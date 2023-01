L'Oroscopo della giornata di giovedì 19 gennaio vedrà i nativi Bilancia un po’ indecisi e disorientati dal punto di vista professionale, mentre Giove permetterà ai nativi Gemelli di gestire al meglio le proprie mansioni grazie anche a un po’ di fortuna. Nuovi progetti stimoleranno i nativi Pesci, mentre Vergine potrebbe non sentirsi sempre a suo agio in amore. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di giovedì 19 gennaio.

Previsioni giovedì 19 gennaio 2023 segno per segno

Ariete: periodo stabile e piacevole sul fronte sentimentale.

La Luna e Venere illumineranno la vostra relazione di coppia, permettendovi di godere dei piaceri della vostra storia d'amore. Per quanto riguarda il lavoro attenzione a chi vorrà contraddirvi. Mercurio sarà a sfavore, ciò nonostante potrete comunque provare a mettere insieme buoni progetti. Voto - 8️⃣

Toro: configurazione astrale che vi metterà ancora una volta in crisi sul fronte sentimentale. Desideri e impulsi romantici saranno difficili da far uscire fuori quando tra voi e il partner è chiaro che c'è qualcosa che non va. Per quanto riguarda il lavoro valuterete diverse soluzioni per i vostri progetti grazie a Mercurio, nel tentativo di prendere la giusta direzione. Voto - 6️⃣

Gemelli: con Giove favorevole dal segno dell'Ariete, insieme a Marte e Saturno, il settore professionale sarà florido secondo l'oroscopo della giornata di giovedì 19 gennaio.

In amore potrete contare sul sostegno di Venere, in trigono dal segno amico dell'Acquario. Single oppure no, ci saranno tutti i presupposti per poter vivere una giornata davvero romantica. Voto - 9️⃣

Cancro: un quadro astrale stabile e soddisfacente in questa giornata di giovedì. Questo cielo non sarà particolarmente influente, ciò nonostante tra voi e il partner ci sarà una discreta tranquillità, in particolare per voi nati nella terza decade.

In ambito professionale non tutti i vostri progetti vanno nella giusta direzione. Potrebbe essere necessario spendere un po’ di tempo in più per raddrizzare la situazione. Voto - 7️⃣

Leone: tra voi e il partner non scorre una splendida intesa al momento. Secondo l'oroscopo, potrete contare sulla Luna in trigono dal segno del Sagittario, ma in ogni caso difficilmente spiccherà del sano romanticismo tra voi.

Per quanto riguarda il lavoro arriveranno discrete opportunità per i vostri progetti, ma dovrete essere in grado di coglierle al volo. Voto - 6️⃣

Vergine: potreste non sentirvi sempre a vostro agio sul fronte amoroso secondo l'oroscopo. Questo cielo vedrà infatti la Luna in cattivo aspetto. Single oppure no, attenzione al vostro atteggiamento nei confronti della vostra fiamma. In ambito professionale Mercurio porterà sicurezza in voi, e vi aiuterà a gestire discretamente bene i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Bilancia: mostrerete indecisione nei vostri progetti professionali in questa giornata di giovedì. Mercurio in quadratura vi disorienterà, e potrebbe rallentarvi non poco. Sul fronte amoroso godrete di una relazione di coppia sana e affiatata, anche voi cuori solitari sarete più abili a fare nuove e piacevoli conoscenze.

Voto - 8️⃣

Scorpione: sfera sentimentale condizionata dal pianeta Venere in quadratura secondo l'oroscopo. Tra voi e il partner non sempre ci saranno splendidi momenti. Potrebbe essere necessario discutere dei vostri problemi direttamente con la persona che amate. In ambito professionale sarete molto attenti ai dettagli grazie a Mercurio, riuscendo a risparmiare tempo e fatica. Voto - 6️⃣

Sagittario: giornata di giovedì ottima dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno. La Luna e Venere vi accompagneranno verso una storia d'amore solida e affiatata, soprattutto per voi che siete nati nella seconda decade. In ambito lavorativo sarete entusiasti di poter raggiungere i vostri obiettivi senza che nessuno possa ostacolarvi.

Voto - 8️⃣

Capricorno: le mansioni da svolgere non vi mancheranno in questa giornata di giovedì, e con Mercurio in congiunzione vi darete da fare per ottenere il meglio senza consumare tutte le vostre risorse. Per quanto riguarda i sentimenti il vostro rapporto procede verso la giusta direzione. Avrete tante strade dinanzi a voi per poter prosperare insieme alla vostra anima gemella. Voto - 8️⃣

Acquario: ottimo periodo sul fronte amoroso per voi nativi del segno. Queste stelle saranno dalla vostra parte, e tra voi e il partner potrebbe essere il momento di poter ambire a qualcosa di più. Se siete single, ogni volta che vi avvicinate alla vostra fiamma, il vostro cuore batte forte e l'immaginazione vola.

Per quanto riguarda il lavoro avrete nuove sfide da affrontare, e con questo cielo vi sentirete pronti a tutto. Voto - 9️⃣

Pesci: settore professionale discreto in questa giornata di giovedì. Nuovi stimoli da parte di Mercurio vi permetteranno di gestire al meglio i vostri progetti, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Giovedì sottotono invece in amore, colpa della Luna in quadratura dal segno del Sagittario. Single oppure no, il vostro modo di fare non sarà sempre apprezzato. Dovrete essere più pazienti. Voto - 6️⃣