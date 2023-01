L'Oroscopo di domani 7 gennaio è pronto a valutare il primo giorno di weekend. In evidenza le previsioni zodiacali di sabato relative ai primi sei segni dello zodiaco. Focus dunque su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: ansiosi di sapere come andrà la giornata?

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di sabato 7 gennaio, segno per segno.

Previsioni astrologiche del 7 gennaio, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★. L'oroscopo del 7 gennaio in amore annuncia Venere in periodo poco favorevole.

Questo fatto porterà una serie di tormenti nel rapporto amoroso. Siete abituati a gestire delle situazioni difficili ma stavolta non riuscirete a tenere bene in mano le redini dei sentimenti verso il vostro partner; qualcosa sfuggirà al controllo! Con le stelle antipatiche, ecco che gli ostacoli inizieranno ad accumularsi lungo il cammino. Niente panico: siete perfettamente in grado di gestire qualunque imprevisto ma sicuramente la prima cosa da fare è mantenere la calma. Nel lavoro, sono probabili delle instabilità dovute ad una cattiva gestione della propria mansione. Cercate di rivedere il vostro modo di organizzarvi e vedrete che troverete presto ottime soluzioni.

Toro: ★★★★. Una discreta giornata.

In amore, la Luna da ora vi assiste, illuminando il cammino in una situazione sentimentale un po’ complicata, specie se siete nati nella seconda decade. Sarà la vostra razionalità a crearvi le condizioni giuste per uscire da un’impasse in cui vi siete cacciati e a trovare i modi e le energie per rinnovare e armonizzare il vostro rapporto.

Dalla Luna, come già detto in aspetto positivo, a trarne il maggiore giovamento saranno anche i rapporti di amicizia, sia quelli che stringete adesso sia quelli che risalgono alla vostra infanzia o giovinezza e che ancora portate dentro. Sul lavoro, sarete molto determinati; i vostri colleghi vi considerano un vero punto di riferimento per loro.

Il vostro Urano vi guiderà con saggezza e prudenza.

Gemelli: ★★★★★. In amore, stelle luminose vi renderanno brillanti, volitivi, ma sempre dotati di grazia e di savoir-faire, tutte doti che metterete in pratica relazionandovi con la famiglia della persona che adesso vi sta accanto. Darete sfogo alla vostra parte passionale, sempre pronta ad immergersi in contatti fugaci con il vostro compagno di vita. Tante piccole grandi conferme deriveranno dalla dimostrazione dei vostri sentimenti. Le stelle renderanno la gran parte della giornata davvero favolosa e questo vi farà vivere eventi talmente straordinari da lasciarvi senza parole. State per ottenere un grande successo, grazie alla vostra determinazione e al vostro forte senso di razionalità.

Particolarmente affascinanti, sarete in grado di sedurre chiunque. Nel lavoro, i vostri meriti verranno riconosciuti non solo dai capi, ma anche da persone di ambienti esterni a quello lavorativo, tutte pronte ad apprezzare i risultati del vostro operato.

Oroscopo di sabato 7 gennaio, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. Una Luna nel segno, benevola, vi concederà quella serenità d’animo essenziale per far funzionare ottimamente il rapporto. Sarà grazie a questa qualità impareggiabile che ogni asperità incontrata sul cammino in comune sarà smussata, rendendo il periodo serenamente felice. Le stelle saranno vostre complici e vi condurranno alla ricerca di relazioni che sappiano farvi sorridere e che vi permettano di sentirvi liberi.

Per voi sarà importante mantenere certi spazi, e lo renderete molto chiaro a chi vorrà tagliare le ali ai vostri sogni. Nel lavoro, vi state dando da fare parecchio per conquistare una posizione migliore, e lo avvertirete proprio a partire da oggi. Non vi farete certo mancare l’impegno, la dedizione, la volontà di essere sempre in anticipo sui tempi di lavoro.

Leone: ★★★★★. Un inizio weekend all'insegna della buona fortuna. In amore, una bella componente passionale vivificherà il rapporto di coppia, sia che siate in una relazione di lunga durata o oppure siate in una relazione che state lentamente e pazientemente costruendo. Contate su questa bella esplosione di eros che tenderà a investirvi e a regalarvi momenti indimenticabili.

Potreste tirare fuori dal cappello un'idea geniale, che rappresenterà una svolta decisiva nella vostra vita futura. Nel lavoro, vi troverete attenti, dinamici, sempre pronti a tutto. Se fate un lavoro a contatto col pubblico, nel commercio, nella vendita, riuscirete a ottenere risultati davvero invidiabili.

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, sabato 7 gennaio, prevede piccoli scatti di nervosismo. Tale situazione quest'oggi vi farà sentire alle strette con il partner. La causa saranno da attribuire dall'opposizione della Luna verso Venere, il che non aiuterà il dialogo e la comprensione reciproca. Cercate quindi di comunicare in maniera più chiara, per non offendere chi vi è accanto. Potreste avere la tentazione di chiudervi in voi stessi per non ascoltare più ciò che il mondo esterno avrà da ridire su di voi.

Questo è il momento di raccogliere i frutti della disponibilità che avete saputo dare sia nei rapporti affettivi che professionali. Nel lavoro, sarà necessario che facciate bene i vostri conti prima di dare il via a degli investimenti abbastanza rischiosi.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 7 gennaio.