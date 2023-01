L'oroscopo del giorno martedì 3 gennaio vedrà il pianeta Venere lasciare il segno del Capricorno per spostarsi in Acquario, mentre i Gemelli potranno approfittare della bontà del pianeta dell'amore e dell'astro argenteo. Leone dovrà essere più cauto in amore, mentre Bilancia cercherà di ricostruire il proprio rapporto. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del giorno, martedì 3 gennaio.

Oroscopo e previsioni del giorno, martedì 3 gennaio 2023 segno per segno

Ariete: il nuovo anno porterà finalmente qualche piccola gioia in amore ora che Venere si troverà in sestile dal segno dell'Acquario.

Anche la Luna vi darà i suoi benefici. Single oppure no, vi sentirete più in pace con voi stessi e con il mondo, ma per godere appieno dei rapporti che avete dovrete essere pazienti e comprensivi con gli altri. Nel lavoro non è ancora il momento di provare ad allargare i vostri orizzonti. In fin dei conti, state andando bene così. Voto - 8️⃣

Toro: il pianeta dell'amore si metterà in una posizione più scomoda per voi e potrebbe rendere un po’ nervoso il prossimo periodo. Se siete riusciti a costruire un bel rapporto, non ci saranno grosse difficoltà, ma se venite da un rapporto travagliato, attenzione al vostro atteggiamento. In ambito lavorativo continuerete a gestire i vostri progetti con astuzia e strategia grazie a Mercurio in trigono.

Voto - 7️⃣

Gemelli: inizia un periodo nuovo per voi sul fronte sentimentale secondo l'oroscopo del giorno. Cuori solitari o meno, con l'aiuto della Luna e di Venere i rapporti con il partner tenderanno a migliorare, soprattutto se siete nati nella prima decade. Nel lavoro avrete nuovi progetti in mente, che nel prossimo periodo potreste riuscire a realizzare.

Voto - 8️⃣

Cancro: configurazione astrale che finalmente vi tenderà la mano secondo l'oroscopo. Il pianeta Venere smetterà di sfavorirvi e sarete più propensi a vivere con maggior ottimismo la vostra vita quotidiana. Se siete single vi sentirete pronti a dare inizio a un nuovo capitolo della vostra vita. Nel lavoro ci sarà ancora qualche imprevisto di troppo.

Dovrete dimostrare di saper prendere in mano la situazione e risolverla. Voto - 7️⃣

Leone: sfera sentimentale che potrebbe complicarsi nel prossimo periodo ora che Venere si trova in opposizione. La Luna vi darà sostegno dal segno dei Gemelli, ciò nonostante sarà meglio non sbilanciarsi troppo per il momento. Nel lavoro potrebbe essere arrivato il momento di dare inizio a nuovi progetti, e dovrete essere pronti a nuove situazioni. Voto - 7️⃣

Vergine: previsioni astrali sottotono in questa giornata di martedì. Queste feste vi hanno sfiancato e potreste sentire il bisogno di allontanarvi un po’ dai rapporti sociali, anche voi cuori solitari. Per quanto riguarda il lavoro sarete messi bene, questa giornata vi permetterà di distrarvi dai problemi della vita quotidiana.

Voto - 7️⃣

Bilancia: periodo che finalmente vi permetterà di sorridere secondo l'oroscopo della giornata di martedì. È arrivato il momento di ricostruire il vostro rapporto, o se siete single di dare vita a uno nuovo. Nel lavoro avrete ancora tanto da fare, ma vi sentirete più attivi e con quella voglia di fare qualcosa di più, anche per voi stessi. Voto - 8️⃣

Scorpione: sfera sentimentale che tenderà a complicarsi un po’ ora che Venere si troverà in quadratura dal segno dell'Acquario. Non sempre sarete in vena di smancerie, ma questo non vorrà dire che non penserete al benessere del partner. Per quanto riguarda il lavoro saprete svolgere bene le vostre mansioni, ma non ci sarà alcun motivo di strafare.

Voto - 7️⃣

Sagittario il pianeta Venere si sposterà in una posizione più agiata nei vostri confronti, ma con la Luna in opposizione faticherete un po’ a vivere appieno il vostro rapporto con il partner. Per quanto riguarda il lavoro dovrete recuperare ancora le energie dopo queste feste. Non sarà una giornata super produttiva, ma ve la caverete bene. Voto - 7️⃣

Capricorno: è arrivato il momento di salutare il pianeta Venere secondo l'oroscopo del giorno. In amore continuerete a vivere al meglio il vostro rapporto, quasi alla stessa maniera del periodo precedente se siete riusciti a costruire un rapporto solido. In ambito professionale Mercurio agisce ancora a vostro favore, ma attenzione a Giove in quadratura.

Voto - 8️⃣

Acquario: il nuovo anno si apre con il pianeta Venere che si troverà in congiunzione al vostro cielo. Single oppure no, questo primo mese dell'anno potrebbe riservare per voi infinite emozioni che dovrete cogliere al volo. Per quanto riguarda il lavoro non vi mancheranno le mansioni da svolgere e con Marte in trigono saprete farle molto bene. Voto - 9️⃣

Pesci: non sarà la giornata ideale per parlare di sentimenti secondo l'oroscopo. Venere si sposterà alle vostre spalle e la Luna in quadratura non sarà di grande aiuto per la vostra relazione di coppia. Un po’ meglio in ambito lavorativo grazie a Mercurio, anche se con Marte in quadratura faticherete a portare avanti alcuni incarichi più pesanti. Voto - 6️⃣