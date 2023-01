L'Oroscopo della giornata di domenica 22 gennaio prevede un Acquario spronato a dare il meglio, sia in amore che al lavoro grazie a stelle favorevoli come la Luna, mentre Toro potrebbe essere troppo esigente. Bilancia sarà gentile e onesta, mentre un po’ di confusione sentimentale potrebbe mettere in crisi i nativi Scorpione. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di domenica 22 gennaio.

Previsioni oroscopo domenica 22 gennaio 2023, segno per segno

Ariete: ultima giornata della giornata della settimana eccellente sul fronte amoroso.

La Luna e Venere vi sorridono e vi permetteranno di godere di momenti davvero piacevoli con la persona che amate. In ambito lavorativo ci saranno dei buoni motivi per portare avanti i vostri progetti, nonostante Mercurio contro. Dovrete solo avere più fiducia nelle vostre capacità. Voto - 8️⃣

Toro: potreste essere troppo esigenti in questa giornata di domenica secondo l'oroscopo. In questo modo, non sarà facile entrare in empatia con il partner e stabilire la giusta intesa. Potreste solo ottenere l'effetto contrario. Sul fronte professionale Mercurio vi aiuterà con i vostri progetti, ma attenzione alle distrazioni. Voto - 6️⃣

Gemelli: configurazione astrale che sembra splendere solo per voi secondo l'oroscopo della giornata di domenica.

Tra voi e il partner ci sarà una splendida alchimia, ma anche voi cuori solitari sarete in grado di attirare per bene l'attenzione. Per quanto riguarda il lavoro Giove vi regalerà qualche pizzico di fortuna, e con Marte nel segno non mancherete le occasioni che arriveranno. Voto - 9️⃣

Cancro: questo cielo sarà meno sfavorevole del previsto questa domenica.

La Luna non sarà contro di voi, e potrete concentrarvi di più sul vostro benessere e quello del partner, soprattutto voi nati nella prima decade. Nel lavoro energie e voglia di fare non sono il massimo ultimamente, ciò nonostante se volete ambire a grandi successi a lungo termine, dovrete darvi da fare adesso. Voto - 7️⃣

Leone: con la Luna e Venere in cattivo aspetto, vi sentirete disorientati, spesso fuori luogo, soprattutto in campo sentimentale.

Single oppure no, chiudersi in sé stessi non sarà la soluzione. Se necessario, cambiate qualcosa in voi stessi, e cercate di migliorare. Per quanto riguarda il lavoro le opportunità non mancheranno, ma dovrete saperle cogliere e sfruttare. Voto - 6️⃣

Vergine: periodo nel complesso soddisfacente per voi nativi del segno. Certo, ogni tanto potreste essere pungenti o cinici, ciò nonostante tra voi e il partner saprete mantenere un discreto equilibrio. Nel lavoro porterete avanti i vostri progetti con intelligenza grazie a Mercurio in trigono. Voto - 7️⃣

Bilancia: gentilezza e onestà faranno parte del vostro modo di amare in questa giornata di domenica. Secondo l'oroscopo, la Luna e Venere porteranno buoni sentimenti ed emozioni in voi, utili per vivere una storia d'amore sincera e affiatata.

Per quanto riguarda il lavoro Mercurio e Giove potrebbero rallentarvi. Potrebbe servire qualche idea nuova per cercare di recuperare terreno. Voto - 7️⃣

Scorpione: un po’ di confusione sentimentale potrebbe mettervi in crisi secondo l'oroscopo del giorno. Il rapporto con la vostra fiamma sarà offuscato dalla Luna e da Venere, entrambi in quadratura dal segno dell'Acquario. Non sarà facile stabilire la giusta sintonia. Forse distrarvi con qualcos'altro potrebbe farvi bene. Nel lavoro non accetterete sempre di buon grado le critiche. Sapete che potete fare tanto per la vostra vita professionale, per cui certi commenti non riuscirete a digerirli affatto. Voto - 6️⃣

Sagittario: cielo sopra di voi meraviglioso per quanto riguarda i sentimenti.

L'astro argenteo e Venere vi permetteranno di fare breccia nel cuore della persona che amate in modo efficace e convincente. Sul fronte professionale ci penserà Giove a darvi una mano, ma attenzione a non esagerare, considerato che Marte continuerà a rallentarvi. Voto - 8️⃣

Capricorno: oroscopo della giornata di domenica 22 gennaio nel complesso soddisfacente per voi nativi del segno. Tra voi e il partner ci sarà una buona armonia, utile per vivere un rapporto sano, sincero e duraturo. In ambito lavorativo Mercurio vi aiuterà a evitare gli ostacoli. Attenzione però a Giove in quadratura dal segno dell'Ariete. Voto - 7️⃣

Acquario: una domenica bestiale per voi nativi del segno grazie a un cielo che sembra privilegiarvi.

Single oppure no, l'amore non mancherà nella vostra vita grazie alla Luna e Venere in congiunzione che vi accompagneranno verso un rapporto affiatato e duraturo. Anche in ambito lavorativo potrete dimostrare di essere i numeri uno con stelle come Giove, Marte e Saturno in buon aspetto. Voto - 9️⃣

Pesci: periodo produttivo per voi nativi del segno sul posto di lavoro. Mercurio vi darà una mano con le vostre mansioni, permettendovi di essere precisi e puntuali. In amore ci saranno momenti piacevoli con il partner. Certo, non sarete estremamente romantici, ma a volte la semplicità sarà più che sufficiente per vivere un rapporto sereno e piacevole. Voto - 8️⃣