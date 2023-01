L'Oroscopo della giornata di lunedì 23 gennaio vedrà i nativi Acquario impegnati ma soddisfatti del proprio operato al lavoro, mentre Scorpione si mostrerà agli altri orgoglioso. Toro potrebbe assumere un atteggiamento solitario, mentre Gemelli farà il pieno di emozioni e bei sentimenti. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di lunedì 23 gennaio.

Previsioni oroscopo lunedì 23 gennaio 2023 segno per segno

Ariete: la nuova settimana si aprirà all'insegna del romanticismo per voi nativi del segno. Il rapporto con la vostra fiamma sarà regolato dal Venere e dalla Luna in sestile, che vi permetteranno di fare colpo e godere di splendidi momenti pieni d'amore.

In ambito lavorativo una linea chiara e precisa vi permetterà di gestire bene i vostri progetti. Purtroppo però con Mercurio in cattivo aspetto non sarà così facile. Voto - 8️⃣

Toro: recuperare terreno in amore quando la Luna e Venere sono contro di voi è un'impresa quasi impossibile. Spesso siete sensibili e gentili con gli altri, ma in questa giornata di lunedì, potreste assumere un atteggiamento solitario. Nel lavoro porterete avanti i vostri progetti senza troppe difficoltà, merito di Mercurio che vi permetterà di essere chiari e precisi in quel che fate. Voto - 6️⃣

Gemelli: il lavoro procederà a gonfie vele per voi nativi del segno. Le entrate ci sono, ma ci saranno anche spese ingenti da sostenere.

In ambito amoroso l'astro argenteo e Venere porteranno belle emozioni tra voi e il partner. Avrete sempre un buon motivo per essere felici insieme alla persona che amate. Voto - 9️⃣

Cancro: sfera sentimentale tutto sommato discreta secondo l'oroscopo della giornata di lunedì. Queste stelle non v'influenzeranno più di tanto, per cui se volete vivere un bel rapporto dovrete darvi da fare, senza superare certi limiti.

In ambito lavorativo ci saranno tante mansioni da portare a termine, e voi dovrete dimostrare di essere pronti a tutto, nonostante Mercurio e Giove contro. Voto - 7️⃣

Leone: configurazione astrale che non vi darà tregua sul fronte sentimentale a causa della Luna e di Venere in opposizione. Single oppure no, quando non nutrite buoni sentimenti nei confronti della persona che amate, meglio prendere temporaneamente le distanze.

Sul fronte professionale Marte e Giove vi terranno sull'attenti, ma attenzione a possibili imprevisti. Voto - 6️⃣

Vergine: previsioni astrali nel complesso positive per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo, saprete coltivare un bel rapporto con la vostra anima gemella, senza mai eccedere troppo, risultando invadenti. Sul fronte professionale dovrete bilanciare e gestire bene tempo ed energie a disposizione. In questo modo, potrete svolgere un buon lavoro. Voto - 7️⃣

Bilancia: state vivendo un periodo eccellente sul fronte sentimentale. La Luna e Venere vi accompagneranno verso una storia d'amore dolce e affiatata, ma anche voi single potreste avere le vostre occasioni romantiche. Per quanto riguarda il lavoro Marte vi permetterà di essere attivi, ma con Giove e Mercurio sfavorevoli centrare il vostro obiettivo non sarà semplice.

Voto - 7️⃣

Scorpione: potreste mostrare un atteggiamento un po’ troppo orgoglioso secondo l'oroscopo della giornata di lunedì. Single oppure no, se credete di avere a che fare con persone che vi stanno solo danneggiando, forse dovrete cambiare strada. In ambito lavorativo vi darete da fare in questa nuova settimana. Sarà compito vostro fare del vostro meglio e cercare di convincere colleghi e superiori. Voto - 6️⃣

Sagittario: la settimana inizierà in modo davvero incoraggiante per voi. Secondo l'oroscopo, la Luna e Venere in sestile saranno il pretesto ideale per cercare di godere di una storia d'amore romantica e affiatata. Anche voi single vi sentirete più a vostro agio e potreste finalmente riuscire a rompere il ghiaccio.

In ambito lavorativo idee e buoni propositi non mancheranno. Il problema sarà trovare le giuste energie. Voto - 8️⃣

Capricorno: i buoni motivi per vivere una relazione di coppia affiatata non mancheranno neanche in questa giornata di lunedì. I pianeti vi hanno dato tanto, e voi ora riuscire a riversare il vostro amore verso la vostra anima gemella nel modo migliore. Nel lavoro studierete attentamente la situazione grazie a Mercurio, e sarete in grado di prendere le scelte migliori per voi e per i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Acquario: sarete piuttosto impegnati in ambito lavorativo in questa giornata di lunedì, ciò nonostante, con l'aiuto di queste stelle, sarete piuttosto soddisfatti del vostro operato a fine giornata.

In amore ci penseranno ancora una volta la Luna e Venere a permettervi di vivere al meglio la vostra vita sentimentale, soprattutto per coloro nati nella terza decade. Voto - 9️⃣

Pesci: sfera sentimentale stabile e soddisfacente per voi nativi del segno. Questo cielo sarà sereno nei vostri confronti, e tra voi e il partner non mancheranno momenti di crescita e di romanticismo. In ambito lavorativo avrete buone idee per i vostri progetti, ma dovrete essere più rapidi nel realizzarle. Voto - 8️⃣