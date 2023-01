L'Oroscopo di domani 23 gennaio è pronto a soddisfare curiosità ed eventuali voglie di conoscere il futuro. In primo piano le previsioni zodiacali di lunedì relative ai primi sei segni dello zodiaco. Ansiosi di sapere se il vostro segno troverà in tutto o in parte l'appoggio dell'Astrologia in questo inizio settimana? Andiamo pure a scoprirlo insieme iniziando a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno, dettagliatamente analizzate e messe nero su bianco nell'oroscopo di lunedì 23 gennaio, segno per segno. Focus mirato sui settori della vita inerenti i sentimenti e le attività lavorative.

Previsioni astrologiche del 23 gennaio, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★. L'oroscopo del 23 gennaio per questo lunedì consiglia di cercare di recuperare ogni aspetto positivo nell'eventualità che la propria storia d'amore attraversi un momento poco positivo. Anche se ultimamente ne avete ricavato più delusioni che gioie, tentar non nuoce, anzi. La presenza della Luna in Pesci poi, indica che c'è ancora qualcosa che vale la pena salvare: provateci e ne resterete soddisfatti. Purtroppo ogni tanto un pensiero negativo spunta nella vostra mente e non sempre sapete come allontanarlo: questo lunedì sarete propensi a farvi mille domande, alcune delle quali decisamente fuori luogo. Nel lavoro, le stelle consigliano di sfruttare estro e fantasia per superare eventuali difficoltà.

Subirete le decisioni di qualcuno che non vorrà tenere conto dei vostri interessi.

Toro: ★★. Periodo poco confortante, in parecchi ambiti della quotidianità. In amore, non potete scappare dal vostro passato. Questo lunedì che sta per arrivare sarà necessario che lo affrontiate a testa alta, a costo di perder tempo in una discussione accesa con chi amate.

Il buon dialogo potrebbe essere molto utile per chiarire eventuali malintesi che ci sono stati o che potrebbero nascere in futuro: analizzate bene ogni situazione! Le stelle instilleranno diversi dubbi nella vostra mente. Ci sono promesse ricevute e non mantenute, segreti confidati ma non fino in fondo e tutta una serie di pettegolezzi a cui non sapete se credere o meno.

Nel lavoro, un cielo grigio vi chiederà di stare più attenti. Potrebbero sfuggirvi alcuni comportamenti inadeguati di un collega che lavora a stretto contatto con voi.

Gemelli: ★★★★★. Ottimo lunedì su tutti i fronti. In campo sentimentale, il partner vi terrà sul palmo della mano, adorandovi e pendendo dalle vostre labbra. Condividerete il buonumore con la persona che avete accanto e, sorridere insieme, potrebbe essere lo slogan per una vita di coppia serena. L’amore ultimamente sembra essere passato in secondo piano, ma da qualche giorno a questa parte si intravvedono segni di rinascita. I moti celesti confermano tutto ciò con precisione. L'entusiasmo vi travolgerà e vi porterà a vivere dei momenti molto intensi, merito degli influssi benefici e corroboranti di alcuni pianeti.

Ogni cosa saprà stupirvi, guarderete il mondo con curiosa voglia di scoperta e di avventura. Nel lavoro, il cielo accrescerà il vostro senso pratico portando concretezza, determinazione e tanta ambizione. I risultati non tarderanno a farsi vedere.

Oroscopo di lunedì 23 gennaio, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. Un piccolo desiderio potrebbe essere esaudito entro la fine della giornata. In amore, gli astri vi renderanno particolarmente generosi e la persona che avete accanto vi contraccambierà con tutto il suo affetto, come a voi più piace e meritate. Il cielo del periodo vivacizzerà l'intesa e il dialogo; perfetta sarà la comunicazione e la bravura nell'esternare al partner le proprie sensazioni.

Ci sono persone che, qualunque cosa succeda, rimangono sempre presenti nella vostra vita. La Luna vi inviterà a rivalutare alcuni rapporti che vi hanno già dato tanto in passato e che potranno darvi ancora molte emozioni in futuro. Nel lavoro sarete inarrestabili, incontenibili: staccherete inesorabilmente ogni collega, in ogni vostra attività.

Leone: ★★★★. Giornata routinaria, senza macchia e senza lode. In amore, vi piacerà ritagliarvi momenti di intimità assoluta con la persona con cui siete assieme. Alcune distanze emotive sorte negli ultimi giorni richiederanno una cura maggiore e la necessità di recuperare il rapporto che interessa, nella sua integrità, e Giove vi aiuterà ad aggiustare qualsiasi incomprensione.

Grazie agli influssi benefici della Luna avrete la possibilità di trascorrere delle ore di puro divertimento insieme ai vostri amici. Nonostante le difficoltà di ogni giorno, sarete lieti di stare insieme e di condividere emozioni. Nel lavoro, le stelle dicono che è tempo di pensare al futuro: programmate attentamente ogni idea impostando chiaramente gli affari.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 23 gennaio, in amore indica che vi sveglierete con diverse forze planetarie pronte a sorridervi. Una su tutte, Venere, predisposta a svolazzare libera come l’aria nella vostra relazione, continuando ad assicurarvi una sintonia quasi all’unisono con la dolce metà. Mentre vivranno una fase di assestamento le relazioni appena cominciate: tranquilli, futuro roseo!

Sentimentalmente siete sereni in questo momento, questa grande serenità emotiva vi permetterà di gestire al meglio anche tutti gli altri aspetti della vostra vita, con estrema sicurezza. Nel lavoro, troverete più disponibilità riuscendo così a dare una visione più ampia a chi vi sta di fronte. Insieme alle persone che contano potrete cooperare come si deve.

