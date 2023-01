L'Oroscopo di domani 30 gennaio è pronto a svelare il probabile andazzo attribuito dall'Astrologia al primo giorno della settimana. In primo piano, le previsioni zodiacali di lunedì 30 gennaio, logicamente relative ai primi sei segni dello zodiaco. Pronti a scoprire chi l'avrà vinta tra i sei segni appartenenti alla prima tranche zodiacale?

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di domani, lunedì 30 gennaio, segno per segno.

Previsioni astrologiche del 30 gennaio, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 30 gennaio punta l'attenzione su un inizio settimana davvero molto positivo in campo sentimentale, per molti del segno. In amore, infatti, le stelle vi favoriranno in tutto e per tutto, specie in ciò che riguarda la relazione di coppia. Le vostre emozioni verranno amplificate in positivo e riuscirete finalmente ad esprimere il vostro affetto per il partner, in modo concreto e reale. Gli influssi armonici e potenti di alcuni pianeti, favoriranno soprattutto la sfera dei rapporti interpersonali e non è affatto detto che in amore non cominci finalmente a smuoversi qualcosa per qualcuno di voi. Nel lavoro, state concludendo un importante progetto che, prima o poi, dicerto porterà buoni risultati.

La vostra carriera futura sarà in ottime mani.

Toro: ★★★★. Giornata stabile, buona abbastanza. In amore, un cielo sufficientemente positivo vi permetterà di adattarvi a qualsiasi situazione con comprensione e intelligenza. Date priorità ad eventuali esigenze della vostra metà. Ne sarete ricompensati da una dedizione e da una fedeltà che si riveleranno fondamentali per una relazione solida.

Fate leva sulla vostra determinazione, così, se vi mostrerete tenaci e concentrati sul vostro obiettivo, inizierete al più presto un'escalation inarrestabile che lascerà tutti senza fiato. Progetti di lavoro molto allettanti vi coinvolgeranno e vi metteranno in uno stato di felice fibrillazione. Non ponete termini di tempo ma trovate subito un modo per presentare piani innovativi, capaci di sbaragliare qualsiasi concorrente.

Gemelli: 'top del giorno'. Ottimo inizio settimana sotto la buona ala della Luna nel segno. In amore la Luna, presente nel vostro segno proprio questo lunedì, regalerà una splendida giornata. Non mancheranno sintonia e coinvolgimento totale in ambito amoroso, per la felicità del partner. Per molti di voi sarà importante anche il modo di pensare, simile a quello di chi avete nel cuore: questo vi indirizzerà verso un futuro roseo da vivere tassativamente insieme. Sono in arrivo grandi novità per voi single, soprattutto per quello che riguarda la casa e la vita familiare. Per alcuni potrebbe trattarsi di un trasloco, per altri di una convivenza. In ogni caso, tenetevi pronti a trasformare le vostre abitudini: cambieranno in meglio, portando tanta felicità e allegria.

Nel lavoro, vedrete gli affari moltiplicarsi come per incanto. Sfruttate la ventata di positività per ambire ad alti traguardi o per iniziare collaborazioni redditizie.

Oroscopo di lunedì 30 gennaio, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. Lunedì partirà davvero alla grande per poi concludersi con altrettanta positività. In amore, la Luna vi ricorda che avete un intuito quasi profetico: ascoltatelo, scoprirete qualcosa di importante su voi stessi e sulla persona che vi sta vicino che neppure lontanamente sognate. C'è qualcosa di bello che bolle in pentola? Se si, sappiate che molto presto verrà alla luce regalando tanta felicità. Gli influssi armonici delle stelle, poi, di certo vi faranno sentire a vostro agio, anche in eventuali momenti impegnativi che potrebbero manifestarsi durante la giornata.

Avrete dalla vostra soprattutto la sensazione di potercela fare, in ogni situazione. Sappiate anche che la serata che ne conseguirà avrà risvolti davvero piacevoli. Sul luogo di lavoro darete prova di efficienza sbrigando i compiti nel modo migliore.

Leone: ★★. In arrivo una parentesi poco positiva: giornata "no"? In effetti potrebbe essere proprio così. In amore, stelle antipatiche freneranno un po' la naturale espressione dei vostri sentimenti. L'ansia di fare o dire qualcosa di sbagliato o di sgradito al partner vi bloccherà. Cercate di eliminare le paure più irrazionali e lasciatevi andare all'amore: chi avete accanto vi ama alla follia e non smetterà mai di farvelo notare. L'opposizione di alcuni pianeti però in qualche momento potrebbe spingervi a fare un riesame di voi stessi, portandovi a rivalutare alcune vostre priorità, soprattutto in campo affettivo.

Un problema di natura familiare potrebbe occupare i vostri pensieri, impedendo di rilassarvi a dovere. Nel lavoro la strada in questo momento potrebbe essere ripida e sdrucciolevole ma, alla fine del percorso, troverete ad attendervi la serenità che meritate.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 30 gennaio, predice un periodo abbastanza tranquilli, positivo quanto basta. In amore avete compreso che con il dialogo si possa risolvere ogni cosa o no? Sappiate che proprio in questo periodo alcuni eventi vi daranno ragione. Sappiamo che non è sempre così facile e potrebbero capitare situazioni di difficile disinnesco, ma grazie al supporto di Venere (da tempo vi sta aiutando) riuscirete a dialogare al meglio col partner.

In questo inizio settimana, poi, vi sarà abbastanza facile trovare un accordo con gli altri: saprete trovare le parole più giuste in ogni occasione, riuscendo anche ad indorare la pillola nel caso in cui ci fosse bisogno di dire qualcosa di negativo. Nel lavoro vi converrà prendere in mano quella situazione delicata che sapete: cercate di far chiarezza, una volta per tutte!

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 30 gennaio.