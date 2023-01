L'Oroscopo della giornata di lunedì 2 gennaio vede i nati del Capricorno indomabili in amore, forti della buona posizione della Luna e di Venere, mentre il Sole aumenterà la vitalità dei nati dei Pesci. Mercurio permetterà ai nati dello Scorpione di iniziare la settimana con il piede giusto sul lavoro, mentre l'agitazione potrebbe colpire i nati della Bilancia.

Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di lunedì 2 gennaio.

Previsioni oroscopo lunedì 2 gennaio 2023 segno per segno

Ariete: non sarà un inizio di settimana eccellente sul fronte sentimentale, ciò nonostante il nuovo anno ha portato maggior ottimismo in voi, e presto potrete concentrarvi al meglio sulla vostra relazione di coppia.

Se siete single siate pazienti, perché presto anche voi potrete vivere momenti emozionanti. Per quanto riguarda il lavoro la precisione non è il vostro forte al momento, anche se mostrerete tanta voglia di fare. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali eccellenti sul fronte amoroso secondo l'oroscopo. Non potevate iniziare meglio di così il nuovo anno, che in amore vi regalerà emozioni e momenti di crescita insieme alla vostra fiamma. Nel lavoro sarete piuttosto bravi a gestire i vostri progetti, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 8️⃣

Gemelli: sfera sentimentale stabile, ma che al momento fa un po’ fatica a brillare. Certo, sarete in buoni rapporti con il partner, ma dovrete comunque provare a fare qualcosa per svecchiare il vostro rapporto.

Nel lavoro vi state impegnando molto in quello che fate. Sentitevi fieri dei risultati che state ottenendo, per quanto modesti essi siano. Voto - 7️⃣

Cancro: la Luna in sestile vi permetterà di trascorrere una giornata più tranquilla, almeno sul fronte sentimentale. Single oppure no, faticherete un po' a entrare in empatia con il partner, e sentire solo le vostre ragioni non sarà di certo d'aiuto.

In ambito lavorativo è arrivato il momento di mettere su nuovi progetti, e questa volta dovrete dimostrare di essere all'altezza della situazione. Non siate dunque frettolosi, ma pazienti e ben organizzati. Voto - 6️⃣

Leone: oroscopo del giorno che vi vedrà alle prese con la Luna in quadratura. In amore mostrerete romanticismo, ma non dovrete farlo a senso unico.

Cercate di venire incontro agli interessi e desideri del partner. Nel lavoro dimostrerete tenacia e mostrate determinazione a sufficienza per i vostri progetti, ma dovrete essere pazienti per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Vergine: periodo intenso sul fronte sentimentale. Secondo l'oroscopo, godrete della buona posizione della Luna e di Venere, che porteranno emozioni e buon senso tra voi e il partner, soprattutto se siete nati nella terza decade. Molto bene anche in ambito professionale, grazie a Mercurio che porterà buone idee. Cercate solo di non sciupare tutte le vostre energie, considerato Marte in quadratura. Voto - 8️⃣

Bilancia: un po’ d'agitazione potrebbe colpirvi in questa giornata.

Le feste sono quasi finite, e sul fronte lavorativo dovrete avere un'idea ben chiara di come gestire le vostre mansioni. In amore non sarete ben concentrati nei confronti del partner. Fate attenzione però al vostro atteggiamento nei suoi confronti. Voto - 6️⃣

Scorpione: inizio di settimana sottotono secondo l'oroscopo del giorno. L'astro argenteo potrebbe darvi qualche grattacapo in amore. Venere vi darà ancora sostegno, ciò nonostante meglio non sbilanciarsi troppo. In ambito lavorativo i vostri progetti partiranno bene, ma attenzione a non perdervi nelle banalità. Voto - 7️⃣

Sagittario: previsioni astrali positive in questa giornata di lunedì. Questo cielo sarà tutto sommato discreto per vivere una relazione tranquilla.

I cuori solitari si sentiranno più a proprio agio a fare nuove conoscenze. In ambito lavorativo avrete dei compiti ben chiari da svolgere. Non ci sarà bisogno di metterci del vostro. Voto - 7️⃣

Capricorno: sarà un lunedì eccellente in amore per voi. Nessuno potrà fermare il vostro entusiasmo nei confronti del partner, e il vostro amore sarà indomabile. Anche voi cuori solitari sarete più propensi a preoccuparvi di più della vostra vita sentimentale. Nel lavoro il nuovo anno inizierà con un certo ottimismo, utile per raggiungere efficacemente i vostri obiettivi. Voto - 9️⃣

Acquario: previsioni astrali in lieve calo sul fronte amoroso in questo inizio di settimana. La Luna in quadratura causerà qualche piccolo malinteso, ciò nonostante recupererete presto, anche perché Venere si sta avvicinando a grandi passi nel vostro segno.

Per quanto riguarda il lavoro avrete una tabella di marcia ben chiara e definita, utile per portare avanti i vostri progetti senza sbavature. Voto - 7️⃣

Pesci: uno splendido Sole in sestile aumenterà la vostra vitalità in questa giornata, e con la Luna e Venere in buon aspetto, i bei momenti non mancheranno, anche per voi cuori solitari. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio vi aiuterà a non perdere la bussola e gestire bene le vostre mansioni, ma attenzione perché la stanchezza di queste festività si farà sentire. Voto - 8️⃣