L'Oroscopo di domani 25 gennaio è pronto a soddisfare speranze e curiosità relativamente alla giornata in analisi. In primo piano nel contesto le previsioni zodiacali di mercoledì 25 gennaio interessanti in esclusiva i primi sei segni dello zodiaco. Se non sapete bene o non avete proprio idea di quali siano i simboli astrali della prima tranche zodiacale, tranquilli, ve li serviamo immediatamente sul cosiddetto vassoio d'argento. Trattasi di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: ansiosi di sapere quali tra questi avranno l'opportunità di essere appoggiati dall'Astrologia del periodo?

Lo scoprirete nel prosieguo.

Intanto c'è da segnalare un evento astrologico molto positivo per i segni di Fuoco (Ariete, Leone e Sagittario). Curiosi? Ebbene, la giornata di mercoledì vedrà l'ingresso di una specialissima Luna in Ariete, sin da subito positivissima anche per Leone e Sagittario, come anche per il Cancro (segno di Acqua).

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di mercoledì 25 gennaio, segno per segno.

Previsioni astrologiche del 25 gennaio, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: 'top del giorno'. L'oroscopo del 25 gennaio annuncia l'arrivo della Luna nel vostro segno. Il periodo regalerà una splendida capacità di intendersi con la persona che vi è accanto.

Vi basterà davvero poco per essere felici, come a voi piace. Il rapporto con chi amate potrà contare sul dono della sintesi; al bando inutili giri di parole, si andrà subito al sodo! L'umore è previsto ottimo, l'energia anche: sembra che tutta la forza vitale rimasta sopita per settimane possa improvvisamente rispuntare fuori.

La Luna, infatti vi inviterà a spassarvela, quindi a organizzare una bella uscita con gli amici: sarà la cosa migliore che potrete fare. Nel lavoro, state finalmente ottenendo i riconoscimenti che meritate per l'impegno e gli sforzi costanti.

Toro: ★★★★. Mercoledì tutto a quasi all'insegna della buona normalità (come piace a tanti del segno).

In amore, sarà più facile per molti riuscire a sintonizzarsi con la persona che si ha accanto. Grazie al cielo, un pirotecnico seppur strambo Urano sarà sufficientemente pronto a sorreggervi, magari anche a darvi le capacità di comunicazione e di avvicinamento desiderate. Nel caso si fossero create distanze, serviranno per colmarle. Gli influssi della Luna, poi, vi spingeranno a guardare con ottimismo verso il futuro. Vi sentirete briosi, vivaci e pieni di iniziative interessanti: cercate di concretizzare i vostri progetti prima che sfumino. Nel lavoro, un pizzico di energia in più vi servirà per dare il massimo: dai, entusiasmo e passione!

Gemelli: ★★. Giornata indicativamente da considerare poco positiva o insufficientemente positiva (scegliete pure il termine che più vi piace).

In amore, la farraginosità del periodo porterà con sé un clima piuttosto burrascoso per quanto riguarda la vostra relazione. Le nuvole sull'attuale rapporto saranno dense e scure: potreste trovarvi a litigare con il partner senza sapere nemmeno il perché. Un cielo grigio vi farà saltare i nervi spingendovi a pensare di distruggere tutto quello che avete costruito recentemente (non fatelo!). State sereni con calma e sangue freddo, perché se è vero che a volte tutto sembra insopportabile è altrettanto vero che potremmo cambiare idea in proposito. Nel lavoro, le stelle creeranno malumori rendendovi protagonisti di discussioni accese con i colleghi: calma!

Oroscopo di mercoledì 25 gennaio, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. Ottimo periodo per voi del Cancro, grazie alla Luna in Ariete. In amore, fedeltà, costanza e dedizione, saranno queste le parole chiave che vi faranno vivere la relazione in modo serio e che si rispetti. Da metterle in pratica giorno dopo giorno senza mai recedere da questa posizione. Vi troverete così in perfetta armonia con la persona che avete accanto. La Luna vi regalerà una bella scarica di adrenalina e di energia. Le idee creative saranno veramente innovative ed interesseranno più di una persona. Cercate di allacciare contatti che vi potranno tornare utili in futuro. Nel lavoro, dovreste mettere in campo le vostre competenze tecnologiche per fare qualche passo in avanti.

Non abbiate paura di fare tutto da soli: vi sono colleghi già pronti ad aiutarvi.

Leone: ★★★★★. Alla grande questo mercoledì di gennaio. In amore, tra attenzioni e gesti dolci l'intesa si rinnoverà; così, se con il partner vi ritrovaste in piena sintonia, non abbiate timore di far capire ciò che desiderate. Il periodo vi consentirà di vivere la relazione di coppia in piena letizia di spirito. La splendida presenza della Luna in Ariete vi rasserenerà spingendovi a stringere legami profondi con le persone che vi sono intorno. Ci sarà qualcuno che sentirà il bisogno di confidarsi con voi e voi sarete pronti a consigliare, nel migliore dei modi. Nel lavoro questa giornata non peserà affatto, anzi, volenterosi e animati dalle migliori intenzioni concluderete un pressante impegno: nei giorni precedenti ha dato parecchio filo da torcere.

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 25 gennaio, vede il periodo decisamente sottotono. In amore, i vostri piani di coppia per la giornata potrebbero saltare a causa dei soliti battibecchi. C'è da dire che molti del segno piuttosto che sistemare una relazione stagnante preferiscono ritirarsi nel proprio guscio, forse in attesa di tempi migliori (che non arrivano mai). Poi c'è il fatto della gelosia: fidarsi è bene, non fidarsi è meglio, soprattutto se la persona di cui sospettate fa sempre gli occhi dolci al partner per poi sparlare alle spalle appena girate l'angolo. Calma e pazienza: purtroppo vi trovate in periodo "no", con astri in aspetto disarmonico. Questo stato non lascia presagire nulla di positivo.

Nel lavoro intanto, non fatevi prendere dalla stanchezza o dall’apatia: approfittate della diminuzione degli impegni per completare alcune incombenze lasciate in sospeso.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 25 gennaio.