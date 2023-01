L'Oroscopo del giorno sabato 21 gennaio vede una Luna nuova mostrarsi ai nati in Capricorno, mentre i Pesci si sentiranno fortunati per il periodo che stanno vivendo. Scorpione sarà in grado di sviluppare una certa empatia, mentre Giove permetterà ai Sagittario di essere più chiari e risolutivi in ambito lavorativo. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di sabato 21 gennaio.

Previsioni oroscopo sabato 21 gennaio 2023 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale di difficile interpretazione in questa giornata. Il fine settimana inizierà con la Luna contraria, che potrebbe mettervi a disagio con la persona che amate.

Le vostre smancerie potrebbero essere inutili se non saprete rispettare la persona che amate. Nel lavoro un po’ di diplomazia in più potrebbe fare al caso vostro per ottenere qualcosa in più dai vostri progetti. Voto - 7️⃣

Toro: periodo migliore sul fronte amoroso grazie alla Luna in trigono dal segno amico del Capricorno. Secondo l'oroscopo, però, avrete ancora molto da imparare su come rendere felice la persona che amate. Single oppure no, provate a essere meno diretti e più interessati alla vostra fiamma, tanto per cominciare. In ambito lavorativo bisogna essere concreti capaci e rapidi, tutte abilità che potreste riuscire a mettere in atto grazie a Mercurio. Voto - 7️⃣

Gemelli: il fine settimana inizierà molto bene per i nati del segno.

Venere in trigono dal segno dell'Acquario vi regalerà belle emozioni, e vi permetterà di godere di momenti davvero romantici, soprattutto se siete nati nella seconda decade. In ambito lavorativo i vostri progetti stanno andando per il verso giusto. Alcuni stanno inoltre per concludersi, e non vedrete l'ora di dare inizio a un nuovo capitolo della vostra carriera.

Voto - 8️⃣

Cancro: giornata di sabato che vi terrà sull'attenti a causa della Luna opposta. In amore l'impulsività sarà vostra nemica, e potrebbe essere motivo di possibili discussioni con la vostra anima gemella. Per quanto riguarda il lavoro ci sarà tanto da fare nel prossimo periodo, e voi dovrete dimostrare di essere pronti, nonostante Mercurio e Giove a sfavore.

Voto - 6️⃣

Leone: configurazione astrale altalenante sul fronte amoroso a causa di Venere in opposizione. Potrebbe esserci qualche disagio con la persona che amate, per cui attenzione soprattutto al vostro atteggiamento. In ambito lavorativo si apriranno nuovi scenari, ma dovrete essere in grado di cogliere le occasioni e dimostrare le vostre abilità. Voto - 6️⃣

Vergine: riuscirete a vivere una storia d'amore chiara e splendida in questa giornata grazie alla Luna in trigono che accenderà l'intesa con il partner. Se siete single vi piacerà stringere nuovi legami. Per quanto riguarda il lavoro alcuni ostacoli potrebbero essere difficili da superare. Studiate bene la situazione. Con Mercurio in trigono, saprete prendere la giusta direzione.

Voto - 8️⃣

Bilancia: il weekend non inizierà nel migliore dei modi per i nati del segno. L'astro argenteo sarà contro di voi e con il partner non ci sarà spesso un ottimo feeling. Qualche difficoltà arriverà anche dal punto di vista professionale a causa di stelle come Giove e Mercurio sfavorevoli. Forse potrebbe essere opportuno rivalutare la situazione che state vivendo e cercare strade alternative. Voto - 6️⃣

Scorpione: con la Luna in sestile dal segno del Capricorno, sarete in grado di sviluppare una certa empatia con la persona che amate. Certo, non godrete di un affiatamento convincente con il partner, ciò nonostante potrebbe essere un buon inizio. Sul fronte professionale non dovrete farvi prendere dalla pigrizia.

Continuate a impegnarvi per raggiungere i vostri obiettivi, senza lasciarvi distrarre. Voto - 7️⃣

Sagittario: sfera sentimentale ottima in questa giornata di sabato. Il pianeta dell'amore porterà buoni propositi e forti sentimenti, da condividere con la persona che amate nel modo più disinteressato. Sul fronte professionale avrete buoni progetti in mente che potrete sviluppare. Cercate però di non mostrare pigrizia. Siate più chiari e risolutivi, cercando di ottimizzare tempo, spese ed energie. Voto - 8️⃣

Capricorno: giornata piacevole dal punto di vista sentimentale per i nati del segno. Single oppure no, vi sentirete amati e saprete essere simpatici agli occhi degli altri. Con un po’ di fortuna da parte della Luna, potreste costruire solidi legami.

Sul piano professionale ve la caverete molto bene grazie a Mercurio. Attenzione comunque a Giove che potrebbe portare un po’ di sfortuna. Voto - 8️⃣

Acquario: periodo florido d'amore per i nati del segno. Venere illumina la vostra relazione sentimentale, permettendovi di godere di un affiatamento di coppia eccellente. Anche voi cuori solitari sarete più abili a fare audaci conquiste. In ambito lavorativo stelle come Giove e Marte v'indicheranno cosa fare. I progetti a breve termine saranno tra i favoriti e interessanti da svolgere. Voto - 9️⃣

Pesci: vi sentirete davvero fortunati per il periodo che state vivendo, merito di stelle favorevoli come la Luna e Mercurio. Potrete contare su una vita equilibrata al momento, soprattutto in amore, dove potrete costruire una splendida relazione. In ambito lavorativo saprete gestire bene tempo e risorse a vostra disposizione, centrando i vostri obiettivi professionali. Voto - 8️⃣