L'oroscopo del mese di febbraio vede i nati in Ariete più fortunati e intraprendenti, sia in amore che al lavoro, grazie a Mercurio, Giove e Venere in buon aspetto, mentre Leone dovrà essere paziente e non cadere in sentimenti negativi. Cancro cercherà di reagire ai problemi in ambito lavorativo, mentre Acquario riuscirà a esprimere al meglio tutto il suo potenziale al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del mese di febbraio.

Previsioni oroscopo febbraio 2023 segno per segno

Ariete: il mese di febbraio vi permetterà di recuperare terreno dopo un mese di gennaio discreto, soprattutto sul piano professionale.

Nella seconda parte del mese infatti, stelle come Mercurio e Venere saranno dalla vostra parte. Riuscirete a mostrare maggior intraprendenza e voglia di fare, e con un po’ di fortuna da parte di Giove, i vostri progetti prenderanno la giusta direzione. Per quanto riguarda i sentimenti coltiverete con amore e pazienza il vostro rapporto, e con Venere in posizione favorevole arriveranno anche momenti davvero romantici. Se siete single potrebbe essere un buon momento per stringere nuovi legami e trovare qualcuno che possa amarvi così come siete. Voto - 8️⃣

Toro: i rapporti con le persone che amate saranno decisamente più convincenti secondo l'oroscopo del mese di febbraio. Soprattutto nella prima parte del mese, Venere vi regalerà intense emozioni, che potrete condividere con la persona che amate.

Se siete single potrebbero affacciarsi all'orizzonte nuove e interessanti storie tutte da vivere. In ambito lavorativo alcuni progetti potrebbero complicarsi nella seconda parte del mese, quando Mercurio si troverà in quadratura dal segno dell'Acquario. Voto - 7️⃣

Gemelli: configurazione astrale che potrebbe complicarsi per i nati del segno.

Venere si sposterà in quadratura per buona parte di questo febbraio. Il romanticismo con il partner potrebbe non essere il massimo. Cercate di essere pazienti e comprensivi, almeno fino a quando il pianeta dell'amore non tornerà a essere favorevole. Per quanto riguarda il lavoro i vostri progetti andranno avanti senza difficoltà.

Mercurio inoltre sarà in trigono dal segno amico dell'Acquario, e vi aiuterà a essere precisi e organizzati, portando a casa ottimi risultati. Voto - 7️⃣

Cancro: sfera sentimentale soddisfacente per i nati del segno. Il rapporto con la vostra anima gemella sarà tutto sommato piacevole e con Venere in trigono non mancheranno bei momenti pieni d'amore. Nell'ultima parte del mese il pianeta dell'amore sarà in quadratura, ma se siete riusciti a costruire un buon rapporto con la persona che amate, dovreste riuscire a cavarvela. In ambito lavorativo Mercurio smetterà di essere sfavorevole. Riuscirete a metterci più cura nei vostri progetti, ciò nonostante attenzione a Giove ancora in cattivo aspetto.

Voto - 8️⃣

Leone: la cattiva influenza di Venere verrà meno in questo mese di febbraio per i nati del segno. È arrivato il momento di ricostruire il vostro rapporto con il partner, di crescere insieme con idee, progetti e buoni sentimenti. Approfittate soprattutto dell'ultimo periodo del mese, quando il pianeta dell'amore sarà in trigono. In ambito lavorativo prendere certe decisioni diventerà complicato considerato che Mercurio si sposterà in opposizione. Voto - 7️⃣

Vergine: vita sentimentale che potrebbe attraversare un periodo di crisi per i nati del segno. Il vostro modo di amare potrebbe non essere più così efficace considerato che Venere sarà in opposizione dal segno dei Pesci. Siate in grado di essere pazienti, perché per fortuna questo periodo non durerà a lungo.

In ambito lavorativo creatività e voglia di fare potrebbero calare considerato che Mercurio si allontanerà dal segno del Capricorno. Per ottenere buoni risultati dai vostri progetti, dovrete dimostrare di avere buone competenze. Non ci sarà bisogno di essere frettolosi. Voto - 6️⃣

Bilancia: sfera sentimentale stabile secondo l'oroscopo del mese di febbraio. Con il partner ci sarà una buona intesa, ma faticherete un po’ di più ad allinearvi sulla stessa lunghezza d'onda. I veri problemi potrebbero arrivare nelle ultime giornate del mese, quando Venere sarà in opposizione. Un evento infatti potrebbe essere motivo di litigio tra voi. In ambito lavorativo arriverà Mercurio a sostenervi, permettendovi di recuperare terreno.

Con Giove opposto però, cercate di non essere troppo precipitosi. Voto - 7️⃣

Scorpione: il rapporto con la vostra anima gemella finalmente si farà più affiatato ora che Venere vi assisterà dal segno dei Pesci. Single oppure no, potreste dare una svolta alla vostra vita sentimentale, e intensificare il rapporto con la persona che amate, soprattutto voi nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro invece meglio essere più prudenti. Siete in una fase delicata dei vostri progetti, e con Mercurio in quadratura potreste prendere decisioni non appropriate. Voto - 7️⃣

Sagittario: configurazione astrale in calo secondo l'oroscopo del mese di febbraio. In amore Venere si troverà in quadratura, e non sarete sempre dell'umore adatto per lasciarvi andare alle emozioni.

Per fortuna questo periodo non durerà a lungo, perché il pianeta dell'amore si sposterà in trigono dal segno amico dell'Ariete, permettendovi di recuperare terreno. In ambito professionale Mercurio e Giove saranno ben allineati nei vostri confronti, e i vostri progetti procederanno nella giusta direzione. Voto - 7️⃣

Capricorno: i bei momenti d'amore non mancheranno neanche durante il mese di febbraio per i nati del segno. Venere in sestile vi farà sentire a vostro agio, con il partner o con la vostra potenziale anima gemella se siete ancora single. Saprete sapientemente mettervi in risalto e catturare l'interesse della persona che amate. Nel lavoro invece dovrete rinunciare a Mercurio dalla seconda metà del mese.

I vostri progetti potrebbero a volte non convincervi del tutto, per cui valutate attentamente la situazione prima di prendere una decisione. Voto - 8️⃣

Acquario: configurazione astrale che si farà più interessante dal lato professionale. Mercurio si sposterà nel vostro segno, e insieme a stelle favorevoli come Giove, Marte e Saturno, potrete esprimere tutto il vostro potenziale sul posto di lavoro, e fare importanti passi avanti. Per quanto riguarda i sentimenti Venere lascerà il vostro cielo, ciò nonostante potrete comunque godere di una storia d'amore piacevole e intensa, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single avrete ancora buone occasioni per fare nuove e interessanti conoscenze.

Voto - 8️⃣

Pesci: oroscopo del mese di febbraio che vedrà il pianeta Venere nel vostro segno zodiacale. Per quanto riguarda i sentimenti ci saranno forti emozioni con il partner, che vi permetteranno di coltivare il vostro rapporto e godere di momenti davvero intensi e di crescita. In ambito lavorativo Mercurio si metterà alle vostre spalle, ciò nonostante potrete comunque mettere insieme progetti di primo livello, a patto che voi risuscitate a mettere in pratica le vostre abilità e non vi fate prendere da stanchezza o svogliatezza a causa di Marte in quadratura. Voto - 8️⃣