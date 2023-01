L'Oroscopo della giornata di mercoledì 25 gennaio prevede interessanti occasioni sul posto di lavoro per i nativi Gemelli, utili per fare importanti passi avanti, mentre Bilancia riuscirà a dimostrarsi piuttosto attraente. La Luna e Nettuno porteranno benessere e simpatia ai nativi Pesci, mentre Toro recupererà terreno in amore. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di mercoledì 25 gennaio [VIDEO].

Previsioni oroscopo mercoledì 25 gennaio 2023 segno per segno

Ariete: sarà un periodo appagante in ambito amoroso per voi nativi del segno.

Questo cielo sarà sgombro da nubi, e tra voi e il partner saprete costruire un rapporto sincero e affiatato. Se siete single vi dimostrerete gentili, soprattutto verso la vostra fiamma. Nel lavoro ultimare i vostri progetti con Mercurio in quadratura non sarà semplice. Per fortuna, astri come Giove, Marte e Saturno vi daranno una mano. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale in risalita secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì. La Luna vi permetterà di essere più comprensivi nei confronti del partner. Se siete single il desiderio d'amore comincerà a crescere in voi. Nel lavoro avrete le idee chiare per i vostri progetti grazie a Mercurio, ma dovrete anche saperle mettere in pratica. Voto - 7️⃣

Gemelli: parte centrale della settimana che vedrà la Luna e Venere in contrasto secondo l'oroscopo.

Ciò nonostante, single oppure no, sappiate che non è ancora troppo tardi per correggere certi errori. Per quanto riguarda il lavoro alcune occasioni potrebbero essere particolarmente interessanti per voi e dovrete saperle cogliere per poter crescere professionalmente. Voto - 7️⃣

Cancro: previsioni astrali più che soddisfacenti in questa giornata di mercoledì.

I rapporti con il partner saranno regolati dalla Luna in trigono, che vi permetterà di sviluppare un rapporto romantico e affiatato. Nel lavoro portare avanti i vostri progetti con Giove e Mercurio non sarà semplice. Avrete bisogno di impegno e creatività per cercare di fare buoni affari. Voto - 7️⃣

Leone: configurazione astrale che sta cambiando secondo l'oroscopo.

Presto potrete finalmente recuperare terreno in amore, ciò nonostante avrete ancora un po’ di cose da sistemare tra voi e la vostra anima gemella. In ambito lavorativo le opportunità professionali arriveranno, dovrete soltanto dimostrare le vostre abilità e cogliere le occasioni che ci saranno. Voto - 6️⃣

Vergine: essere buoni e generosi non vi verrà così spontaneo considerato che astri come la Luna e Venere stanno per mettersi in una posizione scomoda per voi. Se siete riusciti a costruire un rapporto solido, ci saranno ancora momenti tutto sommato affiatati. In ambito lavorativo sarà importante prestare attenzione ai dettagli, ed evitare possibili incomprensioni con i colleghi. Voto - 6️⃣

Bilancia: sfera sentimentale più che soddisfacente, secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì.

Tra voi e il partner ci sarà una splendida intesa, che vi permetterà di coltivare un rapporto stabile e piacevole. Se siete single vi mostrerete più attraenti agli altri. Nel lavoro potrebbe essere opportuno fare una serie di riflessioni e analisi utili per ottenere di più dai vostri progetti professionali. Voto - 8️⃣

Scorpione: periodo migliore sul fronte amoroso per voi nativi del segno. La Luna vi spingerà a essere più romantici, cercando di rafforzare il rapporto con la vostra fiamma, soprattutto se siete nati nella terza decade. Per quanto riguarda il lavoro sarete ben organizzati, ma ultimamente non sembra state rendendo tanto. Voto - 7️⃣

Sagittario: oroscopo del giorno che vedrà la Luna in quadratura dal segno dei Pesci.

Il vostro atteggiamento romantico non sarà così efficace questo mercoledì, forse perché ci sarà qualcosa tra voi e il partner che dovrete risolvere, ma che state ignorando. Nel lavoro una tabella di marcia ben definita vi permetterà di essere più produttivi. Voto - 7️⃣

Capricorno: configurazione astrale gioiosa per voi nativi del segno. La Luna in sestile creerà un'ottima intesa tra voi e il partner, ma anche voi single sarete più abili a manifestare le vostre emozioni. Per quanto riguarda il lavoro Giove sarà in quadratura, ma se svolgere i vostri progetti con impegno e soprattutto organizzazione, ve la caverete abbastanza bene. Voto - 8️⃣

Acquario: sfera sentimentale davvero affiatata in questa giornata grazie alla presenza benefica di Venere.

Single oppure no, saprete come manifestare le vostre emozioni, e con un po’ di fortuna potrete dare vita a momenti davvero dolci, teneri. In ambito professionale il periodo sarà favorevole e vi riserverà grandi sorprese ed eccellenti risultati. Voto - 9️⃣

Pesci: sarete premiati per il vostro duro lavoro secondo l'oroscopo. Mercurio in sestile vi permetterà di concludere al meglio i vostri affari, con risultati forse sopra le aspettative. In amore godrete del favore della Luna in questo periodo, che vi permetterà di vivere intense emozioni. Le prossime giornate potrebbero rivelarsi davvero ambiziose in amore. Voto - 8️⃣