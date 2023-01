L'oroscopo della giornata di sabato 7 gennaio vedrà un Cancro più deciso sul fronte sentimentale, che sa ciò che vuole dal proprio rapporto, mentre il Sagittario potrà contare su una buona allegria ed entusiasmo. Ostacoli in vista potrebbero rallentare i nati del Leone in amore, mentre Marte in trigono alla Bilancia non lascerà a secco di energie i nati del segno.

Di seguito approfondiamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 7 gennaio.

Previsioni oroscopo sabato 7 gennaio 2023 segno per segno

Ariete: il fine settimana non inizierà nel migliore dei modi a causa della Luna in quadratura.

Per fortuna Venere sarà dalla vostra parte, ciò nonostante il vostro modo di amare a volte potrebbe rivelarsi troppo frettoloso. Situazione professionale in risalita, ma non del tutto convincente con Mercurio in quadratura che a volte rovina i vostri piani. Voto - 7️⃣

Toro: configurazione astrale che vedrà le stelle contrastanti nei vostri confronti secondo l'oroscopo. Non sempre potreste essere dell'umore giusto per dispensare amore. Per fortuna la Luna vi farà ragionare, e vi permetterà di evitare figuracce. Per quanto riguarda il lavoro ci penserà il pianeta Mercurio a darvi una mano con i vostri progetti, permettendovi di iniziare la giornata in modo ben organizzato. Voto - 7️⃣

Gemelli: le buone emozioni non mancheranno in questa giornata di sabato, merito di Venere in trigono dal segno dell'Acquario.

Single oppure no, costruire un buon legame con la persona che vi piace sarà possibile, ma dovrete essere anche pazienti. Nel lavoro potreste decidere di fare il punto della situazione, al solo scopo di pianificare per bene le prossime mosse. Voto - 8️⃣

Cancro: giornata di sabato che vi vedrà più decisi sul fronte amoroso. Saprete ciò che volete dalla vostra vita sentimentale, e con l'aiuto della Luna nel segno non farete sacrifici.

Se siete single prenderete coraggio e affronterete i problemi a viso aperto. In ambito professionale questo cielo non sarà il massimo. Ciò nonostante quando avete una tabella di marcia ben definita che procede per come dovrebbe, sarete in grado di portare a casa buoni risultati. Voto - 8️⃣

Leone: ostacoli in vista sul fronte amoroso per voi nativi del segno.

Venere in opposizione si rivelerà una spina nel fianco. Potreste trovarvi in mezzo a discussioni che non vi riguardano. Attenzione al vostro atteggiamento e alle parole che userete. Nel lavoro cercherete di riorganizzarvi e trovare qualcosa che possa stimolarvi soprattutto economicamente. Voto - 6️⃣

Vergine: il settore professionale continuerà a essere un pilastro delle vostre routine. Ora che queste feste sono trascorse, vi concentrerete maggiormente sui vostri progetti, e con Mercurio in trigono saprete dove mettere le mani per raggiungere il successo. In amore questo cielo non sarà estremamente favorevole, ciò nonostante, come sapete concentrarvi al massimo per i vostri progetti, potrete concentrarvi di più verso il partner per migliorare il vostro rapporto.

Voto - 8️⃣

Bilancia: il pianeta Marte vi darà una mano dal segno amico dei Gemelli, e in questo sabato di gennaio non vi lascerà a secco di energie. In ambito lavorativo avrete bisogno di queste energie per contrastare queste stelle sfavorevoli e mettere insieme discreti progetti. In amore la Luna sarà contro di voi, e il rapporto con il partner potrebbe rivelarsi un po’ spento. Voto - 7️⃣

Scorpione: non sempre potreste essere attenti o premurosi nei confronti del partner, colpa di Venere in quadratura dal segno dell'Acquario. Per fortuna la Luna sarà dalla vostra parte, ma non vi sentirete spesso a vostro agio con la vostra fiamma. Per quanto riguarda il lavoro potrete contare su Mercurio in sestile per mettere insieme discreti risultati.

Voto - 7️⃣

Sagittario: allegria ed entusiasmo non mancheranno in questa giornata, soprattutto sul fronte amoroso, grazie a Venere in sestile. Cuori solitari o meno, saprete attirare le simpatie della persona che amate, e sarà più facile riuscire a legare. Per quanto riguarda il lavoro ci penserà Giove ad aiutarvi con i vostri progetti, ma attenzione a Marte opposto. Voto - 8️⃣

Capricorno: con la Luna in opposizione dal segno del Cancro, prima di prendere delle decisioni in amore, consultatevi con il partner, ma soprattutto, pensate alle possibili conseguenze delle vostre azioni. Molto bene invece il versante professionale grazie a Mercurio, anche se Giove in quadratura potrebbe portare un po’ di fastidiosa sfortuna.

Voto - 6️⃣

Acquario: ottimo cielo. Le stelle saranno ben allineate nei vostri confronti, soprattutto in campo professionale, dove saprete trainare il vostro gruppo e raggiungere i vostri obiettivi. In amore avrete Venere dalla vostra parte, utile per rendere migliore il rapporto con le persone che amate. Voto - 9️⃣

Pesci: sfera sentimentale che si accende in questa giornata di sabato. Con la Luna in trigono dal segno del Cancro, il fine settimana sarà il pretesto ideale per godere di una relazione fantastica, soprattutto se siete nati nella terza decade. In ambito professionale faticherete un po’ a trovare le energie di cui avrete bisogno, ma con Mercurio in sestile vi occuperete di quei progetti dove siete più ferrati. Voto - 8️⃣