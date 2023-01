L'oroscopo del giorno sabato 14 gennaio annuncia che il Toro sarà meno teorico e più pratico sul posto di lavoro, mentre la Luna illuminerà il weekend dei nati dei Gemelli. Il Sole in trigono promette grandi successi ai nati della Vergine, mentre la voglia di mettersi in gioco non mancherà per i nati del Leone.

Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 14 gennaio.

Previsioni oroscopo sabato 14 gennaio 2023 segno per segno

Ariete: il fine settimana non inizierà nel migliore dei modi a causa della Luna in opposizione.

Certo, Venere sarà ancora in buon aspetto, ciò nonostante l'intesa tra voi e il partner non sarà sempre il massimo. Per quanto riguarda il lavoro le abilità per fare bene non vi mancheranno, per cui non lasciatevi distrarre da Mercurio in quadratura. Voto - 7️⃣

Toro: dovrete essere meno teorici e più pratici sul fronte professionale. Soprattutto se lavorate in un team amichevole e affiatato, potreste ottenere molto di più anche grazie all'aiuto dei colleghi. In ambito amoroso faticherete ancora un po’ a vivere un rapporto positivo a causa di Venere, anche voi cuori solitari non sarete così in vena di conquiste. Voto - 6️⃣

Gemelli: la Luna illuminerà il vostro weekend. Insieme a Venere in trigono, sul fronte sentimentale godrete di una relazione di coppia splendida, merito di questo cielo e dell'amore e cura che ci mettete ogni giorno per la vostra storia d'amore.

Per quanto riguarda il lavoro porterete avanti efficacemente le vostre mansioni grazie a Marte, con risultati più che soddisfacenti. Voto - 9️⃣

Cancro: periodo poco incoraggiante in amore per voi nativi del segno. Il rapporto con la persona che amate non sarà sempre così affiatato, ma dovrete chiedervi se è tutta colpa vostra oppure no.

In ambito professionale i compiti da svolgere non vi mancheranno. Per cui, testa bassa, e datevi da fare, evitando sapientemente gli imprevisti. Voto - 6️⃣

Leone: previsioni astrali discrete per voi. La Luna vi metterà a vostro agio in amore, ciò nonostante non dovrete superare certi limiti. Per quanto riguarda il lavoro la voglia di mettervi in gioco non mancherà, ma dovrete riuscire a trovare qualcuno disposto a puntare su di voi.

Voto - 7️⃣

Vergine: Un bel Sole in trigono vi permetterà di godere al meglio di questa giornata. Riuscirete a trasmettere simpatia nei confronti della persona che amate, e saprete come dare vita a momenti teneri e dolci. In ambito professionale alcuni progetti andranno nella giusta direzione grazie a Mercurio, soprattutto per voi nati nella terza decade. Voto - 8️⃣

Bilancia: sfera sentimentale eccellente in questo inizio di fine settimana per voi nativi del segno. La Luna e Venere vi accompagneranno verso una vita amorosa appagante e piacevole, soprattutto per voi nati nella seconda decade. Nel lavoro Mercurio e Giove potrebbero disorientarvi. Dovrete tenere a mente quali sono i vostri obiettivi se volete avere successo.

Voto - 7️⃣

Scorpione: il pianeta Venere non vi darà tregua. Il fine settimana infatti non inizierà sotto le migliori premesse sul fronte amoroso, e potreste assumere un atteggiamento quasi difensivo nei confronti del partner. In ambito lavorativo avrete buon senso e voglia di fare grazie a Mercurio, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 6️⃣

Sagittario: la Luna e Venere saranno perfettamente allineati nei vostri confronti, e in amore riuscirete a fare audaci conquiste, soprattutto voi cuori solitari. Se siete già impegnati il vostro obiettivo sarà mettere il partner al centro della vostra vita. Nel lavoro ci mettere impegno in quel che farete, ma non potrete sempre sperare in un colpo di fortuna da parte di Giove.

Voto - 8️⃣

Capricorno: non un inizio di weekend ideale per voi, colpa della Luna in quadratura dal segno della Bilancia. Single oppure no, potreste non sempre essere della stessa opinione della vostra fiamma, finendo col creare discussioni. In ambito professionale dovrete guardarvi le spalle da Giove in quadratura, che potrebbe essere motivo di qualche sbavatura con i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Acquario: periodo davvero promettente sul fronte amoroso per voi nativi del segno. Godrete della buona posizione di Venere e della Luna e, cuori solitari o meno, non mancheranno momenti di gioia, da rendervi fiduciosi verso un futuro roseo. Anche nel lavoro finalmente vi state prendendo ciò che è vostro, grazie anche a questo cielo che vi assiste.

Voto - 9️⃣

Pesci: un quadro astrale tutto sommato discreto per voi, che vi permetterà di chiudere bene questa settimana arrivata ormai al termine. Single oppure no, saprete creare una buona intesa con la vostra fiamma, che dovrete però saper mantenere nel tempo. In ambito lavorativo avrete bisogno di qualche stimolo in più, che possa permettervi di gestire al meglio i vostri progetti. Voto - 8️⃣