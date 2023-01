L'Oroscopo di domani 5 gennaio è pronto a mettere in evidenza come andrà il quarto giorno della corrente settimana. In primo piano quindi le previsioni zodiacali di giovedì, in questo frangente indirizzate in esclusiva ai primi sei segni dello zodiaco. Il periodo vede l'ingresso della Luna nel segno del Cancro, con la parte relativa ai sentimenti in odore di buone nuove. Allora, curiosi di sapere in anticipo se sarà o meno una giornata positiva? Iniziamo a scoprirlo subito togliendo il velo alla scaletta con le stelle del giorno, analizzate nei dettagli dall'oroscopo di giovedì 5 gennaio, segno per segno.

Previsioni astrologiche del 5 gennaio, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 5 gennaio in amore annuncia una pienezza emotiva e tanta partecipazione alla vita di relazione. Nettuno vi stimolerà a godere i sentimenti all'interno della coppia, sfruttando quel comfort che solo l'amore può offrire, in tutte le sue sfaccettature. La bellezza esteriore vi ha sempre colpito di più di quella interiore. In questo frangente invece, una persona vi lascerà senza parole per la sua dolcezza: sarà il giorno giusto per incontrare un cuore generoso, pronto a rendervi felici come non mai. Nel lavoro, il vostro carisma sarà notevole ed affascinerete per estro e vostra voglia di fare. Riuscirete a realizzare un difficile progetto, da tempo desiderato.

Toro: ★★. Un cielo grigio vi farà iniziare la giornata con tanti propositi ma con pochissima voglia di fare. Se vorrete realizzare qualcosa di importante, questo il momento di agire: non bisogna procrastinare. Iniziate a pensare ai prossimi passi che potrete compiere, mettendo da parte eventuali rancori, specialmente quelli in corso con la persona compagna di vita.

In questo momento tendete a evitare quei luoghi eccessivamente caotici. Avete bisogno di far luce dentro di voi per chiarire su cosa sia meglio impiegare le vostre energie per il prossimo futuro. Nel lavoro, la vostra avarizia è diventata nota anche tra i vostri colleghi. Cercate di recuperare, ok?

Gemelli: ★★★★★. Venere, nel periodo in trigono al vostro Marte, regalerà a qualcuno di voi una bella novità nelle relazioni, magari allontanandovi da alcune stravaganze che voi, da buoni rappresentanti del segno più avventuroso e dinamico dello Zodiaco, spesso tendete a fare.

Curate con decisa dedizione la dolce metà del cuore programmando un viaggio di piacere da fare tassativamente insieme. Questo giovedì cercate di non pensate ai problemi affrontati nelle scorse settimane ma concentratevi sui prossimi obiettivi. Ci saranno grandi opportunità di crescita, soprattutto se saprete selezionare con cura le persone di cui circondarsi. Nel lavoro, seguite con fermezza i vostri ideali: per strani che possono sembrare agli altri, alla fine dimostrerete di aver ragione.

Oroscopo di giovedì 5 gennaio, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: 'top del giorno'. La presenza della Luna nel segno sarà un surplus pienamente a vostro favore. Questo vi renderà amabili con la persona che avete scelto per vivere un sentimento.

Vi sentirete in armonia con l’ambiente e trasferirete anche a chi avete accanto il vostro benessere. Una nuova fiamma, se single, prenderà più colore e vivacità, riscaldando il vostro cuore come mai prima d'ora. Sappiate coltivare un sogno, mettendoci tutto il vostro impegno e tanta costanza. Lasciatevi andare al flusso di emozioni che in questo momento della vostra vita qualcuno vi sta regalando (o si prepara a farlo). Nel lavoro, qualcuno si occuperà di dirigere le vostre azioni in maniera coerente: inserite sempre quel pizzico di fantasia...

Leone: ★★★★. Una buona giornata. In amore, una voglia di tenerezza aiuterà il rapporto sentimentale a crescere. Se avete da poco iniziato una relazione di coppia, questa si svilupperà con grande slancio: sarà protetta dalla fortuna e avrà occasione di sedimentarsi a dovere.

Se invece il vostro cuore è libero, non incontrerete nessuna difficoltà in questo primo giovedì dell’anno nel raggiungere emotivamente chi vi interessa; dando prova della vostra strategia e della capacità di riuscire a ottenere quello che vi siete proposti. Nel lavoro, avrete il sostegno di un collega molto laborioso: vi aiuterà a districarvi dinanzi ad una situazione che richiede tempo e pazienza.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 5 gennaio, annuncia un ottimo periodo in amore. In primissimo piano i buoni influssi astrali in grado di risvegliare eventuali relazioni un po' sopite. Sarete infatti stimolati a trovare sintonie, più intense e profonde con la vostra dolce metà. Con la Luna positiva poi, avrete la sensazione che il nuovo anno abbia avuto inizio nel migliore dei modi possibile.

Sarete pronti ad accogliere nella vostra vita tutto ciò che il destino avrà in serbo per voi. Preparatevi a piccole novità sentimentali, che non tarderanno ad arrivare, riempiendo di gioia il vostro cuore. Nel lavoro, una buona notizia vi stimolerà a dare il meglio di voi. Vedrete così in prospettiva dei miglioramenti che potranno riguardare anche la vostra futura carriera.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 5 gennaio.