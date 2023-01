L'Oroscopo di domani 1° febbraio è pronto a valutare i primi sei segni dello zodiaco confrontandoli con la giornata di apertura del nuovo mese. In primo piano, dunque, le previsioni zodiacali di mercoledì 1° febbraio relative ai soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: curiosi di conoscere in anteprima chi avrà il completo supporto astrale? In primissimo piano nel cielo astrologico di inizio febbraio l'ingresso della Luna in Cancro: un aspetto favoloso per due dei tre segni d'Acqua.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di domani, mercoledì 1° febbraio, segno per segno.

Previsioni astrologiche del 1° febbraio, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★. L'oroscopo del 1° febbraio pronostica una giornata poco efficace per i nati sotto il segno dell'Ariete. In amore, sarebbe auspicabile da parte vostra un po' più di tolleranza nei confronti del partner. In questo periodo, a causa di astri poco tolleranti non vi lascerete certo passare la classica mosca al naso. Discutere sarà all'ordine del giorno e spesso con il partner non riuscirete a trovare un giusto punto d'incontro. Single, alcuni di voi cuori solitari dovrebbero lasciar perdere i legami impossibili... Credete di essere invincibili e di non aver bisogno d'aiuto, quando, in realtà, sapete bene che non è così.

Nel lavoro, la Luna disarmonica creerà tensioni e malumori nel vostro ambito abituale, soprattutto se nel frattempo aveste dimenticato delle scadenze importanti.

Toro: ★★★★★. Il prossimo mercoledì, data d'avvio del nuovo mese, sarà ampiamente positivo, almeno secondo quanto estrapolato dal cielo astrale del momento. Agendo con una certa intraprendenza riuscirete a imporvi abbastanza facilmente su famigliari, amici o colleghi di lavoro.

In amore, l'Astrologia continuerà ad essere a vostro favore: potrete approfittare del momento, visto che la vostra espansività sarà al massimo dell'efficienza. Godrete finalmente di un periodo di sana armonia tra voi e chi amate. Vi sentirete persino pronti a riaprire la porta alla passione, ultimamente un po' trascurata. Single, un sentimento pulito, sincero e intenso vi porterà a rivalutare una persona che avevate frettolosamente scartato dalla lista dei potenziali corteggiatori.

Tutto bene sul lavoro: il cielo spianerà la strada inserendovi con successo in nuove attività.

Gemelli: ★★★★★. Si prevede un periodo vissuto in modo sapiente e anche con una certa intraprendenza. Pronti a gongolare in amore? Diciamo subito che sarà un buon periodo per affetti e sentimenti; un parterre planetario di tutto rispetto vi guarderà di buon occhio. Le forze affettive, ottimistiche e creative, saranno quasi tutte dalla vostra parte, creando una nuova intesa col partner. Nulla sarà scontato o banale durante questa sensualissima giornata: aspettatevi belle sorprese, soprattutto in serata. Le stelle con la loro influenza vi renderanno determinati, pronti a schierarvi in difesa di persone bisognose d'aiuto.

Il vostro modo di fare riscuoterà successo e le persone vi rivolgeranno pensieri di stima e affetto. Nel lavoro, gli astri sembrano essere particolarmente positivi. Gli affari avranno grandi probabilità di successo e i rapporti con i superiori saranno soddisfacenti.

Oroscopo di mercoledì 1° febbraio, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: 'top del giorno'. Giornata davvero "calda" sotto l'aspetto sentimentale: il primo giorno del mese annuncia buone notizie in amore. In particolare alcune coppie continueranno i percorsi già iniziati, procedendo con più determinazione e con più entusiasmo, più di quanto ne avessero all'inizio. In molti sarete gioiosi, effervescenti e fantasiosi, questo vi proietterà davanti importanti prospettive per un futuro sereno insieme a chi amate.

Se single il telefono non cesserà di squillare: potreste ricevere una telefonata molto romantica, forse la sognavate da tempo. Venere vi regalerà tutta la tenerezza e la dolcezza necessaria per portare entusiasmo alla vostra giornata. Nel lavoro, durante lo scorrere del tempo, il senso speculativo, la determinazione e la tenacia aiuteranno a far carriera: pronti a lanciarvi in nuove esperienze?

Leone: ★★★★. Le stelle preannunciano un mercoledì abbastanza vivibile. Pochi i "contro" con abbastanza "pro" a fare da cornice al periodo. In amore coccole e romanticismo prenderanno il posto delle discussioni che, fino a qualche tempo fa, hanno caratterizzato gran parte della relazione. In molti sarete particolarmente sensibili ed emotivi.

Avrete la capacità di comprendere al volo la persona che vi sta vicino: infatti, il partner si sentirà a suo agio con voi e vi aprirà il suo cuore con fiducia. Insieme scoprirete di avere grandi affinità per affrontare il futuro serenamente. La Luna vi conferirà intraprendenza. Sarete chiamati a dire la vostra riguardo ad un'intricata questione familiare trovando una soluzione obbiettiva, vantaggiosa per tutti. Nel lavoro, utilizzerete la fantasia per ridisegnare alcune aspettative. L'immaginazione a volte sa essere più concreta della realtà...

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 1° febbraio, annuncia l'arrivo di un buon inizio mese, quasi tutto improntato sulla normale routine. Volendo però, anche se con un certo impegno, si riuscirà ugualmente a portare a buon fine la giornata.

In amore, sarà un ottimo momento, anche capace di donare nuovi slanci e tanta serenità interiore. La sintonia con la persona amata sarà incredibilmente ai massimi livelli e questo vi permetterà di trascorrerete momenti davvero in sintonia con la persona amata. Se single invece, sappiate che chi vi interessa ha iniziato già da un po' ad inviare piccoli segnali di incoraggiamento ma voi invece... Un cielo positivo presto vi spingerà a pensare che le cose stiano per cambiare in meglio. Nel lavoro, tutto procederà a gonfie vele e non avrete di che lamentarvi. I guadagni saranno superiori alla media e questo darà una visione positiva al futuro.

