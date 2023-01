L'Oroscopo del giorno di venerdì 13 gennaio prevede una maggiore ambizione da parte dei nativi Ariete in ambito lavorativo grazie a Marte, mentre la Luna arriverà nel segno della Bilancia, portando maggior intesa. Capricorno sarà in grado di prendere le scelte giuste grazie a Mercurio, mentre Cancro sarà un po’ altalenante in amore. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di venerdì 13 gennaio.

Previsioni oroscopo venerdì 13 gennaio 2023 segno per segno

Ariete: periodo in calo sul fronte amoroso per voi nativi del segno.

Anche se Venere si troverà in sestile, la Luna in opposizione potrebbe essere causa di possibili malintesi tra voi e la vostra anima gemella. Un po’ meglio in ambito lavorativo grazie a Marte e Giove, che porteranno in voi grande ambizione e un po’ di fortuna per affrontare al meglio la giornata. Voto - 7️⃣

Toro: configurazione astrale non particolarmente soddisfacente in amore secondo l'oroscopo. Venere in quadratura vi metterà spesso a disagio e in difficoltà con la persona che amate. Nel lavoro Mercurio vi permetterà di svolgere con maggior responsabilità i vostri progetti, ma per i risultati importanti dovrete aspettare un po’. Voto - 6️⃣

Gemelli: giornata di venerdì intensa sul fronte amoroso grazie a Venere e alla Luna in buon aspetto, che alimenteranno il vostro rapporto.

Anche voi cuori solitari godrete di momenti amichevoli grazie al vostro atteggiamento socievole. Nel lavoro le vostre finanze sono scese un po’, ciò nonostante i mezzi per recuperare non vi mancheranno. Voto - 9️⃣

Cancro: sarà un venerdì altalenante sul fronte amoroso per voi nativi del segno. La Luna in quadratura potrebbe essere causa di discussioni con il partner, colpa anche del vostro atteggiamento un po’ troppo impulsivo.

Nel lavoro pazienza e perseveranza sono due qualità che al momento vi mancano, colpa anche di Mercurio e Giove in cattivo aspetto. Voto - 6️⃣

Leone: giornata di venerdì discreta per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo. Tra voi e il partner non ci saranno momenti di puro romanticismo, ma potreste comunque cercare il dialogo e migliorare l'intesa tra voi.

In ambito lavorativo avrete a che fare con progetti lunghi e intensi. Queste stelle vi aiuteranno, e potrete fare un buon lavoro. Voto - 7️⃣

Vergine: sfera sentimentale nel complesso stabile per voi nativi del segno. Queste stelle saranno tiepide nei vostri confronti, ma vi permetteranno comunque di godere di una giornata tranquilla. Per quanto riguarda il lavoro vi darete da fare con i vostri progetti, e grazie a Mercurio in trigono, sarete attivi e ben concentrati. Voto - 8️⃣

Bilancia: l'astro argenteo arriverà nel vostro segno zodiacale in questa giornata di venerdì, avviandovi verso un fine settimana davvero gradevole. Single oppure no, la vostra tenerezza si farà sentire, e sarete in grado di vivere un bel rapporto con le persone a voi care.

Nel lavoro non lasciatevi prendere da dubbi o incertezze a causa di Mercurio, soprattutto voi nati nella terza decade. Voto - 7️⃣

Scorpione: le stelle porteranno disappunto in voi sul fronte amoroso secondo l'oroscopo. Tra voi e il partner ci sono alcuni problemi da sistemare. Voi però potreste non essere disposti ad accettare soluzioni. In ambito professionale riuscirete a essere flessibili e abili in quel che fate, ma dovrete sconfiggere questa vostra pigrizia, che spesso vi rallenta. Voto - 7️⃣

Sagittario: previsioni astrali positive per voi secondo l'oroscopo della giornata di venerdì. Una bella Venere accompagnata dalla Luna porterà benessere ed emotività insieme alla persona che amate. I cuori solitari apprezzeranno l'idea di fare nuove amicizie.

Per quanto riguarda il lavoro avete molto a cui pensare in questo periodo, per cui le distrazioni non saranno ammesse. Voto - 8️⃣

Capricorno: settore professionale discreto grazie a Mercurio in congiunzione, che vi permetterà di prendere le giuste decisioni e portare avanti i vostri progetti. In ambito sentimentale non si potrà dire lo stesso in questa giornata, colpa della Luna in quadratura. Avete una relazione splendida al momento, per cui siate pazienti, e siate in grado di perdonare certi errori. Voto - 7️⃣

Acquario: configurazione astrale ottima sul profilo sentimentale per voi nativi del segno. La Luna e Venere vi metteranno di buon cuore, e non vi faranno mancare nulla per godere al meglio della vostra storia d'amore.

Per quanto riguarda il lavoro i vostri progetti andranno avanti spediti, senza particolari problemi. Voto - 9️⃣

Pesci: giornata di venerdì in rialzo sul fronte amoroso per voi. La Luna smetterà di remarvi contro, e tra voi e il partner ci sarà una maggior intesa e tranquillità. Settore professionale anch'esso promettente grazie a stelle come Mercurio in sestile. Attenzione comunque a Marte che potrebbe rallentarvi. Voto - 8️⃣