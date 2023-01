L'Oroscopo di domani 26 gennaio è pronto a mettere in risalto il probabile andazzo della giornata. In primo piano le previsioni zodiacali di giovedì relative ai primi sei segni dello zodiaco. Occhi e attenzioni tutte rivolete verso il filotto zodiacale formato da Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: ansiosi di conoscere il responso delle stelle e chi la spunterà tra i sei simboli astrali appena citati?

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di giovedì 26 gennaio, segno per segno.

Previsioni astrologiche del 26 gennaio, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 26 gennaio vede molto bene il settore sentimentale: pronti a volare in amore? In coppia soprattutto sarà un momento "sì", grazie alla buona combinazione di pianeti amichevoli. Le nuove relazioni iniziate da poco avranno occasione per crescere, mentre le storie di lunga data godranno di una fase di gioiosa complicità. Ritroverete il senso del rimanere insieme all’unisono, vivendo nella serenità affettiva. Grazie alla presenza della Luna, riceverete grandi attestazioni di stima, in tutti gli ambiti della vita. I vostri consigli saranno richiesti da chiunque in difficoltà; insomma un vero punto di riferimento per tutti.

In ambito lavorativo potreste scoprire qualcosa di importante. Questo consentirà di realizzare un progetto iniziato tempo fa.

Toro: ★★★★★. Astri molto favorevoli per il segno. In amore, pianeti signori del benessere fisico e psichico parleranno di affettività, di sentimenti, di possibilità di sintonizzarsi come da sempre desiderato.

Venere sarà in angoletto pronta a saltar fuori in men che non si dica: come risultato, sarà evidenziata la parte passionale dell’amore su quella emotiva e romantica, in diverse relazioni. Le stelle vi spingeranno a scavare in profondità, alla ricerca di conferme con i sogni sempre in primo piano. Questo giovedì potrebbe presentarvi grandi novità con nuovi importanti progetti da mettere in cantiere.

Nel lavoro, lasciate la briglia sciolta alla vostra fantasia: la buona sorte vi farà fare dei veri e propri passi da giganti per quanto riguarda la vostra professionalità.

Gemelli: ★★★. Un periodo sottotono potrebbe portare qualche tensione di troppo. In amore, gli influssi di astri dissonanti vi porteranno a vivere momenti di tensione molto intensi e difficili da governare. Con il vostro compagno/a di vita di solito gestite molto meglio gli imprevisti e le difficoltà, ma non in questo momento: sarete particolarmente sotto stress e questo vi penalizzerà non poco. Per voi è prevista comunque la possibilità di attenuare quella brutta sensazione di sentirsi abbattuti. Solitamente non vi dispiace rimanere un po' in disparte, ma in questo periodo avete bisogno di stare in mezzo alla gente.

Nel lavoro, le stelle non saranno d'aiuto. Potrebbero esserci situazioni che vi faranno perdere tempo: discussioni e polemiche accese, soprattutto con colleghi.

Oroscopo di giovedì 26 gennaio, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. In amore questo giovedì potrete vivere momenti abbastanza intensi con la persona amata. Se single non avrete addosso quell'ansia di sapere "come andrà a finire". La Luna, infatti, invita a godersi i piaceri dell'amore senza fasciarsi la testa prima di esservela effettivamente rotta. Non con facilità, riuscirete comunque a gestire discretamente bene alcuni imprevisti che potrebbero verificarsi nella seconda parte della giornata. Sarà grazie al contributo di amici affettuosi che riuscirete a trovare la quadratura del cerchio: avrete la possibilità di chiudere una questione critica, da tempo fonte di ansie e seccature varie.

Nel lavoro, concentratevi al massimo per ottenere risultati di primordine. Presto scoprirete di avere un’energia davvero eccezionale.

Leone: ★★★★. Giornata buona, a tratti anche un pochino fortunata. Vi trovate in una fase di stasi ma anche di relativa quiete; questo davvero non guasterà se steste vivendo già una relazione stabile. Il vostro segno, si sa, è impetuoso: da questo momento Venere lo ammorbidirà, rendendolo docile, paziente e soprattutto concentrato sulle certezze non sulle inutili futilità della vita. Chi di voi fosse alla ricerca del grande amore, certamente godrà di una particolare raffinatezza nell’approcciare chi dovesse interessare, soprattutto nel modo di proporsi. I tempi sono ormai maturi per tirare fuori tutti i vostri progetti migliori: aprite quel cassetto e godetevi appieno la vita che meritate!

Nel lavoro, riceverete apprezzamenti per l’attività svolta. Un'attestazione di stima per la vostra professionalità.

Vergine: ★★. L'oroscopo di domani, giovedì 26 gennaio, vi vede un po' in panne in diversi settori. In amore, la vostra emotività sarà disturbata dagli influssi della Luna, così a farne le spese sarà il vostro rapporto con il partner. Tenete a bada i vostri alti e bassi di umore, sapendo che non favoriranno di sicuro la comunicazione tra di voi. Se siete indecisi tra il voltare pagina e il rimanere fermi e attaccati al passato, sappiate che presto Urano deciderà al posto vostro. Assecondate i suggerimenti che presto vi arriveranno dalle stelle, anche se volti ad un cambiamento radicale.

Per affrontare questo temibile momento consolatevi col fatto che, alla lunga, tale scelta sarà estremamente positiva per voi. Nel lavoro, il periodo potrebbe portare un po' di tensione con i colleghi. Chiudete un occhio se possibile, altrimenti la vostra cocciutaggine non consentirà di ottenere l'approvazione per ciò che sapete.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 26 gennaio.