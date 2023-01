L'Oroscopo della giornata di domenica 29 gennaio prevede che i Leone si troveranno di fronte a una scelta importante da prendere, utile per la carriera professionale, mentre Toro godrà di una forte intesa di coppia grazie a Venere e alla Luna. Gemelli agirà in modo più diplomatico al lavoro, mentre Acquario potrebbe vivere emozioni diverse con il partner. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di domenica 29 gennaio.

Previsioni oroscopo domenica 29 gennaio 2023, segno per segno

Ariete: un'ottima conclusione di settimana per i nati del segno, anche se in amore avete fatto qualche passo indietro considerato Venere non più in sestile.

In ogni caso, single oppure no, ci saranno ancora discrete occasioni d'amore che dovrete saper cogliere. Nel lavoro il sostegno di Giove e di Marte si rivelerà prezioso, ma con Mercurio in quadratura non sempre le cose possono andare esattamente come previsto. Voto - 8️⃣

Toro: questo nuovo capitolo della vostra vita sentimentale vi entusiasma non poco. Secondo l'oroscopo, vi sentirete più coinvolti all'interno della vostra vita sentimentale e sociale, con buone occasioni per poter vivere momenti davvero intensi. Per quanto riguarda il lavoro ci saranno risultati più che discreti grazie a Mercurio, ma difficilmente sopra le aspettative. Voto - 8️⃣

Gemelli: configurazione astrale complicata sul fronte amoroso per i nati del segno.

Con il partner l'intesa non splende più come vorreste, ma con il giusto atteggiamento non ci saranno discussioni importanti, almeno per il momento. Nel lavoro risolverete le vostre mansioni in modo più diplomatico, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 6️⃣

Cancro: previsioni astrali più che soddisfacenti per i nati del segno.

Il vostro entusiasmo sarà frizzante e la vostra voglia di fare vi porterà a vivere un rapporto sereno e affiatato con il partner grazie a questo cielo. Sul fronte professionale le mansioni da svolgere non vi mancheranno. Dovrete però essere più abili e organizzati, perché con Mercurio opposto sarà molto semplice sbagliare. Voto - 7️⃣

Leone: sarete messi di fronte a delle scelte importanti durante questa giornata di domenica, soprattutto lato professionale.

Sarete chiamati a prendere una decisione che potrebbe cambiare la vostra carriera, ma che richiederà anche spese e sacrifici. In amore la Luna sarà ancora in quadratura, ciò nonostante, lentamente potrete godere di una relazione sempre più tranquilla e affiatata. Voto - 7️⃣

Vergine: sfera sentimentale traballante nell'ultimo periodo a causa di Venere in opposizione. La Luna vi darà una mano dal segno del Toro, ciò nonostante faticherete a esprimere al meglio i vostri buoni sentimenti. In ambito lavorativo Mercurio in trigono porterà buone idee, ma potrebbe volerci del tempo per poterle realizzare a dovere. Voto - 6️⃣

Bilancia: settore professionale pieno di imprevisti e problemi da affrontare nell'ultimo periodo.

Stelle come Giove e Mercurio non vi daranno tregua, rendendo questo periodo molto pesante da gestire. Per quanto riguarda i sentimenti godrete di una relazione stabile al momento, ma che faticherà un po’ a brillare. Voto - 6️⃣

Scorpione: il pianeta Venere vi guiderà in ambito sentimentale secondo l'oroscopo della giornata di domenica, ciò nonostante con la Luna in opposizione, la vostra mente potrebbe essere offuscata. Cercate di capire che cuore e mente devono lavorare insieme in certi casi. Per quanto riguarda il lavoro porterete avanti i vostri progetti con impegno e organizzazione, ma non dovrete concentrarvi solo su un progetto in particolare. Voto - 7️⃣

Sagittario: periodo difficile sul fronte amoroso secondo l'oroscopo.

Con Venere in quadratura dal segno dei Pesci, farete fatica a esprimere i vostri buoni sentimenti, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro Giove in trigono vi darà una mano con le vostre mansioni, ma con Marte opposto non sarete così efficienti. Voto - 6️⃣

Capricorno: ultima giornata della settimana che si rivelerà un crescendo di emozioni per i nati del segno. Single oppure no, godrete di forti emozioni in questo periodo grazie a questo cielo favorevole, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro sarete chiamati a mettere in pratica le vostre abilità. Non sarà semplice, ma farete del vostro meglio per riuscirci. Voto - 8️⃣

Acquario: potreste vivere emozioni diverse con il partner secondo l'oroscopo del giorno.

La Luna si troverà in quadratura dal segno del Toro, e non vi sentirete sempre a vostro agio. Sul fronte professionale questo cielo vi garantirà ancora buoni risultati, utili per poter portare avanti la vostra carriera professionale. Voto - 7️⃣

Pesci: i buoni sentimenti non mancheranno con la Luna e Venere in buon aspetto che porteranno buone emozioni tutte da vivere. Single oppure no, questo freddo periodo potrà rivelarsi davvero caloroso. In ambito lavorativo potrete mettere a punto buoni progetti grazie a Mercurio, ma dovrete essere in grado di rispettare eventuali scadenze. Voto - 8️⃣