L'Oroscopo della giornata di giovedì 26 gennaio prevede la Luna ripartire dal segno dell'Ariete, che sul fronte sentimentale sarà più affiatato che mai, mentre Toro sentirà la necessità di riavvicinarsi al partner. Attimi d'amore caratterizzeranno la giornata dei nativi Acquario, mentre Pesci si preparerà ad accogliere il pianeta Venere. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di giovedì 26 gennaio.

Previsioni oroscopo giovedì 26 gennaio 2023 segno per segno

Ariete: l'astro argenteo ricomincerà il suo giro da voi secondo l'oroscopo.

Per quanto riguarda i sentimenti vi sentirete sciolti, a vostro agio, più interessati a regalare un po’ d'amore alle persone a cui tenete di più. In ambito lavorativo avrete buone energie da spendere grazie a Marte e Giove, ma poche idee da applicare a causa di Mercurio. Voto - 8️⃣

Toro: configurazione astrale che sta lentamente cambiando a vostro favore. Secondo l'oroscopo della giornata di giovedì, potreste sentire la necessità di riavvicinarvi al partner, cercando di rendere migliore il vostro rapporto con il partner. Nel lavoro Mercurio porterà idee interessanti da sviluppare, ma non dovrete essere frettolosi. Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale che splende in questa giornata di giovedì, ma che potrebbe cambiare presto considerato questo cielo in movimento.

Single oppure no, sarà importante cercare di portare stabilità tra voi e la vostra fiamma prima di lasciarvi andare al puro romanticismo. Nel lavoro state sviluppando bene i vostri progetti, ma non dovrete lasciarne altri indietro. Voto - 8️⃣

Cancro: previsioni astrali in calo dal punto di vista sentimentale. La Luna non sarà dalla vostra parte in questa giornata, ciò nonostante sappiate che l'arrivo imminente di Venere in Pesci vi aiuterà a godere di un rapporto piacevole.

Nel lavoro mantenete la calma. Potrete risolvere egregiamente le vostre mansioni prendendole uno alla volta. Voto - 6️⃣

Leone: la Luna in Ariete segnerà l'inizio di una ripresa in ambito amoroso. Secondo l'oroscopo, il prossimo periodo si rivelerà più convincente per voi e per la persona che amate. Se siete single potrebbero arrivare nuove conoscenze, oppure potrebbe presentarsi alla vostra porta una vecchia conoscenza.

Nel lavoro pazienza e buone competenze saranno importanti per poter raggiungere il successo. Voto - 7️⃣

Vergine: un quadro astrale in cambiamento per voi nativi del segno, purtroppo non in meglio. Sul fronte sentimentale presto dovrete combattere con Venere in opposizione. Sarà importante cercare di non essere troppo invadenti nei confronti del partner. In ambito lavorativo porterete avanti i vostri progetti efficacemente, e non mancherete l'obiettivo. Voto - 7️⃣

Bilancia: giornata sottotono in amore a causa della Luna opposta, proprio nell'ultimo giorno di Venere favorevole. Non sarete sempre romantici nei confronti del partner, ma questo non vorrà dire che attraverserete un periodo di crisi.

Cercate solo di essere più comprensivi. Nel lavoro dovrete organizzare bene il prossimo periodo, e non mancare il bersaglio. Voto - 6️⃣

Scorpione: Venere in quadratura vi darà ancora qualche grattacapo, ma non per molto secondo l'oroscopo. Tra voi e il partner ci saranno ancora delle discrepanze, ma che riuscirete lentamente a risolvere nelle prossime giornate. Per quanto riguarda il lavoro ve la caverete bene, ma non dovrete alternare lunghi periodi di pausa a periodi di intenso lavoro. Voto - 6️⃣

Sagittario: giornata di giovedì convincente in amore grazie alla Luna e Venere. Il pianeta dell'amore però presto sarà contro di voi, e sarà importante cercare di mantenere una certa stabilità all'interno del vostro rapporto.

Per quanto riguarda il lavoro godrete di discreti successi, ma che richiederanno un importante dispendio di energie. Voto - 8️⃣

Capricorno: vita sentimentale che subirà una battura d'arresto in questa giornata. Con la Luna in quadratura dal segno dell'Ariete, faticherete un po’ a essere romantici nei confronti del partner. Per fortuna questo periodo non durerà a lungo. Per quanto riguarda il lavoro continuerete a essere precisi e organizzati nelle vostre mansioni, centrando discreti successi. Voto - 6️⃣

Acquario: attimi d'amore caratterizzeranno quest'ultima giornata di Venere favorevole secondo l'oroscopo. Single oppure no, sarete in grado di esaltare al meglio la vostra vita sentimentale, che sarà piacevole ancora per un po’.

Nel lavoro avrete ancora buone stelle dalla vostra parte utili per raggiungere ottimi successi. Voto - 8️⃣

Pesci: preparatevi ad accogliere il pianeta Venere nel vostro cielo, perché le prossime giornate saranno davvero valide per godere al meglio della vostra vita sentimentale, single oppure no. Nel lavoro sarà importante avere stabilità e buone idee in mente per i vostri progetti se volete andare lontano. Voto - 8️⃣