L'oroscopo di domani 20 gennaio è pronto a dire la sua in merito alla possibile piega che potrebbe prendere la giornata indicata. In primo piano in questo contesto le previsioni zodiacali di venerdì, ovviamente relative ai primi sei segni dello zodiaco. Iniziamo dunque a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno, analizzando nei dettagli il responso espresso dall'Oroscopo di venerdì 20 gennaio, segno per segno.

Previsioni astrologiche del 20 gennaio, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 20 gennaio vi vede tra i favoriti in amore.

In campo sentimentale infatti, gli influssi armonici della Luna vi sveleranno diverse gioie sentimentali, forse un po' nascoste nell'ambito della relazione. Avrete così modo di interagire in maniera diversa con la persona amata e il rapporto si farà sempre più profondo e stabile. Se single, c'è qualcuno che è disposto a stare al vostro fianco in ogni situazione e in ogni caso, qualunque cosa accada. Sicuramente avrete la dimostrazione della fortissima lealtà da parte di una persona cara, che vi aiuta sempre quando ne avete bisogno. Nel lavoro si prevedono sorprese e straordinarie opportunità di aumentare i guadagni. Vantaggiose operazioni finanziarie.

Toro: ★★★. Giornata indicata in calo generale.

In amore, le stelle saranno un po' antipatiche e a farne le spese saranno i rapporti sentimentali già traballanti: potrebbero arrivare al capolinea in modo abbastanza brusco. Se credete che ancora ci sia qualcosa da salvare, datevi da fare dimostrando alla persona amata che tenete a lei come i primi tempi. Forse sarete giù di tono e questo si tradurrà in litigi o incomprensioni, soprattutto con gli amici.

Solitamente cercate sempre di porgere l'altra guancia e di perdonare: questo venerdì non avrete nessuna voglia di andare incontro agli altri. Nel lavoro, sembra che non riusciate a far comprendere a nessuno quanto vi sentite a disagio nel dovervi occupare di attività che non piacciono o non tirano fuori il vostro vero talento.

Gemelli: ★★★★. Giornata calma, tranquilla quel poco che basta, buona per quel che dovesse servire. In amore, avrete la sensazione che il destino abbia in serbo per voi delle piacevoli magiche sorprese. Sapete di essere particolarmente affascinanti e seducenti, quindi farete del tutto per farvi notare dal vostro partner. Potrete ottenere tutto ciò che desiderate, sarete decisamente svegli e pimpanti, pieni di energie positive che saprete anche trasmettere agli altri. Per chi di voi fosse in cerca del vero amore, sono in arrivo grandi soddisfazioni, da prendere al volo. Nel lavoro, la situazione si avvia verso uno sblocco totale. Presto avrete la possibilità di concludere nuovi accordi, il che vi permetterà di crescere e sviluppare nuovi percorsi.

Oroscopo di venerdì 20 gennaio, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★. Venerdì indicato in prevalenza con la spunta del sottotono. In amore di certo sarà normale che durante la prima mattinata nutriate dubbi oppure qualche piccola insoddisfazione di varia natura. L'importante sarà non serbare rancore verso la persona che avete accanto, anche perché questo vi farebbe stare solo male e basta. Con astri abbastanza pigri nei vostri confronti, in massima parte vi sentirete incapaci di gestire una situazione abbastanza complicata. In altri periodi avreste affrontato tutto con grande slancio ma, specie ultimamente, siete un po' demoralizzati e la stanchezza vi rende nervosi e apatici.

Nel lavoro, la Luna creerà dissapori con i vostri colleghi e questo vi metterà in difficoltà di fronte ad alcune decisioni da prendere per la vostra carriera.

Leone: ★★★★. In previsione una giornata valutata con le semplici, ma non affatto negative, quattro stelle della blanda positività. In amore, dal pomeriggio la Luna vi aiuterà regalandovi per il resto della giornata momenti quasi perfetti per esprimere i vostri sentimenti con la persona a cui siete legati. State per chiarire diversi problemi che si trascinano da tempo: saprete sviscerare ogni aspetto in merito alla situazione che vi preme. Le stelle vi faranno sentire in splendida forma: fidatevi pure tranquillamente dei giudizi del vostro istinto; difficilmente sbaglierete se li seguirete, in particolar modo in ambito sentimentale.

In ambito lavorativo, il periodo vi darà tutto ciò che vi serve per superare qualsiasi ostacolo. Potreste raggiungere i traguardi desiderate.

Vergine: 'top del giorno'. L'oroscopo di domani, venerdì 20 gennaio, annuncia un periodo davvero spumeggiante. In amore, la vostra vita sentimentale sta sicuramente attraversando un periodo prospero e felice. Avete infatti, la sensazione di aver finalmente incontrato una persona che sa darvi tutto ciò che desiderate, sia materialmente che affettivamente. La Luna, vi aiuterà finalmente a tirare fuori le vostre risorse nascoste, quelle che per insicurezza a volte tenete chiuse nel cassetto. Le vostre qualità sono di alto livello, è ora di mostrarle senza timore al mondo.

Nel lavoro, le stelle segnalano una giornata molto favorevole alle finanze. Avrete infatti di che essere soddisfatti, soprattutto perché i risultati saranno proporzionali all'impegno che vi verrà richiesto.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 20 gennaio.