La prima settimana dell'anno si è ormai conclusa, e secondo l'Oroscopo della giornata di domenica 8 gennaio, la Luna sorriderà ai nati del Leone, che in amore saranno più ragionevoli, mentre l'Acquario potrebbe essere un po’ meno comprensivo del solito. I nati dell' Ariete saranno abbastanza positivi, mentre i Pesci saranno pieni d'immaginazione.

Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di domenica 8 gennaio.

Previsioni oroscopo domenica 8 gennaio 2023 segno per segno

Ariete: dopo un sabato deludente in amore, vi rifarete in questa giornata di domenica grazie anche alla Luna in trigono dal segno del Leone.

Sarà una giornata di crescita per voi, ma anche di spensieratezza, grazie a Venere. Sul fronte lavorativo sarà una giornata leggera, ma anche piuttosto proficua. Marte in sestile poi vi darà tutte le energie di cui avrete bisogno. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali in calo. Il cuore non sarà così propenso verso nuove emozioni, colpa della Luna e di Venere in cattivo aspetto. Single oppure no, per vivere un bel rapporto, oltre che ad essere romanticoni, bisogna anche essere responsabili e di buon senso. Per quanto riguarda il lavoro sarete invece ben organizzati grazie a Mercurio, puntando dritti ai vostri obiettivi. Voto - 6️⃣

Gemelli: la settimana si concluderà al meglio per voi grazie alla Luna e Venere in buon aspetto.

I buoni sentimenti tra voi e il partner non mancheranno, ma anche voi cuori solitari proverete a fare colpo. Sul fronte professionale vi toglierete qualche debito importante e, anche se le vostre finanze sono scese, vi sentirete più in pace con voi stessi. Voto - 8️⃣

Cancro: vi siete liberati di alcune amicizie che sono diventate ormai tutt'altro che un piacere secondo l'oroscopo.

Adesso però è il momento provare a stringere nuovi legami, ma questa volta in modo più oculato e responsabile. Nel lavoro i vostri progetti faticheranno a prendere il volo, ciò nonostante affinché possiate raggiungere il successo ci vorrà molta pazienza. Voto - 7️⃣

Leone: questo cielo vedrà il pianeta Venere contro di voi secondo l'oroscopo, ciò nonostante la Luna nel segno vi aiuterà ad essere più ragionevoli nei confronti della persona che amate, permettendovi di vivere un rapporto meno caotico e più tranquillo.

Nel lavoro la cura nei dettagli a volte potrebbe fare la differenza. Voto - 7️⃣

Vergine: l'amore non sarà un punto di riferimento per voi in questo periodo. Questo non vorrà dire che la vostra relazione sta attraversando una crisi, ciò nonostante non dovrete trascurare i bisogni del partner. Per quanto riguarda il lavoro al momento ricoprite una buona posizione, e investire qualche risorsa in più potrebbe rivelarsi proficuo. Voto - 7️⃣

Bilancia: la settimana si concluderà al meglio per voi sul fronte sentimentale. Questo cielo vedrà il pianeta Venere e la Luna dalla vostra parte per cercare di rendere migliore il vostro rapporto con il partner. Se siete single non abbiate paura di nascondere i vostri sentimenti, soprattutto voi nati nella prima decade.

Per quanto riguarda il lavoro avrete Marte dalla vostra parte, tuttavia meglio non prendere decisioni affrettate considerato Giove e Mercurio contro. Voto - 8️⃣

Scorpione: cielo non particolarmente entusiasmante sul fronte amoroso. Stelle come Venere e l'astro argenteo vi metteranno in difficoltà con il partner. Dovrete essere più attivi all'interno della vostra relazione, e non prendere scuse come la stanchezza. In ambito professionale Mercurio vi darà una mano con i vostri progetti, ma dovrete anche essere più sbrigativi in certe faccende. Voto - 6️⃣

Sagittario: configurazione astrale ottima per godere appieno della vostra relazione sentimentale. L'oroscopo della giornata di domenica vedrà infatti la Luna e Venere in buon aspetto.

Single oppure no, non lasciatevi sfuggire le occasioni che arriveranno. Nel lavoro adotterete metodi professioni forse particolari, a tratti azzardati. Con un po’ di fortuna da parte di Giove però, forse potreste riuscire a fare centro. Voto - 9️⃣

Capricorno: il cielo sopra di voi sarà un po’ più sereno in questa giornata di domenica. La Luna non sarà più contro, ma in ogni caso non potrete pretendere troppo dal vostro rapporto al momento. Sul posto di lavoro Giove porterà qualche spiacevole imprevisto. Di contro avrete Mercurio per riprogrammare per bene i vostri progetti e tornare velocemente in carreggiata. Voto - 7️⃣

Acquario: sfera sentimentale in lieve calo in questa domenica di gennaio.

La Luna in opposizione potrebbe rendere meno comprensivi del solito. Sarete infatti un po’ troppo concentrati su di voi, perdendo di vista ciò vorrebbe il partner da voi. Nessun problema sul fronte professionale, dove affronterete le vostre mansioni con lucidità e determinazione. Voto - 7️⃣

Pesci: sarà una domenica serena. Sul fronte professionale potrete contare sul pianeta Mercurio, che riempirà la vostra mente d'immaginazione e inventiva, utili per i vostri progetti. Per quanto riguarda i sentimenti ci sarà un'ottima stabilità tra voi e il partner, che vi permetterà di vivere momenti davvero piacevoli insieme. Voto - 8️⃣