L'Oroscopo della giornata di lunedì 9 gennaio vedrà i nati in Acquario un po' gelosi, mentre la Luna darà una mano al segno del Leone.

Toro potrebbe vivere una fase un po' caotica della sua relazione, mentre Bilancia sarà di buon umore. Vediamo, nel dettaglio, le previsioni zodiacali di lunedì 9 gennaio.

Oroscopo 9 gennaio 2023 segno per segno

Ariete: lunedì 9 gennaio promette bene per voi nativi del segno, merito della Luna in buon aspetto dal Leone. Grazie a Venere, il rapporto con la vostra anima gemella sarà diretto e piacevole, soprattutto per chi è nato nella prima decade.

In ambito lavorativo, Mercurio in quadratura vi impedirà di esprimere al meglio le vostre idee, ma questo non vorrà dire che le cose andranno male. Voto - 8️⃣

Toro: configurazione astrale sottotono secondo l'oroscopo del 9 gennaio. La settimana comincerà come si è conclusa, ovvero con la Luna e Venere in cattivo aspetto. Il rapporto con il partner potrebbe rivelarsi, dunque, piuttosto caotico. Andrà un po' meglio il lavoro grazie a Mercurio in trigono che porterà buon senso e vi permetterà di prendere le giuste decisioni. Voto - 6️⃣

Gemelli: sfera sentimentale eccellente. Vi sentirete a vostro agio con il partner. Con un po' di fortuna proveniente da Giove, potrete provare a prendervi qualche libertà in più.

Molto bene anche il lavoro grazie a Marte e Saturno. State ottenendo dei buoni risultati, e anche le vostre finanze ne beneficeranno. Voto - 8️⃣

Cancro: periodo positivo per voi sul fronte amoroso. Questo cielo vi regalerà discrete emozioni con il partner, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro, forse potreste essere un po' stufi del ritmo che state portando avanti da un po' di tempo a questa parte.

Se lo riterrete opportuno, cercate un'alternativa che vi soddisfi maggiormente. Voto - 7️⃣

Leone: la Luna sarà al vostro fianco lunedì 9 gennaio. Venere sarà ancora in opposizione dal segno dell'Acquario, ma nonostante ciò sarete dotati di maggiore buon senso e maturità che vi torneranno utili. In ambito professionale avrete molte strade di fronte a voi, e dovrete scegliere quella che si avvicinerà di più alle vostre esigenze.

Voto - 7️⃣

Vergine: giornata nel complesso discreta in amore. Le stelle non ruoteranno del tutto a vostro vantaggio, ma comunque riuscirete a provare delle belle emozioni quando sarete in compagnia della persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro, Mercurio vi aiuterà a gestire bene le vostre mansioni, ma per eccellere dovrete sapervi distinguere. Voto - 7️⃣

Bilancia: la settimana inizierà in modo convincente. La Luna e Venere porteranno energie positive che saprete condividere con le persone che amate per trascorrere dei momenti di serenità. In ambito lavorativo, Marte porterà tanto spirito di iniziativa. Con il giusto atteggiamento, portare avanti i vostri progetti sarà più semplice. Voto - 8️⃣

Scorpione: sarà un lunedì non particolarmente entusiasmante sul fronte amoroso, a causa della Luna in quadratura e di Venere che smorzeranno il vostro entusiasmo e la vostra voglia di romanticismo.

Se avete un problema in famiglia, parlarne sarà fondamentale. I vostri progetti di lavoro andranno avanti, ma al primo imprevisto potreste sentirvi con le spalle al muro. Voto - 6️⃣

Sagittario: sfera sentimentale intensa secondo l'oroscopo del 9 gennaio. Questo cielo splenderà solo per voi e, single oppure no, farete sentire fortunata la persona che vi piace grazie alla vostra piacevole compagnia. Sul fronte lavorativo Marte potrebbe portare un po' di pigrizia. Giove vi terrà sull'attenti, ma faticherete a brillare. Voto - 8️⃣

Capricorno: la fortuna non sarà del tutto dalla vostra parte. Giove in quadratura potrebbe rovinare i vostri piani, non solo professionali. Sul fronte amoroso, infatti, non vi sentirete sempre affiatati con il partner.

Avrete bisogno di quel pretesto in più che possa avvicinarvi alla persona che amate. Voto - 6️⃣

Acquario: la Luna in opposizione potrebbe portare un po' di gelosia nella vostra relazione di coppia. Si tratta di qualcosa di passeggero, per cui non avrete motivo di ingigantire la questione. Nessun problema, invece, per quanto riguarda il lavoro, merito delle stelle favorevoli che saranno pronte a farvi brillare con le vostre idee e i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Pesci: giornata nel complesso tranquilla e piacevole. Single oppure no, apprezzerete la compagnia delle persone che amate. Con un po' di fortuna e fantasia, potrete riuscire a dar vita a qualcosa in più. Sul lavoro avrete Mercurio dalla vostra parte. Anche se le energie non saranno al top a causa di Marte, la vostra mente non si fermerà, portando idee interessanti da sviluppare nel corso delle prossime giornate o settimane. Voto - 8️⃣