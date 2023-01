L'Oroscopo della giornata di domenica 15 gennaio vedrà i nati in Scorpione piuttosto determinati e ostinati non solo in ambito lavorativo. Invece, un pizzico di malinconia potrebbe pervadere il Toro.

Mercurio in sestile per i Pesci permetterà di gestire bene le mansioni professionali, mentre Leone potrebbe sentir bisogno di libertà e indipendenza. Vediamo, nel dettaglio, le previsioni per l'oroscopo di domenica 15 gennaio.

Previsioni oroscopo domenica 15 gennaio 2023 segno per segno

Ariete: quella del 15 gennaio sarà una domenica al rialzo dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno.

La Luna non vi darà più alcun grattacapo, e in amore sarete più liberi di godervi la vostra storia d'amore, senza però superare certi limiti. Nel lavoro sarete un po' rallentati dalla disorganizzazione, anche se le capacità per far bene non vi mancheranno. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale sottotono. Oltre a Venere, anche la Luna sarà contraria. Un po' di malinconia potrebbe assalirvi, ma al tempo stesso non sarete così propensi a sentirvi più vicini al partner. Per quanto riguarda il lavoro, Mercurio in trigono vi aiuterà a gestire al meglio le vostre mansioni, ma farete un po' di fatica a distinguervi. Voto - 6️⃣

Gemelli: configurazione astrale ottima per voi, nonostante la Luna non sia più in trigono.

Single oppure no, saprete costruire un rapporto convincente con la vostra fiamma, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Nel lavoro sarete più tranquilli e rilassati, poiché i vostri progetti stanno prendendo la giusta direzione. Voto - 9️⃣

Cancro: la Luna in trigono risolleverà l'intesa tra voi e il partner. Nonostante ciò, l'affiatamento non sarà ancora al top, ma comunque potrete vivere dei momenti di discreta serenità.

Sul fronte professionale dovrete essere più organizzati per evitare gli imprevisti provocati dagli influssi di Mercurio. Voto - 7️⃣

Leone: il cielo non sarà dalla vostra parte domenica 15 gennaio. Potreste sentire maggior bisogno di libertà e indipendenza non solo sul lavoro, ma sappiate che dovrete essere in grado di conquistarvi gli spazi che reclamate.

Per quanto riguarda i sentimenti, se il partner sarà ragionevole con voi, cercate di fare la stessa cosa. Voto - 6️⃣

Vergine: ottimo periodo in ambito amoroso per voi nativi del segno. Riuscirete a godervi appieno la giornata di domenica grazie alla Luna in sestile. Single oppure no, sarete spensierati, ma saprete cogliere l'occasione quando si tratterà di manifestare le vostre emozioni. Per quanto riguarda il lavoro, Mercurio v'indirizzerà verso buoni successi, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 9️⃣

Bilancia: la Luna lascerà il vostro cielo il 15 gennaio, ma comunque con Venere in trigono dal segno amico dell'Acquario non mancheranno dei bei momenti insieme alla vostra dolce metà.

Sul fronte professionale sarete particolarmente attivi grazie a Marte, ma con Mercurio e Giove negativi potreste non essere sempre così abili con le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Scorpione: la Luna arriverà nel vostro segno zodiacale, permettendovi di chiudere discretamente bene la settimana, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Sarete infatti più determinati e ostinati in amore, ma sarà soprattutto in ambito professionale che riuscirete a dimostrare le vostre abilità e a togliervi qualche soddisfazione in più. Voto - 7️⃣

Sagittario: previsioni astrologiche ottime dal punto di vista amoroso. Il pianeta Venere vi permetterà di godere al meglio della vostra relazione di coppia, merito anche del vostro romanticismo.

In ambito lavorativo dovrete essere più prudenti. Anche se avrete Giove a favore, meglio non prendersi troppe responsabilità, perché con Marte opposto potreste non riuscire a gestire il tutto alla perfezione. Voto - 8️⃣

Capricorno: cielo discreto per la giornata del 15 gennaio. In amore ci penserà la Luna in sestile a tenere acceso il rapporto con il partner. Anche voi single sarete socievoli e in vena di rendere la vostra vita sentimentale migliore. Per quanto riguarda il lavoro, Mercurio vi permetterà di ragionare bene sui vostri progetti e di non prendere decisioni azzardate. Voto - 8️⃣

Acquario: giornata di domenica sottotono sul fronte amoroso, a causa della Luna che si troverà in quadratura dal segno dello Scorpione.

Anche se avrete Venere a favore, per vivere una relazione di coppia piacevole e affiatata non dovrete mai prendervi troppe libertà che potrebbero andare contro la vostra anima gemella. In ambito lavorativo sarete dei veri professionisti grazie all'influenza di pianeti come Giove e Marte. Voto - 7️⃣

Pesci: l'aiuto di Mercurio in sestile vi permetterà di gestire bene le vostre mansioni, anche se non sarete particolarmente veloci e abili a causa di Marte in quadratura. Per quanto riguarda i sentimenti, ci penserà la Luna in trigono a rendere magica l'atmosfera tra voi e la persona che amate. Un po' di fortuna arriverà anche per voi cuori solitari. Voto - 8️⃣