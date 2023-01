L'Oroscopo della giornata di martedì 24 gennaio prevede l'astro argenteo spostarsi nel segno d'acqua dei Pesci, mentre il Sole e Venere continueranno a splendere per i nativi Acquario. Alcuni dubbi potrebbero attanagliare i nativi Sagittario, mentre Cancro avrà una forte curiosità. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di martedì 24 gennaio.

Previsioni oroscopo martedì 24 gennaio 2023 segno per segno

Ariete: sarà una giornata abbastanza tranquilla e soddisfacente per voi nativi del segno. Single oppure no, sarà un bel periodo per i rapporti sociali e le amicizie grazie a Venere in sestile.

Per quanto riguarda il lavoro le abilità non vi mancano, ma con Mercurio in quadratura dovrete saper affermare la vostra volontà per poter andare avanti. Voto - 8️⃣

Toro: seminare affetto non è da voi al momento secondo l'oroscopo, ma con la Luna in sestile forse potreste aprirvi un po’. Il pianeta Venere, inoltre, non sarà sfavorevole ancora per molto, quindi cercate di essere più spontanei nei confronti delle persone che amate. In ambito lavorativo sarete ben concentrati sui vostri affari grazie a Mercurio, cercando di dare il meglio di voi. Voto - 7️⃣

Gemelli: la Luna in Pesci potrebbe suscitare un po’ di malessere nei vostri confronti. Ciò nonostante, prendersela con il partner soltanto perché non ha preparato il vostro piatto preferito è un po’ esagerato.

Cercate di essere delle persone migliori. In ambito professionale sarete in grado di sostenere le vostre mansioni, centrando discreti successi. Voto - 6️⃣

Cancro: una grande immaginazione e curiosità vi permetterà di essere discretamente bravi sul posto di lavoro secondo l'oroscopo della giornata di martedì. Non arriveranno grandi successi, questo sì, ciò nonostante potreste ottenere piccole soddisfazioni.

In amore la Luna in trigono vi permetterà di sentirvi più vicini al partner. Il prossimo periodo potrebbe rivelarsi molto interessante. Voto - 7️⃣

Leone: anche se la Luna smetterà di essere contro di voi, Venere continuerà a portare qualche disagio tra voi e il partner. Avere paura di sbagliare è normale, ma agendo d'istinto le probabilità di commettere un errore aumenteranno.

In ambito lavorativo dovrete cercare di distribuire meglio gli impegni che avete, ottimizzando il risultato. Voto - 6️⃣

Vergine: sfera sentimentale non molto convincente in questa giornata di martedì. La Luna si troverà in opposizione, e il rapporto con la vostra anima gemella potrebbe non essere così romantico come volete. Sul fronte lavorativo ve la caverete piuttosto bene grazie a Mercurio in trigono, che vi darà una mano a gestire al meglio i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Bilancia: previsioni astrali soddisfacenti in questa giornata di martedì. Sarete alla ricerca di sicurezza e stabilità sul fronte amoroso, e con Venere in trigono potreste realizzare questo vostro desiderio. In ambito lavorativo prendervi cura dei vostri progetti con Mercurio in quadratura non sarà facile.

Attenzione soprattutto alle scelte che prenderete. Voto - 7️⃣

Scorpione: la Luna in trigono dal segno dei Pesci risolleverà il vostro umore in questa giornata di martedì. Tra voi e il partner non ci sarà un affiatamento così elevato, ciò nonostante potrebbe essere arrivato il momento di recuperare terreno. Nel lavoro sarete molto felici quando la vostra tabella di marcia non viene sconvolta. Voto - 7️⃣

Sagittario: alcuni dubbi potrebbero attanagliare la vostra mente in questa giornata di martedì, colpa della Luna che si sposterà nel segno dei Pesci. Single oppure no, non sarete così convinti di ciò che provate per la vostra fiamma. Meglio fermarsi un momento a riflettere. In ambito lavorativo farete molta attenzione agli affari, cercando di non commettere errori.

Con Giove in buon aspetto, potrete mettere insieme progetti interessanti. Voto - 6️⃣

Capricorno: configurazione astrale stabile secondo l'oroscopo della giornata di martedì. Questo cielo non sarà estremamente favorevole, ciò nonostante vi sentirete abbastanza bene accanto alle persone che amate. In ambito lavorativo Giove porterà un po’ di sfortuna ai vostri progetti. Dovrete essere più sicuri nelle scelte che fate. Voto - 7️⃣

Acquario: ottimo cielo per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, soprattutto sul fronte sentimentale grazie a Venere e al Sole in congiunzione. I bei momenti con la vostra anima gemella non tarderanno ad arrivare, soprattutto per voi nati nella terza decade. In ambito lavorativo le stelle vi spingeranno a mettere in cantiere nuovi progetti, utili per godere di risultati professionali migliori.

Voto - 9️⃣

Pesci: la Luna in congiunzione metterà in risalto i vostri buoni sentimenti in questa giornata di martedì. State facendo crescere un rapporto che presto vi darà molta soddisfazione. Continuate a credere nelle persone che amate. In ambito lavorativo i vostri progetti andranno avanti senza particolari difficoltà grazie a Mercurio, ma con Marte in quadratura dovrete saper bilanciare bene le energie che avrete a disposizione. Voto - 8️⃣