L'oroscopo della settimana che va dal 9 al 15 gennaio vedrà i nati del Leone alle prese con Venere in cattivo aspetto, mentre i Pesci dovranno fare attenzione a possibili imprevisti in amore. L'Acquario seguirà a testa bassa i propri obiettivi, mentre i Gemelli cercheranno delle vie più sicure e redditizie. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana, dal 9 al 15 gennaio.

Previsioni oroscopo dal 9 al 15 gennaio 2023 segno per segno

Ariete: la settimana si apre con la Luna e Venere a favore del segno. Non mancheranno momenti teneri e romantici con la persona che amate, ma dovrete anche dimostrare di saper risolvere eventuali problemi, soprattutto nel weekend, quando l'astro argenteo sarà contrario.

In ambito lavorativo trovare nuove idee non sarà facile con Mercurio a sfavore, ma con un po’ di fortuna riuscirete nel vostro intento. Voto - 8️⃣

Toro: c'è una configurazione astrale difficile. Dovrete fare i conti con il pianeta Venere in quadratura e la Luna sfavorevole. Single oppure no, sul fronte amoroso non sarete particolarmente amichevoli, soprattutto voi nati nella prima decade. Un po’ meglio in ambito lavorativo grazie al sostegno di Mercurio, che vi aiuterà a ottenere discreti risultati, ma nulla di più. Voto - 6️⃣

Gemelli: settore professionale che andrà avanti senza troppi ostacoli durante la prossima settimana. Sarete alla ricerca di metodi sicuri e redditizi al tempo stesso, e con l'aiuto di stelle come Marte e Saturno potreste riuscire nel vostro intento.

In amore ci penserà il pianeta Venere a mettervi a vostro agio con il partner. La Luna, favorevole nel prossimo weekend, porterà buon senso e momenti di crescita. Voto - 8️⃣

Cancro: periodo tutto sommato discreto per voi nativi del segno. In amore godrete di una relazione di coppia tranquilla, soprattutto voi nati nella prima decade.

La Luna inoltre vi accompagnerà verso momenti teneri tra le giornate di martedì e giovedì. Nel lavoro arriveranno risultati incoraggianti. Arriveranno dunque momenti di crescita, da vivere senza fretta e senza arroganza. Voto - 7️⃣

Leone: la settimana inizierà molto bene per voi grazie al supporto della Luna, ciò nonostante il pianeta Venere sarà ancora opposto nei vostri confronti.

Single oppure no, dunque, buon senso e pazienza saranno fondamentali per vivere un rapporto sereno. In ambito lavorativo dimostrerete conoscenze e abilità, ma dovrete trovare il giusto campo per voi dove potervi mettere in gioco. Voto - 6️⃣

Vergine: il cielo sarà favorevole per provare a vivere una settimana tranquilla secondo l'oroscopo. Sarete spesso di buon umore, e con l'aiuto della Luna potrete vivere un rapporto abbastanza affiatato. Se siete single saprete essere piuttosto socievoli. Nel lavoro le idee non mancheranno grazie a Mercurio, ma non dovrete avere troppa fretta. Voto - 7️⃣

Bilancia: l'aiuto del pianeta Venere, in trigono dal segno dell'Acquario, vi permetterà di vivere al meglio la vostra storia d'amore.

La Luna inoltre navigherà in buone posizioni e vi aiuterà a esaltare questo periodo magico. Nel lavoro potrete contare su Marte e Saturno, ma attenzione a Mercurio in quadratura che potrebbe mettervi in difficoltà. Voto - 8️⃣

Scorpione: vi sentirete messi in difficoltà da questo cielo secondo l'oroscopo della prossima settimana. Single oppure no, Venere non sarà di grande aiuto, e potreste essere vittima o carnefici di possibili discussioni con la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro svolgerete i vostri progetti con un approccio più ragionato, cercando di massimizzare il risultato. Voto - 6️⃣

Sagittario: configurazione astrale benefica. Partirete a mille con la Luna in Leone fino a martedì e Venere in sestile.

Mercoledì e giovedì potrebbero essere due giornate meno romantiche a causa dell'astro argenteo, ciò nonostante sappiate che l'intesa tra voi e il partner sarà comunque soddisfacente. In ambito lavorativo saprete portare avanti efficacemente le vostre idee grazie a Giove, ma dovrete farlo senza essere frettolosi. Voto - 8️⃣

Capricorno: previsioni astrali convincenti per i nati del segno. In amore, anche se Venere non è più nel vostro cielo da un po’, arriveranno momenti teneri e appaganti tra voi e la vostra anima gemella. Anche voi cuori solitari sarete più amichevoli e socievoli. Nel lavoro avrete Mercurio dalla vostra parte. Tenete però a mente che portare avanti i vostri progetti non sarà semplicissimo considerato che astri come Giove sono negativi nei vostri confronti.

Voto - 7️⃣

Acquario: settore professionale che continua a darvi buone soddisfazioni secondo l'oroscopo. Andrete spediti con i vostri progetti, seguendo a testa bassa i vostri obiettivi. Per quanto riguarda i sentimenti, la settimana non inizierà benissimo con la Luna opposta. Fortunatamente questa situazione non durerà a lungo, e con Venere in congiunzione saprete come dare vita a momenti pieni di passione. Voto - 8️⃣

Pesci: dovrete fare attenzione a possibili imprevisti in ambito amoroso. Questo cielo vedrà la Luna orbitare in posizioni poco favorevoli, e potreste assumere un atteggiamento impulsivo. Nel lavoro state ottenendo discrete soddisfazioni grazie a Mercurio in sestile, ma dovrete comunque essere pazienti e fare attenzione a stelle sfavorevoli come Marte. Voto - 7️⃣