affettivi. Piuttosto lasciatevi travolgere dalle emozioni. La vostra eventuale love story segreta regalerà attimi indimenticabili. Ad ogni modo, usate la prudenza necessaria durate gli incontri galeotti, se volete che il segreto rimanga tale.

Il proverbio della Befana per l'Acquario: "La notte di Befana, nella stalla parla l’asino, il bove e la cavalla".

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di venerdì 6 gennaio, porta tanta buona normalità, qualche situazione da mettere in sicurezza e tana gioia nel cuore. Alcuni problemi che vi assillavano vi appariranno già da ora più semplici da affrontare. Grazie al provvidenziale aiuto di una persona amica e con la consapevolezza di poterli risolvere velocemente, potrebbero addirittura sparire e rimanere un lontano ricordo. Le grandi prove della vita non vi spaventano affatto, figuriamoci i piccoli drammi! Non fatevi assalire da dubbi insani, piuttosto, catturate le vibrazioni positive delle stelle, le sole capaci di rinfrancare gli animi inquieti. Il proverbio dell'Epifania per il segno dei Pesci: "La note dla Pasqueta e’scor e’ ciù e la zveta" (ossia "La notte dell’Epifania parlano il chiurlo e la civetta", detto romagnolo).