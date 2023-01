L'oroscopo della settimana che va dal 16 al 22 gennaio prevede i nati in Sagittario in perfetta armonia con il partner, mentre Acquario raggiungerà il massimo splendore in amore grazie anche al Sole in congiunzione. Vergine cercherà di essere previdente, mentre Gemelli sarà attivo e vigoroso grazie a Marte. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana dal 16 al 22 gennaio.

Previsioni oroscopo dal 16 al 22 gennaio 2023 segno per segno

Ariete: sarà una settimana tutto sommato soddisfacente. Certo, potrebbe esserci qualche disagio con il partner nelle giornate di Luna sfavorevole, anche se c'è un ottimo rapporto al momento, che non dovrete rovinare per delle questioni da poco.

Per quanto riguarda il lavoro sarete un po’ stufi di dover risolvere continuamente imprevisti, anche se alla fine i buoni risultati non mancheranno. Voto - 7️⃣

Toro: periodo incoraggiante in amore secondo l'oroscopo della prossima settimana. La Luna sarà dalla vostra parte tra le giornate di venerdì e sabato e vi darà una mano a gestire la vostra storia d'amore. In ogni caso, non prendetevi troppe libertà, perché questo cielo non sarà del tutto favorevole. In ambito lavorativo saprete prendere le giuste decisioni grazie a Mercurio in trigono. Con un po’ di fortuna, arriveranno buoni risultati. Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale positiva durante la prossima settimana. Venere in trigono accenderà il vostro entusiasmo, ma attenzione alla Luna in opposizione tra le giornate di mercoledì e giovedì.

Se siete single il desiderio d'amore si farà sentire parecchio, ma dovrete essere abili a trovare la persona più adatta a voi. In ambito professionale sarete attivi e vigorosi grazie a Marte, e con la giusta fortuna da parte di Giove metterete insieme risultati davvero ottimi. Voto - 8️⃣

Cancro: previsioni astrali discrete secondo l'oroscopo.

Il rapporto con il partner non sarà estremamente affiatato, ciò nonostante potrete comunque provare a vivere bei momenti insieme. Se siete single approfondite nuovi legami un po’ alla volta, soprattutto voi nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro non rinuncerete alle vostre mansioni, anche se questo cielo sarà contro, vi darete da fare per cercare di raggiungere i vostri obiettivi.

Voto - 7️⃣

Leone: non inizierà al meglio la settimana per i nati del segno. Secondo l'oroscopo la Luna sarà in quadratura dal segno dello Scorpione fino a martedì, e con Venere in opposizione non sarà facile godere di un'ottima intesa con la persona che amate. Un po’ meglio in ambito lavorativo grazie a stelle come Marte e Giove, ciò nonostante attenzione a non essere troppo ambiziosi con i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Vergine: sarete particolarmente previdenti durante la prossima settimana, soprattutto in ambito lavorativo. Mercurio in trigono vi permetterà di essere ben organizzati, e saprete portare avanti efficacemente le vostre mansioni. Per quanto riguarda i sentimenti, questo cielo non sarà sempre così favorevole, soprattutto tra mercoledì e giovedì.

Single oppure no, moderate bene il vostro atteggiamento per cercare di vivere in armonia con la persona che amate. Voto - 7️⃣

Bilancia: settimana più che soddisfacente per i nati del segno. In amore Venere continuerà a sostenervi, attenzione però alla Luna in cattivo aspetto tra giovedì e venerdì. Se siete single le nuove storie d'amore saranno possibili se saprete dimostrare i vostri sentimenti. In ambito professionale essere polemici non vi aiuterà a crescere. Dovrete imparare dai vostri errori e cercare di fare sempre del vostro meglio. Voto - 7️⃣

Scorpione: il rapporto con il partner sarà ancora difficile a causa di Venere. Oltre al pianeta dell'amore, anche il Sole sarà contro di voi. La Luna vi darà un po’ d'aiuto, ma non sarà sempre così semplice vivere un rapporto sereno.

Sul fronte professionale dovrete reagire con calma e con la giusta organizzazione per far sì che i vostri progetti possano prendere la giusta direzione. Voto - 6️⃣

Sagittario: armonia e bei sentimenti non mancheranno con il partner secondo l'oroscopo. Single oppure no, il Sole e Venere vi permetteranno di vivere giornate davvero romantiche, sia per chi è impegnato che per chi deve ancora trovare l'anima gemella. In ambito professionale non vi sentirete sempre a vostro agio. Ciò nonostante potrete contare sull'aiuto di Giove per provare a gestire efficacemente le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Capricorno: configurazione astrale più che soddisfacente durante la prossima settimana per i nati del segno.

Soprattutto per voi cuori solitari, fare nuove conoscenze potrebbe darvi l'occasione non solo di ampliare la vostra cerchia di conoscenze, ma anche poter godere di bei momenti che ricorderete a lungo. In ambito lavorativo forse faticherete molto con i vostri progetti a causa di Giove, ma con Mercurio in congiunzione vi darete da fare per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Acquario: questo cielo raggiungerà il massimo splendore ora che anche il Sole sarà dalla vostra parte. Single oppure no, emozioni e buon cuore non mancheranno, e vi permetteranno di rendere splendida e unica la vostra vita sentimentale. Anche in ambito lavorativo sarete perfetti grazie a stelle come Giove e Marte, non sbagliando mai un colpo.

Voto - 9️⃣

Pesci: sfera sentimentale gradevole durante la prossima settimana per i nati del segno. Il rapporto con il partner sarà regolato dalla Luna, che vi permetterà di vivere bei momenti con il partner, ma dovrete anche fare attenzione nei momenti di crisi e non causare discussioni. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio porterà buone idee, che saprete mettere in pratica per raggiungere il successo che meritate. Voto - 8️⃣