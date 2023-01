L'Oroscopo della giornata di sabato 28 gennaio vedrà i nativi Leone in procinto di dare una svolta alla propria vita sentimentale, mentre Toro inizierà alla grande il weekend. Il desiderio d'amore si farà sentire particolarmente per i nativi Pesci, mentre la creatività dei nativi Bilancia non sarà il massimo a causa di Mercurio. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di sabato 28 gennaio.

Previsioni oroscopo sabato 28 gennaio 2023 segno per segno

Ariete: la Luna lascerà il vostro cielo in questo inizio di fine settimana, ciò nonostante in ambito amoroso riuscirete ancora a vivere una relazione affiatata, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Anche voi cuori solitari sarete aperti a nuove conoscenze. In ambito professionale energie e voglia di fare non mancheranno grazie a Marte e Giove, ma dovrete anche saper far fronte a possibili imprevisti a causa di Mercurio in quadratura. Voto - 7️⃣

Toro: inizierà alla grande il prossimo fine settimana per voi nativi del segno. Questo cielo vedrà la Luna e Venere in buon aspetto, che vi permetteranno di essere dolci, sensibili, fortemente innamorati della vostra fiamma. Sul fronte professionale preparatevi a una giornata intensa, ma che vi darà discrete soddisfazioni. Voto - 8️⃣

Gemelli: sfera sentimentale altalenante secondo l'oroscopo della giornata di sabato. Purtroppo l'affiatamento tra voi e il partner tenderà a scendere a causa di Venere in quadratura.

Anche voi cuori solitari farete più fatica a esternare le vostre emozioni. Sul fronte professionale ve la state cavando bene, ciò nonostante non ci sarà bisogno di reagire con rabbia al primo ostacolo. Può capitare a tutti un imprevisto. Voto - 6️⃣

Cancro: giornata di sabato davvero godibile sul fronte sentimentale per voi nativi del segno.

Questo cielo sarà dalla vostra parte, e vi permetterà di vivere un rapporto davvero piacevole. Se siete single metterete in campo sentimenti e passione nel modo in cui sapete fare solo voi. Nel lavoro dovrete essere più convinti delle scelte che farete per i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Leone: questo cielo sta cambiando in meglio per voi nativi del segno, ciò nonostante in questa giornata di sabato la Luna sarà in quadratura.

State cercando di ricostruire la vostra vita sentimentale, proprio per questo non dovrete avere fretta nel dimostrare i vostri sentimenti, single oppure no. In ambito lavorativo alcuni progetti finalmente arriveranno alla loro conclusione, e potrete ritenervi tutto sommato soddisfatti. Voto - 7️⃣

Vergine: configurazione astrale che vedrà la Luna e Venere in contrasto tra loro secondo l'oroscopo. Sul fronte sentimentale potrebbe esserci una discussione rimasta in sospeso con il partner. Anche se avrete ragione, non dovrete comunque imporvi sulla vostra anima gemella. Potete ottenere quello che volete anche in altri modi. Sul fronte professionale sarete pieni di idee grazie a Mercurio, e lentamente riuscirete a realizzarle.

Voto - 7️⃣

Bilancia: previsioni astrali positive in questa giornata di sabato. Tra voi e il partner ci sarà un'intesa dolcissima, che vi permetterà di dimenticare e risolvere eventuali dissapori avuti precedentemente. Se siete single le nuove storie d'amore potrebbero arrivare quando meno ve lo aspettate. Siate sempre fiduciosi e aperti a nuove emozioni. Nel lavoro Mercurio non vi darà tregua, portando qualche imprevisto di troppo, limitando la vostra creatività. Cercate di non gettare la spugna e continuare a credere in voi e nei vostri progetti. Voto - 7️⃣

Scorpione: la Luna in Toro v'impedirà di esprimere al meglio i vostri sentimenti in questa giornata di sabato, anche se Venere sarà in trigono dal segno dei Pesci.

Cuori solitari o meno, dovrete esprimere i vostri sentimenti senza trascurare il benessere e il rispetto della vostra fiamma. Nel lavoro avete ottime potenzialità, ma la pigrizia a volte vi frena anche troppo. Voto - 6️⃣

Sagittario: cielo non così soddisfacente per voi nativi del segno. Non apprezzerete che vi vengano poste tante domande, soprattutto personali. Potreste allontanarvi dalle persone che amate e prendervi qualche momento solo per voi stessi. Sul fronte professionale prendete alcune iniziative con cautela. Giove sarà favorevole, ma raggiungere il successo potrebbe rivelarsi arduo. Voto - 6️⃣

Capricorno: configurazione astrale che vi sorride in questo inizio di fine settimana. Questo cielo vedrà la Luna e Venere in buon aspetto, e vi permetterà di essere dolci e affiatati con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Per quanto riguarda il lavoro Mercurio vi permetterà di fare scelte ponderate, ma attenzione a Giove che potrebbe rendervi un po’ sfortunati. Voto - 8️⃣

Acquario: arriveranno successi per i vostri progetti e le risposte che stavate cercando sul fronte professionale secondo l'oroscopo del giorno. Questo cielo vi metterà a vostro agio, e vi permetterà di esprimere tutto il vostro potenziale. Per quanto riguarda i sentimenti invece, il weekend non inizierà benissimo a causa della Luna in quadratura. Se siete riusciti a costruire un buon rapporto, non ci sarà alcun motivo di rovinarlo per qualche piccolo malinteso. Voto - 7️⃣

Pesci: non potevate iniziare meglio di così il weekend dal punto di vista sentimentale.

Il desiderio d'amore si farà sentire con la Luna e Venere in buon aspetto. Single oppure no, troverete qualcuno che riuscirà a colmare il vuoto che c'è nel vostro cuore. In ambito lavorativo potrete contare su Mercurio per mettere a punto buoni progetti, ma dovrete essere in grado di gestire tempo ed energie. Voto - 8️⃣