L'Oroscopo della settimana che va dal 30 gennaio al 5 febbraio vedrà un Capricorno più capace in ambito lavorativo grazie alla buona posizione di Mercurio, mentre il Leone ripartirà con serenità in amore, anche per merito della Luna.

Toro sarà dotato di un buon intuito sul lavoro, mentre alcuni problemi di cuore metteranno in crisi i nati in Vergine. Vediamo, nel dettaglio, le previsioni astrologiche dal 30 gennaio al 5 febbraio.

Previsioni oroscopo dal 30 gennaio al 5 febbraio 2023 segno per segno

Ariete: sarà una settimana nel complesso discreta per voi nativi del segno.

Far scoccare la scintilla dell'amore sarà un po' più complicato con Venere alle spalle, ma in questo periodo la Luna vi darà una mano, tranne che nelle giornate di giovedì 2 e venerdì 3 febbraio. Sul fronte professionale Giove continua a supportarvi, così come Marte, anche se ci sarà qualche piccolo ostacolo sul vostro percorso causato dal transito sfavorevole di Mercurio. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale godibile secondo l'oroscopo dal 30 gennaio al 5 febbraio. Venere in sestile vi permetterà di essere in buoni rapporti con il partner, ma attenzione al weekend, quando l'astro argenteo sarà in opposizione. Sul fronte lavorativo, non perdetevi nei dettagli e andate dritti al sodo. Con Mercurio in trigono, avrete tutte le carte in regola per fare bene il vostro lavoro, grazie anche al vostro intuito.

Voto - 8️⃣

Gemelli: inizierà discretamente bene la settimana per voi grazie alla Luna nel segno. I problemi in amore arriveranno a partire da giovedì 2, quando la Luna lascerà campo libero a Venere in quadratura. Single oppure no, dovrete essere ragionevoli e mai impulsivi nel confronto con le persone che amate. In ambito lavorativo sarete ancora particolarmente abili, anche se alcuni imprevisti vi rallenteranno un po'.

Voto - 6️⃣

Cancro: l'organizzazione non sarà il vostro forte. Mercurio sarà ancora sfavorevole, e la mole di incarichi da svolgere potrebbe mettervi in crisi. Nessun problema, invece, per quanto riguarda i sentimenti. La Luna e Venere illumineranno il vostro cammino, rendendo stabile e affiatata la vostra relazione. Insieme potrete raggiungere importanti traguardi.

Voto - 7️⃣

Leone: configurazione astrale positiva. In amore, la Luna navigherà intorno al vostro segno zodiacale per raggiungere il vostro cielo nel weekend. Single oppure no, sarete in grado di ripartire con serenità e di dare una scossa alla vostra vita sentimentale. In ambito professionale avrete buone energie, utili per reagire positivamente alle sfide che vi verranno proposte. Voto - 8️⃣

Vergine: i problemi di cuore metteranno in crisi il vostro rapporto con il partner. Venere in opposizione sarà un pessimo cliente, così come la Luna tra lunedì 30 e martedì 31 gennaio. Attenzione, dunque, perché potreste diventare ossessivi o pretendere troppo nella vita di coppia. Per quanto riguarda il lavoro, Mercurio sarà favorevole ma, con Marte in quadratura, non potrete portare a termine molti progetti.

Voto - 6️⃣

Bilancia: sarà una settimana altalenante sul fronte sentimentale per voi nativi del segno. Non sarà un periodo semplice, soprattutto in campo professionale. In ogni caso, continuate per la vostra strada, perché presto le cose potrebbero cambiare a vostro favore. In amore ci sarà una discreta stabilità tra voi e la vostra anima gemella. Attenzione, però, alle giornate di giovedì 2 e venerdì 3 febbraio, quando la Luna si troverà in quadratura dal segno del Cancro. Voto - 6️⃣

Scorpione: i buoni sentimenti non mancheranno, merito soprattutto di Venere in trigono. Darete priorità assoluta al vostro rapporto e dovrete mantenere questa mentalità anche nei momenti di difficoltà quando la Luna sarà in cattivo aspetto nel weekend.

In ambito professionale dovrete dimostrare meno pigrizia, perché le abilità per svolgere bene le vostre mansioni non mancheranno. Voto - 8️⃣

Sagittario: sfera sentimentale in altomare. Single oppure no, avrete un aiuto dagli astri nel weekend, quando la Luna sarà in trigono dal segno amico del Leone. Sul fronte professionale, potrebbe essere necessario impiegare più tempo per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 6️⃣

Capricorno: sarete più abili e capaci nelle vostre mansioni grazie a Mercurio. Giove in quadratura potrebbe portare qualche piccolo grattacapo, ma comunque saprete come muovervi per risolvere la questione. Sul fronte amoroso potrete contare sulla buona posizione di Venere, ma attenzione alla Luna in opposizione tra giovedì 2 e venerdì 3 febbraio.

Una situazione, questa, che riguarderà anche i cuori solitari. Voto - 8️⃣

Acquario: oroscopo settimanale piacevole da vivere sotto il profilo sentimentale. Soprattutto fino a mercoledì 1 febbraio potrete contare sulla Luna in trigono che vi permetterà di sognare in grande e di sentirvi fortunati di vivere la vostra storia d'amore. Cercate di mantenere questo atteggiamento anche nel weekend, quando la Luna sarà contraria. Nel lavoro potrete sfruttare la buona posizione di Giove, Marte e Saturno per portare avanti efficacemente i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Pesci: partirà a rilento la settimana sul fronte amoroso. Nonostante Venere sia nel segno, con la Luna in quadratura faticherete un po' a mostrare i vostri sentimenti.

Fortunatamente uscirete presto da questa situazione, poiché l'astro argenteo vi darà manforte a partire da giovedì 2 febbraio. In ambito professionale i vostri obiettivi sono ambiziosi, ma se ci tenete davvero, presto o tardi li raggiungerete. Voto - 8️⃣