L'Oroscopo di domani 28 sabato è pronto a mettere in primo piano il possibile andamento assegnato dall'Astrologia al primo giorno di weekend. La volta celeste del periodo mostra il transito della Luna in Toro. Allora, curiosi di assaporare buone nuove eventualmente pronosticate al vostro simbolo astrale di nascita? In primo piano in questo contesto, le previsioni zodiacali di sabato 28 gennaio, relative ai primi sei segni dello zodiaco.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di sabato 28 gennaio, segno per segno.

Previsioni astrologiche del 28 gennaio, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 28 gennaio, per l'amore, indica che potrete guardare con soddisfazione la vostra relazione sentimentale: sta procedendo serenamente, seppur con i soliti alti e bassi. Approfittate di questo fine settimana per recuperare spazio nel cuore di chi vi vuole bene, magari con gesti significativi e comportamenti passionali. La Luna in Toro, insieme ad altri pianeti, farà riesplodere l'energia che avete dentro: avrete, infatti, molta voglia di fare e diverse occasioni per mettere in campo le vostre idee e i vostri sentimenti. Il lavoro vedrà svolte importanti, con cambiamenti che si preparano da tempo e che da ora saranno maturi, pronti a sbocciare.

Dovete solo compiere l'ultimo passo e arriverete al bersaglio.

Toro: 'top del giorno'. In programma l'ingresso della Luna nel vostro bel segno. In amore, la sintonia stabilita con la persona amata sarà frutto del vostro senso di adattabilità e della comprensione: lasciate spazio alla voglia di libertà! Vi godrete finalmente i frutti del vostro comportamento notevolmente intelligente, riuscendo a trovare sempre momenti di relax all’interno del rapporto.

La Luna e Venere stanno lentamente trasformando un'amicizia in una magica storia d'amore. Avete finalmente incontrato una persona con cui vi sentirete completamente in sintonia e riuscirete a confidare anche i vostri più intimi segreti. Nel lavoro, con un periodo così favorevole sarà un momento magico per chiunque stia iniziando una nuova attività, in particolare chi ultimamente si è sentito un po' bloccato.

Gemelli: ★★★★★. Sabato all'insegna della buona fortuna. In amore, sarete sempre più apprezzati dal partner per il vostro spirito di sacrificio. L'obiettivo dovrà essere quello di mettere da parte risorse per un roseo futuro. Presto inizierete a sognare in grande con la persona che vi sta accanto. Organizzate una serata in cui possiate ritrovarvi nel classico tête-à-tête, un momento in cui potersi dedicare completamente alla cura della relazione. Potrete ribaltare in vostro favore praticamente qualsiasi situazione, grazie alla creatività e alla duttilità che questi influssi lunari vi regaleranno. Single, in serata potreste avere l'occasione di conoscere una persona molto sensuale, grazie al magnetismo che le stelle vi garantiranno.

Nel lavoro, avrete modo di mettere in pratica un vostro valore. Sarete stimati, o meglio, ritenuti un elemento indispensabile nella squadra dove operate.

Oroscopo di sabato 28 gennaio, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★. Periodo decisamente poco appetibile per molti del segno. In amore, per tanti nati sotto questo segno sarà una giornata faticosa, carica di incomprensioni e di parole non dette. La persona compagna di vita potrebbe davvero risentire di questo vostro stato. La posizione dissonante di alcuni pianeti poi, non vi permetterà di rilassarsi in nessun momento della giornata. Ricordatevi di soppesare bene le vostre parole dette e quelle non dette, perché vi potreste trovare di fronte ad un problema di difficile soluzione.

Non perdete tempo a cercare a destra e a manca, ma concentratevi sulle vostre reali necessità. Anche perché la risposta la troverete solamente accanto o dentro di voi. Nel lavoro, non dovete ingigantire le problematiche, anche se vi sembrasse di non riuscire a trovare sbocchi che vi possano fare uscire da una situazione difficile.

Leone: ★★★. Periodo poco positivo? Infatti a voi Leone è pronosticato un sabato abbastanza sottotono. In amore, la giornata inizierà con qualche mugugno di troppo da parte vostra, ovviamente nei confronti del partner (tanto per cambiare...). Alcune stelle antipatiche potrebbero spingervi a mettere il broncio troppo di frequente con il risultato di far innervosire chiunque gironzoli nei dintorni.

Plutone, con i suoi influssi incerti, vi renderà abbastanza (troppo!) intransigenti. Siate più cauti nell'esternare quello che provate, anche perché potreste ferire qualcuno anche senza volerlo. Nel lavoro, dovrete fare un'azione di forza nei confronti di un superiore che finge di non accorgersi dell'attuale situazione. Ciò infastidisce, oltre voi, anche diversi colleghi.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, sabato 28 gennaio, mostra una carta astrale benefica. In amore, le stelle riusciranno a portare un pizzico di magia alla vostra quotidianità. Sentirete infatti di essere sulla strada giusta per costruire una relazione stabile e alla lunga felice e insostituibile. Sarete romantici, dolci e gentili con chi amate, risultando molto intraprendenti e coraggiosi nella scelte di vita.

Tutto filerà abbastanza liscio. Sarete dotati di una grande facilità comunicativa e la saprete usare nella maniera più intelligente: capirete al volo come comportarsi nelle varie situazioni che vi si dovessero parare davanti. Nel lavoro avrete tutte le possibilità per sentirsi discretamente soddisfatti e persino un po' più a vostro agio, professionalmente parlando. Il cielo vi darà una carica formidabile nei prossimi due o tre giorni: sul piano del "saper fare" non avrete rivali!

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 28 gennaio.