L'Oroscopo di domani è pronto a mettere in gioco le previsioni zodiacali di venerdì 13 gennaio relative ai sei simboli dello zodiaco appartenenti alla prima metà. Il periodo in analisi coincide con la fine della settimana lavorativa con, sullo sfondo, l'ombra rassicurante del nuovo weekend. Allora, curiosi di conoscere il pensiero delle stelle in merito all'andamento della giornata in analisi?

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di venerdì 13 gennaio, segno per segno.

Previsioni astrologiche del 13 gennaio, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 13 gennaio . In amore, una splendida configurazione planetaria con Marte positivo realizzerà un’intesa di primordine con la vostra dolce metà. Vi godrete un momento di particolare completezza e di sintonia con la persona amata, riuscendo a raggiungere vette di desiderio inaspettate. La Luna a favore, vi regalerà un po' di ottimismo, molto utile per superare alcuni ostacoli presenti sul vostro cammino. Oggi avrete modo di trovare soluzioni creative per un problema fastidioso, chiudendo la serata con una buona dose di relax e serenità. Nel lavoro, il cielo sarà benevolo per coloro che lavorano alle dipendenze altrui, vi sentirete a vostro agio nell'ambiente professionale che sarà particolarmente sereno.

Toro: ★★★★. Il prossimo venerdì sarà abbastanza convincente per voi nati sotto questo segno. Se poi la noia o l'apatia dovessero prendere il sopravvento, poco male, potrete sempre vantarvi di aver vissuto in generale un periodo non negativo. In amore, sarà una bella giornata, il che vi vedrà in un buono stato di vivacità fisica e mentale.

Mercurio, molto amichevole, continuerà a spalleggiarvi dando la possibilità di agire in modo intelligente e misurato, specialmente con il partner: pronti a rendere felice e contenta la persona amata? I rigeneranti influssi delle stelle vi renderanno più affascinanti che mai. L'appeal sarà frizzante, irresistibile quanto basta: presto la persona che vi interessa o che avete puntato già da qualche tempo sarà vostra.

Nel lavoro, gli astri sostano in angolatura propizia disegnando stimolanti prospettive di progresso. Ponetevi nell'ottica di apertura verso nuovi interessi.

Gemelli: ★★★★★. Sentimenti in primissimo piano in questo momento. In amore infatti, il secondo venerdì dell’anno vi troverà in allegria e vi farà sentire in pace col mondo, soprattutto con chi amate. Marte continua la sua sosta benefica nel segno, consentendovi di agire con coerenza e rapidità in molti settori della vostra vita, in special modo nelle relazioni importanti. Già da oggi sapete bene come muovervi, in diverse situazioni. Al vostro orizzonte si stanno affacciando nuovi obiettivi da conquistare e questo vi renderà molto dinamici e grintosi.

Avrete voglia di buttarvi in qualcosa di nuovo, prendete coraggio e osate, perché la vita va goduta appieno, ogni giorno. Nel lavoro, sarete molto tenaci nel sostenere i vostri punti di vista. Farete presto comprendere a chi vi circonda quali sono le vostre esigenze e soprattutto le vostre aspettative.

Oroscopo di venerdì 13 gennaio, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★. Questa parte della settimana, per tanti nati sotto il segno del Cancro, partirà sotto la dura egida dei periodi "sottotono". In amore avrete delle difficoltà da tenere sotto controllo. Infatti qualcuno che avete a cuore potrebbe spingervi a prendere una decisione che voi non vorrete proprio avvallare. Fate attenzione al modo in cui state comunicando o risulterete freddi e distanti, magari rovinando ciò che di bello avete costruito insieme alla persona che amate.

Le stelle vi indicheranno alcuni dettagli da sistemare con urgenza. Nonostante l'incrollabile fiducia in voi stessi, dovrete impegnarvi tantissimo per risolvere alcune cose. Magari non sarà facilissimo e l'umore non all'altezza dei giorni migliori, ma sicuramente ci riuscirete! Nel lavoro, il cielo vi sussurra all'orecchio che la libertà e l'indipendenza sono impagabili. Varrebbe davvero la pena compiere qualsiasi sacrificio pur di non essere manipolati.

Leone: ★★. In arrivo una giornata in linea di massima negativa, valutata con la spunta dei periodi da "ko". Cosa fare e come comportarsi dunque? Purtroppo, visto il quadro astrale assolutamente non buono, invitiamo a tenere un profilo abbastanza abbottonato.

In amore potreste sentirvi stanchi o abbastanza stressati. Il forte perfezionismo vi spingerà a controllare varie volte l'operato del partner, prima di dichiararvi soddisfatti. Non esagerate con la pignoleria o vi stresserete ancora di più, rovinando la serata ad entrambi. La Luna disarmonica rischierà di guastare il clima di questo venerdì, così tutti i tentativi di tornare al centro della scena saranno destinati a fallire: forse è meglio così. Avete bisogno di un periodo di riposo e di isolamento, giusto per recuperare le forze e per capire quello che volete dalla vita. Nel lavoro, avrete da ridire sull'atteggiamento di un vostro collega. Vi sembrerà troppo chiacchierone e poco produttivo: cercate di non fare commenti troppo pesanti, ok?

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, venerdì 13 gennaio, prevede possa iniziare una lenta ma progressiva risalita in ambito lavorativo. Tutto scorrerà nel pieno della tranquillità; l'aspetto più interessante sarà il rapporto lieve ed affettuoso che instaurerete con colleghi e collaboratori. Ottimo periodo anche per l'amore: un sentimento che state coltivando da poco comincerà a diventare una storia vera e seria. La Luna vi guarderà di buon occhio, permettendovi di costruire una relazione destinata a durare a lungo nel tempo. Chi di voi invece fosse già in coppia stabile, riuscirà a trovare elementi capaci di vivacizzare il rapporto, tanto da tenere costantemente lontana la noia. Grazie agli influssi armonici delle stelle tornerete a sorridere in modo smagliante: aprite le porte alla fiducia e fatevi inondare di positività.

Anche in famiglia avvertirete un clima disteso e molto del merito sarà anche del vostro stato d'animo, conciliante e disponibile verso gli altri.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 13 gennaio.