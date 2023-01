L'oroscopo del weekend che va dal 21 al 22 gennaio 2023 preannuncia una possibile crisi dei Gemelli mentre il Leone è pronto ad aiutare la famiglia. Di seguito, approfondiamo i dettagli per i dodici segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: per i single non c'è nulla di speciale per quanto riguarda l'amore. La coppia è molto più nervosa del solito e quindi serve un chiarimento. I buoni guadagni possono essere subito reinvestiti in materiale utile nel lavoro.

Toro: la coppia è molto affettuosa ed innamorata. Alcuni affari o trattative di lavoro vanno gestite con molta diplomazia.

Questo fine settimana può essere dedicato solamente allo svago.

Gemelli: qualsiasi tipo di emozione può mettere in crisi i cuori solitari. La famiglia è sempre unita, ma molto fredda. La coppia può avere dei rimpianti, per un viaggio concluso recentemente.

Cancro: in campo lavorativo può essere una buona giornata, ma non eccezionale. Nella coppia, continua in modo pacifico lo scambio di opinioni. Il segreto della salute perfetta è il continuo movimento.

Leone: la coppia è sempre molto disponibile ad aiutare la famiglia. I cuori solitari sono stupiti dal comportamento di una nuova preda. La situazione psicofisica continua perfettamente.

Vergine: i lupi solitari vogliono trascorrere un weekend romantico con una possibile 'preda'.

Un meeting può regalare delle soddisfazioni inattese. Il partner deve mettere da parte i dubbi verso la dolce metà.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: i cuori solitari possono ricevere una telefonata molto 'bollente'. Per evitare possibili problemi di ritenzione idrica, cercate di controllare l'alimentazione. La famiglia è assente e di questo i figli ne sono rammaricati.

Scorpione: la creatività e il senso artistico possono regalare dei buoni guadagni. I sentimenti della coppia non sono al top, non è da escludere un addio. I single sono un po' distratti, ma con una salute impeccabile.

Sagittario: nella sfera lavorativa possono comparire alcune difficoltà. I figli sono svogliati: il rapporto di coppia potrebbe risentirne.

Per eliminare lo stress, serve una bella doccia calda.

Capricorno: la coppia è sempre molto nervosa e soprattutto battagliera. I lupi solitari sono molto coraggiosi e pronti a iniziare una nuova avventura all'estero. I doveri professionali vanno sempre rispettati.

Acquario: la coppia è pronta a trascorrere un fine settimana molto piacevole. I single devono ascoltare le emozioni del proprio cuore e poi agire di conseguenza. Ci possono essere alcuni problemi di gestione finanziaria.

Pesci: nella coppia non mancano le discussioni che potranno alternarsi a momenti più pacifici. Il carattere dei cuori solitari è incompatibile con quello di una nuova 'preda'. Il lavoro va molto bene, però, non vale lo stesso discorso per i guadagni.