L'Oroscopo di domani è pronto a svelare le previsioni zodiacali di mercoledì 11 gennaio relative ai primi sei segni dello zodiaco. La settimana è ormai arrivata al fatidico giro di boa e già si sente nell'aria un dolce profumo di relax, ovviamente in vista delle due prossime giornate di weekend. Allora, ansiosi di dare un senso alla parte centrale della corrente settimana? Certo che si, purché appartenenti ad uno dei sei simboli astrali inglobati nella prima sestina dello zodiaco. Come dite? Non conoscete quali sono i segni che fanno parte della prima metà zodiacale?

Nulla di che preoccuparsi, tranquilli: a coloro che ancora non avessero bene a mente quali segni di parla, diciamo che le analisi astrali odierne interesseranno in esclusiva Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Tutto chiaro adesso? Bene, allora iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di mercoledì 11 gennaio, segno per segno.

Previsioni astrologiche dell'11 gennaio, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: 'top del giorno'. In campo sentimentale, combinerete amore con eros, emozione con passione e la strada della completezza sentimentale vi sarà spianata del tutto. Sia che siate in una relazione di lungo corso oppure in un legame da poco cominciato, avrete modo di stupire o catturare completamente la persona al vostro fianco.

Vi aspetta una bellissima giornata da passare con le persone che amate di più al mondo. La Luna in Vergine sicuramente vi garantirà un elevato livello di energia per tutta la giornata e tanta voglia di divertimento: passatela insieme ai vostri amici. Nel lavoro, approfittate del cielo positivo per portare a termine tutti quei progetti da troppo tempo procrastinati.

Volendo potreste anche dare una sferzata di novità alla vostra quotidianità.

Toro: ★★★★★. Ottimo periodo in arrivo, persino un tantino fortunato. In amore, sarà una giornata accogliente con stelle pronte ad esaltare la parte passionale della vostra relazione. Avrete modo di trovare una grande sintonia con la persona che avete accanto e questo sia che siate in un legame stabile oppure se condividete una relazione di recente costituzione.

Con la Luna amica, ecco che i desideri si trasformeranno in realtà e tutto sembrerà girare per il verso giusto. Magari si tratterà di emozioni effimere, ma di sicuro quello che proverete durante la giornata saranno sensazioni molto intense, tutte da gustare. Nel lavoro, la vostra mente sarà completamente rivolta al futuro. Presto il cielo offrirà quelle certezze necessarie per poter procedere con maggiore fiducia verso il futuro.

Gemelli: ★★★★. L'oroscopo dell'11 gennaio: in amore, se avete iniziato una nuova storia sentimentale, i pianeti vi daranno tutte le carte giuste per dare slancio e vigore alla vostra unione. Fantasia e curiosità saranno le parole d'ordine di questa giornata, sfruttatelo questo influsso così positivo delle stelle, per stupire il partner, e per trascorrere una serata serena.

Oggi vorrete stare tranquilli e ne avrete tutto il diritto, fortunatamente avrete a favore un cielo positivo, che vi farà sentire sicuri e protetti. Starete bene a casa, ma vi farà anche molto piacere passare del tempo con gli amici più stretti. Nel lavoro, sarete molto responsabili nello svolgere una mansione che vi è stata affidata da poco e la porterete a termine con successo, ricevendo note di merito.

Oroscopo di mercoledì 11 gennaio, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★. Un sottotono abbastanza stizzoso, potrebbe rendere l'umore traballante. In amore, quando arrivano certi momenti cercate di pensare ad altro, così da rendere meno assillanti le vostre responsabilità. In questa giornata, però, sarete pronti ad affrontare qualsiasi tipo di difficoltà a testa alta, anche se vi costerà un po' tanto.

Molti del segno si sono già pentiti di come si sono comportati in passato nei riguardi di una persona cara. In questi giorni avrete voglia di farvi perdonare o magari cercare di riavvicinarvi a chi un tempo (ma ancora adesso) apparteneva all'élite delle persone stimate. Le stelle lasciano presagire il fatto che, forse, potrebbe essere troppo tardi per rimediare: voi però, provateci lo stesso, ok? Sappiate che nella vita tutto è possibile! Nel lavoro, fatevi bene i conti prima di prendere decisioni importanti dal punto di vista economico. Valutate con attenzioni i rischi di imprese dettate dal solo entusiasmo.

Leone: ★★★★. Giornata di concrete realizzazioni. Sarete attenti a quanto programmato, procedendo con ritmo costante.

In amore, un dialogo sincero con la dolce metà aiuterà a superare definitivamente alcune difficoltà incontrate di recente. Grazie anche alla Luna in Vergine, i vostri passi saranno più sicuri del solito e questo vi farà mutare positivamente giudizio in alcune relazioni un pochino traballanti. La vostra sensualità in coppia godrà di nuova fama: è arrivato il momento di mettere alla prova la fiamma della passione. L'umore ai massimi livelli sarà un vero e proprio toccasana per quanto riguarda i rapporti familiari. Eventuali incomprensioni si scioglieranno come neve al sole, grazie alle vostre ritrovate capacità diplomatiche. Nel lavoro, avrete modo di risolvere una questione fastidiosa che ultimamente vi ha turbato non poco.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 11 gennaio, mette in campo tanta fiducia e serenità. In amore, si risveglieranno in voi l'entusiasmo e la voglia di realizzare cose inedite, anche grazie ad una ritrovata forte unione con il partner. La Luna, da inizio settimana nel vostro segno, vi renderà più disponibili nei confronti di chi si ama, regalando in parte o tutto il vostro tempo libero. Potrebbe nascere una nuova amicizia per qualcuno del segno ancora in stato singolo, basata sulla comunanza di vedute. Se sarete abili nel gestire i primi approcci, sappiate che potrebbe nascere qualcosa di emozionante capace trasformarsi in un legame di vita molto importante. Nel lavoro, le combinazioni planetarie sembrano essere a vostro favore.

Avrete la possibilità di prendervi delle rivincite e finalmente ritrovare l'equilibrio economico.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo dell'11 gennaio.