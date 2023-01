L'Oroscopo di domani 31 gennaio è pronto a mettere in luce il possibile andamento messo in conto all'ultima giornata del mese. In primo piano le previsioni zodiacali di martedì 31 gennaio, nel contesto relative ai primi sei segni dello zodiaco. Ansiosi di conoscere cosa potrebbe portare di buono il periodo in analisi?

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di martedì 31 gennaio, segno per segno.

Previsioni astrologiche del 31 gennaio, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 31 gennaio predice un periodo buono.

In amore sarete appassionati e vitali con la vostra dolce metà. Riuscirete a trovare un punto di incontro in merito a una questione importante che vi ha molto toccato nei giorni scorsi. Scegliete voi a cosa dedicarvi, prendete in mano le redini della situazione! Sarete certamente già pronti a gestire ogni aspetto della vostra vita, senza intromissioni da parte degli altri, anche perché in questo momento tenete molto alla vostra indipendenza. Nel lavoro, siate saggi cercando di non perdere occasione per capire cosa davvero i vostri superiori stiano cercando dal vostro modo di fare. Abbiate cura di tutto ciò che vi è stato insegnato e sfruttatelo!

Toro: ★★★★. Periodo buono per fare e disfare. In amore, le stelle vi renderanno particolarmente spensierati.

Potrete finalmente dare una svolta alla vostra vita sentimentale, anche se avete una relazione a distanza che va avanti da tempo. Se lo desiderate, potrete prendere in mano le redini della vostra vita e tenerle saldamente in pugno, anche perché i pianeti non avranno proprio nulla in contrario, anzi, vi inciteranno a darvi da fare e a pretendere ciò che vi spetta.

Se state lavorando ad un progetto, dovrete senza dubbio essere ligi al dovere ma non dovrete assolutamente mancare di prendere come punto di riferimento i colleghi che sanno fare meglio di voi.

Gemelli: ★★★★★. Un fine mese davvero previsto "alla grande". In amore, le stelle consigliano di prenotare un tavolo nel vostro ristorante preferito, anche perché Venere porterà la magia della serenità nella vita di coppia regalandovi anche momenti di grande condivisione; il tutto da godere insieme al partner.

Sarete belli, ammalianti e potrete sedurre chiunque desiderate; un cielo azzurro inaugurerà per voi un periodo felice e particolarmente intenso in quanto a passionalità. Se si dovesse dare un voto alle vostre possibilità di incontri fortunati, per voi single ci vorrebbe un bel "dieci e lode": approfittatene! Se lavorate alle dipendenze altrui intanto, mostratevi affidabili e responsabili: potrebbe essere un atteggiamento capace di procurare parecchi punti presso chi conta per davvero.

Oroscopo di martedì 31 gennaio, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. Periodo positivo quanto basta. In amore, Venere vi rasserenerà e vi aiuterà a ritrovare un po' di pace con la persona amata.

Avrete infatti la possibilità di chiarire qualsiasi malinteso che ci fosse stato col partner come anche negli altri rapporti affettivi. Dimostrerete a chi vi interessa che anche voi state facendo il possibile per portare avanti il rapporto, nel migliore dei modi. Le stelle del periodo vi faranno sentire a casa, in qualsiasi contesto e in qualunque occasione. Sarete benvoluti da tutti e ci sarà anche chi vi chiederà consigli di un certo spessore, dato che si fida moltissimo della vostra opinione. Nel lavoro, un progetto darà occasione per portare a compimento un'idea del passato: è arrivato il momento di raccogliere buoni frutti.

Leone: ★★★. Periodo "no" portatore di un generale sottotono. In amore, la Luna preannuncia una giornata piuttosto impegnativa, soprattutto sul versante relazionale.

Cercate di trasformare eventuali discussioni con il partner in occasioni di crescita per il vostro rapporto di coppia. Qualche scocciatura invece, probabilmente imprevista, potrebbe essere in grado di rovinare il vostro umore per tutta la giornata e poi per voi sarà difficile da poterla gestire. Cercate di contenere eventuali sbalzi emozionali, ok? Nel lavoro, ci potrebbero essere persone maligne intorno a voi, sappiatelo. Qualcuno sicuramente è già interessato a voi (in senso negativo): aspetta solo il momento giusto per farvi lo sgambetto. Qualcun altro invece sgomiterà per ottenere una posizione professionale migliore.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, martedì 31 gennaio, prevede un periodo davvero felice.

In amore la giornata sarà piena di soddisfazioni e la cosa più bella sarà condividerle con la persona che amate. La Luna, certamente vi aiuterà a sentirvi più sicuri facendovi godere ciò che di buono avete costruito negli ultimi tempi. Siate felici! In questo momento in tanti del segno state mostrando i lati migliori di voi stessi. In particolare, martedì sarà enfatizzata la generosità e la capacità di coinvolgere anche gli altri. Così il vostro modo di fare, avvolgente e caloroso, sarà apprezzato da chi vi sta vicino e non solo. Nel lavoro, la giornata offrirà strepitose opportunità di successo. Grazie alle buone stelle, metterete in luce la vostra intelligenza ottenendo graditi riconoscimenti.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 31 gennaio.